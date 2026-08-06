Η Ευρώπη επιστρέφει στην εξόρυξη – και το κάνει με σχέδιο

Για περισσότερο από δύο δεκαετίες, η Ευρώπη ακολούθησε ένα αναπτυξιακό μοντέλο που βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στις εισαγωγές πρώτων υλών. Την ίδια στιγμή, η εξορυκτική δραστηριότητα περιορίστηκε σε αρκετές χώρες, είτε λόγω περιβαλλοντικών ανησυχιών είτε επειδή η πρόσβαση σε φθηνότερες εισαγόμενες πρώτες ύλες θεωρήθηκε δεδομένη.

Η εικόνα αυτή αλλάζει με ταχύτητα.

Η ενεργειακή κρίση, οι γεωπολιτικές εξελίξεις των τελευταίων ετών και η επιτάχυνση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης κατέδειξαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται σε υπερβολικό βαθμό από τρίτες χώρες για πρώτες ύλες στρατηγικής σημασίας. Η εξάρτηση αυτή δεν αφορά μόνο την οικονομία, αλλά και την ενεργειακή ασφάλεια, τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα και, πλέον, την ευρωπαϊκή άμυνα.

Απαντώντας σε αυτή την πρόκληση, η Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησε σε μια ουσιαστική αλλαγή πολιτικής. Με τον Critical Raw Materials Act, που τέθηκε σε ισχύ το 2024, η εξόρυξη κρίσιμων πρώτων υλών αναγνωρίζεται ως στρατηγική προτεραιότητα για το μέλλον της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Για πρώτη φορά τίθενται συγκεκριμένοι στόχοι, ώστε έως το 2030 τουλάχιστον το 10% των αναγκών της Ευρώπης σε κρίσιμες πρώτες ύλες να καλύπτεται από ευρωπαϊκή εξόρυξη, το 40% από ευρωπαϊκή επεξεργασία και το 25% από ανακύκλωση. Παράλληλα, επιδιώκεται η μείωση της εξάρτησης από μία μόνο τρίτη χώρα για την προμήθεια στρατηγικών ορυκτών.

Η πολιτική αυτή απέκτησε άμεσα πρακτική διάσταση. Τον Μάρτιο του 2025 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαρακτήρισε 47 έργα ως Στρατηγικά Έργα, ενεργοποιώντας διαδικασίες ταχύτερης αδειοδότησης και διευκολύνοντας την πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση. Πρόκειται για έργα που αφορούν την εξόρυξη, την επεξεργασία και την ανακύκλωση κρίσιμων πρώτων υλών, όπως λίθιο, χαλκός, νικέλιο, κοβάλτιο, φυσικός γραφίτης, βολφράμιο και σπάνιες γαίες – υλικά απαραίτητα για τις μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων, τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, τις ανεμογεννήτριες, τους ημιαγωγούς και τις αμυντικές εφαρμογές.

Η αλλαγή στρατηγικής αποτυπώνεται ήδη στις αποφάσεις των κρατών-μελών.

Στην Πορτογαλία, η οποία διαθέτει από τα σημαντικότερα κοιτάσματα λιθίου στην Ευρώπη, το έργο Barroso Lithium Project προωθείται ως μία από τις βασικές πηγές τροφοδοσίας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας μπαταριών. Παρά τις έντονες δημόσιες συζητήσεις που προηγήθηκαν, η χώρα επέλεξε να ενσωματώσει την ανάπτυξη των κοιτασμάτων της στον ευρύτερο ευρωπαϊκό σχεδιασμό για την ενεργειακή μετάβαση.

Η Φινλανδία, αξιοποιώντας τη μακρά μεταλλευτική της παράδοση, επενδύει συστηματικά στην ανάπτυξη νέων έργων. Το έργο Keliber εξελίσσεται στο πρώτο ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό εγχείρημα εξόρυξης και παραγωγής υδροξειδίου του λιθίου, ενώ το κοίτασμα Sakatti θεωρείται μία από τις σημαντικότερες νέες αναπτύξεις σε χαλκό και άλλα κρίσιμα μέταλλα στη Βόρεια Ευρώπη.

Στην Ισπανία, επτά έργα εντάχθηκαν στον κατάλογο των Στρατηγικών Έργων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα κρίσιμων πρώτων υλών, από λίθιο και βολφράμιο έως χαλκό, νικέλιο και κοβάλτιο. Η ισπανική πολιτική εστιάζει όχι μόνο στην αξιοποίηση των κοιτασμάτων, αλλά και στην ανάπτυξη εγχώριας μεταποίησης, ώστε μεγαλύτερο μέρος της προστιθέμενης αξίας να παραμένει στη χώρα.

Αντίστοιχες πρωτοβουλίες αναπτύσσονται στη Σουηδία, όπου η ανακάλυψη σημαντικών κοιτασμάτων σπανίων γαιών στην περιοχή της Kiruna επανέφερε στο προσκήνιο τη σημασία της ευρωπαϊκής παραγωγής στρατηγικών μετάλλων, καθώς και στη Γαλλία, η οποία επανεκκινεί την εξορυκτική της πολιτική με στόχο την ενίσχυση της βιομηχανικής της αυτονομίας.

Το κοινό στοιχείο όλων αυτών των παραδειγμάτων είναι ότι η εξόρυξη δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως μια μεμονωμένη δραστηριότητα, αλλά ως κρίσιμος κρίκος μιας ευρύτερης βιομηχανικής αλυσίδας. Η εξασφάλιση πρόσβασης στις πρώτες ύλες συνδέεται άμεσα με την παραγωγή μπαταριών, ηλεκτρικών οχημάτων, ενεργειακών δικτύων, αμυντικών συστημάτων και προηγμένων τεχνολογιών. Με άλλα λόγια, η εξόρυξη επιστρέφει στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής βιομηχανικής πολιτικής όχι ως αυτοσκοπός, αλλά ως προϋπόθεση για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Η νέα αυτή πραγματικότητα δημιουργεί και μια διαφορετική συζήτηση για χώρες όπως η Ελλάδα. Η χώρα διαθέτει σημαντικό ορυκτό πλούτο, μακρά μεταλλευτική παράδοση και γεωλογικό δυναμικό που αναγνωρίζεται διεθνώς. Το ζητούμενο, ωστόσο, δεν είναι μόνο η αξιοποίηση των φυσικών πόρων, αλλά η ανάπτυξη επενδύσεων που θα ενσωματώνονται στην εγχώρια οικονομία, θα δημιουργούν σταθερή απασχόληση, θα ενεργοποιούν την ελληνική βιομηχανία και θα ενισχύουν ένα ευρύτερο επιχειρηματικό οικοσύστημα.

Η ευρωπαϊκή στροφή προς τις κρίσιμες πρώτες ύλες δεν αποτελεί μια συγκυριακή επιλογή. Αντανακλά μια βαθύτερη μεταβολή στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία επιδιώκει να ανακτήσει τον έλεγχο κρίσιμων τμημάτων της βιομηχανικής αλυσίδας αξίας. Σε αυτό το νέο περιβάλλον, οι χώρες που διαθέτουν φυσικούς πόρους, τεχνογνωσία και ώριμα επενδυτικά σχέδια καλούνται να διαδραματίσουν έναν πολύ πιο ουσιαστικό ρόλο από εκείνον που είχαν μέχρι σήμερα.