Η Φινλανδία εγκαινίασε φράχτη μήκους 200 χλμ. στα σύνορα με τη Ρωσία

Η Φινλανδία εγκαινίασε τη Δευτέρα ένα φράχτη μήκους 200 χιλιομέτρων, ο οποίος έχει ανεγερθεί τμηματικά στα ανατολικά σύνορά της με τη Ρωσία, με σκοπό να αποτρέψει τη Μόσχα από το να «χρησιμοποιεί» τους μετανάστες ως μέσο αποσταθεροποίησης της σκανδιναβικής χώρας.

Η Φινλανδία έκλεισε τα σύνορά της με τη Ρωσία, μήκους 1.340 χιλιομέτρων, τον Δεκέμβριο του 2023, μετά την άφιξη περισσότερων από 1.300 μεταναστών χωρίς βίζα. Η κατάσταση παραμένει ήρεμη από τότε, με μόνο μερικές μεμονωμένες περιπτώσεις παράνομης διέλευσης των συνόρων.

«Σήμερα, η κατάσταση είναι ήρεμη αλλά τεταμένη, και πραγματικά δεν ξέρουμε τι θα φέρει το αύριο», δήλωσε η υπουργός Εσωτερικών Μάρι Ράντανεν στο AFP κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τα ΜΜΕ κοντά στο συνοριακό σημείο διέλευσης Νουϊγιάμα στη νοτιοανατολική Φινλανδία, οι δραστηριότητες του οποίου σταμάτησαν πριν από σχεδόν τρία χρόνια. «Η κατάσταση μπορεί να αλλάξει πολύ γρήγορα, και γι’ αυτό πρέπει να είμαστε πολύ καλά προετοιμασμένοι», πρόσθεσε.

Στεκόταν δίπλα σε ένα τμήμα του φράχτη από συρματόπλεγμα ύψους 4,5 μέτρων, ο οποίος έχει κατασκευαστεί σε στρατηγικές περιοχές και είναι εξοπλισμένος με κάμερες και αισθητήρες.

Το 2023, το Ελσίνκι κατήγγειλε τη Μόσχα για «υβριδικό πόλεμο», κατηγορώντας την ότι ενορχηστρώνει την εισροή υπηκόων τρίτων χωρών στα σύνορά της – μια κατηγορία που το Κρεμλίνο αρνήθηκε. Αυτό συνέβη μόλις λίγους μήνες αφότου η Φινλανδία εγκατέλειψε δεκαετίες στρατιωτικής ουδετερότητας, προσχωρώντας στο ΝΑΤΟ τον Απρίλιο του 2023.

«Να κρατήσουμε τους ανθρώπους έξω»

«Αυτό αποτελεί μέρος της ασφάλειας των συνόρων μας και μας βοηθά στην επιτήρηση, αλλά και στο να κρατάμε τους ανθρώπους έξω από το φινλανδικό έδαφος, αν χρειαστεί», δήλωσε η Ράντανεν.

Παρόμοιοι φράχτες έχουν ανεγερθεί στην Εσθονία, τη Λετονία και τη Λιθουανία, καθώς και στην Πολωνία στα σύνορά τους με τη Λευκορωσία, για να εμποδίσουν τη διέλευση των μεταναστών.

Το φινλανδικό έργο κόστισε 356 εκατομμύρια ευρώ, με εκτιμώμενο κόστος ετήσιας συντήρησης 2-3 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τον υπεύθυνο του έργου της Συνοριακής Φρουράς, Έρκι Ματιλάινεν.

Η τεχνολογία των drones έχει προχωρήσει με αλματώδεις ρυθμούς, αλλά ένας συνοριακός φράκτης εξακολουθεί να «θεωρείται ως η καλύτερη λύση για τον έλεγχο του πλήθους»», δήλωσε ο Ματιλάινεν. Τα χερσαία συνοριακά περάσματα της Φινλανδίας με τη Ρωσία θα παραμείνουν κλειστά «μέχρι νεωτέρας», πρόσθεσε.

Πηγή: Γαλλικό Πρακτορείο