Μια σημαντική μεταβολή στη διπλωματική στάση των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων απέναντι στη Ρωσία καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες, καθώς ενισχύεται η συζήτηση για την ανάγκη απευθείας επικοινωνίας με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Στο επίκεντρο βρίσκεται η διαμόρφωση της μελλοντικής αρχιτεκτονικής ασφάλειας της Ευρώπης, την οποία η Μόσχα επιχειρεί να συνδέσει με τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της γαλλικής Le Monde, που υπογράφουν οι δημοσιογράφοι Claire Gatinois και Louis Imbert, οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες εμφανίζονται πλέον περισσότερο διατεθειμένες να συνομιλήσουν με το Κρεμλίνο, αναγνωρίζοντας ότι η απουσία τους από τις αμερικανορωσικές διαπραγματεύσεις ενδέχεται να επηρεάσει καθοριστικά τα μελλοντικά δεδομένα ασφάλειας της ηπείρου.

Η συζήτηση εντάθηκε μετά την πρόσφατη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Σι Τζινπίνγκ στην Κίνα. Ο Ρώσος πρόεδρος κάλεσε τους Ευρωπαίους να παρουσιάσουν τις θέσεις τους για τη μεταπολεμική ευρωπαϊκή ασφάλεια, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο απευθείας συνομιλιών στη Μόσχα.

Όπως επισημαίνει η Le Monde, η πρόσκληση αυτή, που σε διαφορετικές συνθήκες θα μπορούσε να θεωρηθεί διπλωματική πρόκληση, αντιμετωπίζεται πλέον με διαφορετικό τρόπο από ορισμένους Ευρωπαίους ηγέτες.

Ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ έχει ταχθεί υπέρ της συζήτησης για τις μελλοντικές σχέσεις της Ρωσίας με το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντίστοιχα, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε στις 23 Νοεμβρίου ότι η Ευρώπη είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί με τη Ρωσία.

Από τη γαλλική πλευρά, σύμβουλος του Ελιζέ υπογράμμισε ότι το Παρίσι διατηρεί ενδιαφέρον για την επανέναρξη του διαλόγου, υπενθυμίζοντας ότι η Γαλλία δεν είχε διακόψει ολοκληρωτικά τους διαύλους επικοινωνίας με τη Μόσχα.

Η ανησυχία για τις αμερικανικές διαπραγματεύσεις

Το βασικό ζήτημα για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αφορά το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να καταλήξει σε συνεννόηση με τη Μόσχα για ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα την ασφάλεια των ευρωπαϊκών κρατών, χωρίς αυτά να έχουν ουσιαστική συμμετοχή.

Η ανησυχία συνδέεται με τις απαιτήσεις που επαναφέρει το Κρεμλίνο για τη στρατιωτική παρουσία του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Ευρώπη. Η ρωσική ηγεσία εξακολουθεί να επιδιώκει περιορισμούς που παραπέμπουν στις ισορροπίες του 1997, πριν από τους επόμενους γύρους διεύρυνσης της Συμμαχίας.

Η Le Monde αναφέρει ότι κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο στις 19 Νοεμβρίου, οι Ευρωπαίοι αποφάσισαν να προωθήσουν τη συμμετοχή συμβούλων από τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Βρετανία, την Ιταλία και την Πολωνία, μαζί με εκπροσώπους των ευρωπαϊκών θεσμών και του ΝΑΤΟ, στις σχετικές διαβουλεύσεις.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στις αμερικανικές προτάσεις για τις μελλοντικές εγγυήσεις ασφαλείας της Ουκρανίας. Ο Τζάρεντ Κούσνερ έχει αναφερθεί σε εγγυήσεις που θα στηρίζονται στο άρθρο 5 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ, χωρίς αυτό να συνεπάγεται αυτομάτως ένταξη της Ουκρανίας στη Συμμαχία. Η ρωσική πλευρά έχει απορρίψει τέτοιες προσεγγίσεις, ενώ Ευρωπαίοι διπλωμάτες εκφράζουν αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα εγγυήσεων που δεν συνοδεύονται από πλήρεις συμμαχικές δεσμεύσεις.

Η επόμενη ημέρα και τα όρια του διαλόγου

Παρά τη μεταβολή του διπλωματικού κλίματος, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δεν θεωρούν ότι η επανέναρξη συνομιλιών με τη Μόσχα θα οδηγήσει σύντομα σε ειρηνευτική συμφωνία. Σύμφωνα με τη Le Monde, διπλωματικοί κύκλοι εκτιμούν ότι η Ρωσία διατηρεί αμετάβλητες τις βασικές στρατηγικές της επιδιώξεις, ενώ συνεχίζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία και τις επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών.

Η ευρωπαϊκή επιδίωξη επικεντρώνεται επομένως στη διασφάλιση ουσιαστικής συμμετοχής στις διαπραγματεύσεις, ώστε οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία να μην περιορίσει την ανεξαρτησία των ευρωπαϊκών κρατών να καθορίζουν τις επιλογές ασφαλείας τους.

Η επαναφορά του διαλόγου με τον Πούτιν αναδεικνύει το ευρύτερο διακύβευμα της επόμενης ημέρας του πολέμου. Η Ευρώπη επιχειρεί να εξασφαλίσει ότι η μελλοντική αρχιτεκτονική ασφάλειας της ηπείρου δεν θα αποτελέσει αποκλειστικό αντικείμενο διαπραγμάτευσης ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και τη Μόσχα, την ώρα που το Κρεμλίνο επιδιώκει να επαναφέρει στο τραπέζι τις διαχρονικές απαιτήσεις του για τον περιορισμό της παρουσίας του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Ευρώπη.