Η φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» καταπλέει στη Θεσσαλονίκη στο τριήμερο εορτασμών του Οκτωβρίου

Η νέα υπερσύγχρονη φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» (F-601) του Πολεμικού Ναυτικού θα κάνει την πρώτη της εμφάνιση στη Θεσσαλονίκη τον Οκτώβριο του 2026, προσφέροντας στο κοινό μια μοναδική ευκαιρία να επισκεφθεί ένα κορυφαίο ελληνικό πολεμικό πλοίο.

Ηπρώτη παρουσία της νέας υπερσύγχρονης φρεγάτας Φ/Γ ΚΙΜΩΝ (F-601) του Πολεμικού Ναυτικού στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να αποτελέσει το κορυφαίο γεγονός των φετινών εορτασμών, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Για πρώτη φορά, με αφορμή την εθνική επέτειο, η πρώτη ελληνική φρεγάτα τύπου FDI HN θα αγκυροβολήσει στον Θερμαϊκό Κόλπο, ως ψηφιακή φρεγάτα νέας κατασκευής και σύμβολο της αεροναυτικής ισχύος της χώρας.

Η τελευταία φορά που εντάχθηκε νεότευκτη φρεγάτα στον Στόλο ήταν στις αρχές με μέσα της δεκαετίας του 1990, με την παραλαβή των φρεγατών τύπου MEKO 200HN (κλάση «ΥΔΡΑ»). Το πρώτο πλοίο της κλάσης, η Φ/Γ «ΥΔΡΑ», παραδόθηκε το 1992 και παρουσιάστηκε στο κοινό το 1993. Η άφιξη της Φ/Γ «ΚΙΜΩΝ» (F-601) στη Θεσσαλονίκη τον Οκτώβριο του 2026 θα δώσει στο κοινό της Βόρειας Ελλάδας την ευκαιρία, όπως σχεδιάζεται, να επισκεφθεί μια προσφάτως παραδωθείσα κύρια μονάδα κρούσης του Πολεμικού Ναυτικού μετά από τριάντα και πλέον χρόνια.

Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων, το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να επισκεφθεί την «ΚΙΜΩΝ», το πλέον προηγμένο πολεμικό πλοίο της ανατολικής Μεσογείου. Η φρεγάτα ενσωματώνει κορυφαίες τεχνολογίες ψηφιακής μάχης, αντιαεροπορικής άμυνας περιοχής και ανθυποβρυχιακού πολέμου, προσφέροντας σημαντική αναβάθμιση των δυνατοτήτων του στόλου στην περιοχή.

Η φρεγάτα Φ/Γ «ΚΙΜΩΝ» (F-601), τύπου FDI HN (Frégate de Défense et d’Intervention – Hellenic Navy), έχει σχεδιαστεί για να εκτελεί πολλαπλούς ρόλους. Η ελληνική της έκδοση διαθέτει επιπλέον συστήματα και βελτιώσεις σε σχέση με την αντίστοιχη γαλλική. Η κλάση «ΚΙΜΩΝ» προσφέρει αεροπορική άμυνα περιοχής και δυνατότητα διεξαγωγής πολυδιάστατων ναυτικών επιχειρήσεων υψηλής έντασης. Με εκτόπισμα περίπου 4.500 τόνων, μήκος 122 μέτρων και πλήρωμα 125-130 ατόμων, το πλοίο συνδυάζει υψηλή ταχύτητα και μεγάλη επιχειρησιακή αυτονομία.

Προηγμένες τεχνολογίες και οπλικά συστήματα

Στην αιχμή των τεχνολογικών δυνατοτήτων της νέας φρεγάτας βρίσκεται το ψηφιακό ραντάρ σταθερής διάταξης Sea Fire 500 (AESA), με εμβέλεια εντοπισμού έως 500 χλμ. Το συγκεκριμένο ραντάρ είναι πλήρως ψηφιακό (Fully Digital AESA) με στοιχεία νιτριδίου του γαλλίου (GaN) και ψηφιοποίηση στο επίπεδο του στοιχείου εκπομπής/λήψης, προσφέροντας δυνατότητα ταυτόχρονης παρακολούθησης άνω των 800 στόχων, από μικρά drones έως υπερηχητικούς και βαλλιστικούς πυραύλους.

Στον ανθυποβρυχιακό πόλεμο, η «ΚΙΜΩΝ» χρησιμοποιεί το συρόμενο σονάρ CAPTAS-4 και σονάρ τρόπιδας Kingklip Mk2, εξασφαλίζοντας πλήρη επίγνωση της κατάστασης σε αέρα, επιφάνεια και υποβρύχιο περιβάλλον. Το οργανικό ελικόπτερο Seahawk MH-60R Romeo λειτουργεί ως “μακρύ χέρι” της φρεγάτας, με δυνατότητα πλήγματος στόχων με πυραύλους AGM-114 Hellfire και κατευθυνόμενες ρουκέτες λέιζερ APKWS.

Ο οπλισμός της «ΚΙΜΩΝ» περιλαμβάνει 32 αντιαεροπορικούς/αντιβαλλιστικούς πυραύλους Aster 30, σύστημα εγγύς προστασίας RAM, οκτώ αντιπλοϊκούς πυραύλους Exocet MM40 Block 3c, δύο διπλούς τορπιλοσωλήνες για τορπίλες MU90, καθώς και το κύριο πυροβόλο Oto Melara 76/62 mm Super Rapid. Επιπλέον, διαθέτει τηλεχειριζόμενα πυροβόλα LIONFISH 20mm και υπόστεγο για την υποστήριξη ελικοπτέρου MH-60R Romeo και μη επανδρωμένων αεροχημάτων (UAV).