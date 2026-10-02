Η Flydubai δηλώνει ότι διεξάγεται έρευνα για το περιστατικό στην πτήση Ντουμπάι – Τελ Αβίβ

ΗFlydubai ανακοίνωσε σήμερα ότι βρίσκεται σε εξέλιξη πλήρης επίσημη έρευνα σχετικά με το περιστατικό ασφαλείας στο πιλοτήριο της πτήσης από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ, την περασμένη Τετάρτη.

Η πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ έκανε αναγκαστική προσγείωση στο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας, αφού ο συγκυβερνήτης μαχαίρωσε τον πιλότο και προσπάθησε να ρίξει το αεροσκάφος, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές και μαρτυρίες επιβατών.

«Είναι σημαντικό να επιτρέψουμε σε αυτή τη διαδικασία να εξακριβώσει τα πραγματικά γεγονότα», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας των ΗΑΕ Γκαϊθ αλ Γκαϊθ.

Σύμφωνα με ενήμερη πηγή με την έρευνα, Ισραηλινοί αξιωματούχοι αναμένεται να ανακρίνουν τον συγκυβερνήτη της πτήσης.

Ο συγκυβερνήτης μεταφέρθηκε την Πέμπτη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η πηγή δεν θέλησε να αποκαλύψει ποια ισραηλινή υπηρεσία ή αρχή θα συμμετείχε στην ανάκριση.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων των ΗΑΕ μετέδωσε χθες Πέμπτη ότι οι αρχές της χώρας ξεκίνησαν έρευνα για να διαπιστώσουν τις συνθήκες και τα κίνητρα, καθώς και για να καθορίσουν «αν το περιστατικό συνδεόταν με οποιαδήποτε τρομοκρατική δραστηριότητα ή σκοπό, ή αν περιελάμβανε προηγούμενο σχεδιασμό ή καθοδήγηση».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι το Ισραήλ εξετάζει το ενδεχόμενο ο συγκυβερνήτης, υπήκοος Ομάν, να έδρασε κατόπιν εντολών τρίτων, προειδοποιώντας ότι όποιος εμπλέκεται θα πληρώσει «βαρύ τίμημα».

Οι αρχές του Ομάν δεν έχουν προβεί σε σχόλια σχετικά με το περιστατικό.

Νωρίτερα σήμερα, ένας ανώτερος αξιωματούχος των ΗΑΕ επαίνεσε το θάρρος που επέδειξε ο πιλότος της flydubai στον οποίο επιτέθηκε ο συγκυβερνήτης του μπροστά σε «σοβαρή τρομοκρατική ενέργεια».