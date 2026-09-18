Η φρίκη πίσω από τον πόλεμο στην Ουκρανία: Βιασμοί, ακρωτηριασμοί και ηλεκτροσόκ με θύματα από 4 έως 82 ετών

Περισσότερα από 1.000 περιστατικά σεξουαλικής βίας σε βάρος αμάχων και αιχμαλώτων πολέμου στην Ουκρανία έχει καταγράψει το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ από την έναρξη της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής, με τη νέα έκθεσή του να κάνει λόγο για ένα εκτεταμένο μοτίβο βασανιστηρίων, εκφοβισμού και εξαναγκασμού.

Σύμφωνα με την έκθεση που δημοσιεύθηκε σήμερα, συνολικά 1.004 περιστατικά σεξουαλικής βίας καταγράφηκαν από τις 24 Φεβρουαρίου 2022 έως τα τέλη Ιουλίου του τρέχοντος έτους.

Από αυτά, το 89% αποδόθηκε στις ρωσικές αρχές, περιλαμβανομένων μελών των ενόπλων δυνάμεων, της σωφρονιστικής υπηρεσίας και των υπηρεσιών εθνικής ασφάλειας, ενώ το υπόλοιπο 11% αποδόθηκε στις ουκρανικές αρχές.

Εκατοντάδες μαρτυρίες θυμάτων

Η 20σέλιδη έκθεση, με τίτλο «Σεξουαλική Βία στο Πλαίσιο της Πλήρους Κλίμακας Ένοπλης Επίθεσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας κατά της Ουκρανίας», βασίζεται σε εμπιστευτικές συνεντεύξεις με εκατοντάδες θύματα και επιζώντες, καθώς και σε δικαστικά έγγραφα, επίσημα αρχεία και άλλο σχετικό υλικό.

«Με ανησυχεί βαθιά η έκταση αυτών των αποτρόπαιων πράξεων που καταγράφονται στην έκθεσή μας και φοβάμαι ότι είναι σχεδόν βέβαιο πως συνεχίζονται, εν μέσω της αδιάκοπης βίας που παρακολουθούμε καθημερινά στην Ουκρανία», δήλωσε ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ.

Τα περισσότερα θύματα ήταν άνδρες

Τα περισσότερα θύματα σεξουαλικής βίας ήταν άνδρες, κυρίως σε χώρους κράτησης. Ωστόσο, μεταξύ των θυμάτων βρίσκονταν επίσης γυναίκες και παιδιά, κυρίως σε κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας.

Οι παραβιάσεις που καταγράφηκαν περιλαμβάνουν ομαδικούς βιασμούς, βιασμούς, ακρωτηριασμό γεννητικών οργάνων, ηλεκτροσόκ και ξυλοδαρμούς στα γεννητικά όργανα, καθώς και άλλες εξευτελιστικές πράξεις σεξουαλικού χαρακτήρα.

Το μικρότερο καταγεγραμμένο θύμα βιασμού ήταν ένα κορίτσι τεσσάρων ετών, ενώ το μεγαλύτερο μία γυναίκα 82 ετών. Σύμφωνα με την έκθεση, και στις δύο περιπτώσεις οι πράξεις αποδόθηκαν σε ρωσικές αρχές.

Πολλοί άνδρες επιζώντες ανέφεραν ότι υπέστησαν ηλεκτροσόκ στα γεννητικά όργανα με τη χρήση ενός σοβιετικής εποχής στρατιωτικού τηλεφώνου πεδίου, γνωστού ως «tapik».

Στην έκθεση αναφέρεται ότι η χρήση ηλεκτρικών εκκενώσεων στα γεννητικά όργανα με «tapik» ή τέιζερ αποτελούσε συνηθισμένη μορφή σεξουαλικής βίας εναντίον Ουκρανών αιχμαλώτων πολέμου και κρατούμενου ιατρικού προσωπικού.

Συνολικά 155 άτομα, ποσοστό 27%, ανέφεραν ότι είχαν υποστεί τη συγκεκριμένη πρακτική τουλάχιστον μία φορά.

Σχεδόν οι μισές από τις παραβιάσεις που αποδόθηκαν στις ουκρανικές αρχές και αφορούσαν Ρώσους αιχμαλώτους πολέμου ή υπηκόους τρίτων χωρών αφορούσαν απειλές σεξουαλικής βίας.

Οι υπόλοιπες περιπτώσεις περιλάμβαναν εξαναγκασμό σε γυμνότητα, ηλεκτροσόκ και ξυλοδαρμούς στα γεννητικά όργανα, ηλεκτροσόκ και ξυλοδαρμούς στο σώμα ενώ τα θύματα ήταν γυμνά, σεξουαλικά εξευτελιστική μεταχείριση, καθώς και δύο σεξουαλικές επιθέσεις και δύο απόπειρες βιασμού.

Τουρκ: Πρέπει να σταματήσει αμέσως

«Η σεξουαλική βία αποτελεί σοβαρό χαρακτηριστικό της πλήρους κλίμακας ένοπλης επίθεσης κατά της Ουκρανίας. Πρέπει να σταματήσει αμέσως, ανεξαρτήτως του ποιοι είναι οι δράστες», δήλωσε ο Φόλκερ Τουρκ.

Όπως πρόσθεσε, λόγω του υψηλού αριθμού περιστατικών που αποδίδονται στις ρωσικές δυνάμεις, η Ρωσική Ομοσπονδία πρέπει να λάβει «συγκεκριμένα και σαφώς διακριτά μέτρα» για την προστασία αμάχων και αιχμαλώτων πολέμου από κάθε μορφή βασανιστηρίων, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής βίας.

Παράλληλα, κάλεσε τόσο τη Ρωσία όσο και την Ουκρανία να διερευνήσουν άμεσα, διεξοδικά και αμερόληπτα όλες τις αξιόπιστες καταγγελίες και να διασφαλίσουν ότι όσοι βρεθούν υπεύθυνοι θα οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης, ανεξαρτήτως βαθμού ή ιδιότητας.

Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ επανέλαβε τέλος την έκκλησή του προς τη Ρωσία να τερματίσει άμεσα, πλήρως και άνευ όρων τη χρήση βίας κατά της Ουκρανίας και να αποσύρει όλες τις στρατιωτικές δυνάμεις της από το ουκρανικό έδαφος, σύμφωνα με τον Χάρτη του ΟΗΕ και το διεθνές δίκαιο.