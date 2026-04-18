Η Ευρώπη δημιουργεί το δικό της οικοσύστημα κοινωνικών δικτύων

Μια νέα πρωτοβουλία με έδρα την Ολλανδία προσφέρει στους Ευρωπαίους χρήστες μια εγχώρια εναλλακτική λύση στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης των τεχνολογικών κολοσσών. Πρόκειται για μια νέα ευρωπαϊκή πλατφόρμα υποδομής για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία έκανε επίσημα πρεμιέρα την Πέμπτη 16 Απριλίου, υποσχόμενη στους χρήστες πλήρη κυριότητα των δεδομένων τους, ώστε να ανταγωνιστεί κολοσσούς όπως η Meta και το X.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ των Βρυξελλών και των αμερικανικών τεχνολογικών κολοσσών που κυριαρχούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Meta και άλλες εταιρείες έχουν δεχθεί κριτική για τον φερόμενο ως εθιστικό σχεδιασμό τους. Τον Δεκέμβριο, η πλατφόρμα X του Ίλον Μασκ έλαβε το μεγαλύτερο πρόστιμο που έχει επιβάλει ποτέ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για παραβίαση των κανόνων διαφάνειας. Παράλληλα, το chatbot τεχνητής νοημοσύνης Grok της εταιρείας του, παρήγαγε deepfake γυμνές εικόνες χωρίς συναίνεση, γεγονός που ώθησε περίπου 50 Ευρωπαίους νομοθέτες να καλέσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να «χτίσει ευρωπαϊκά μέσα κοινωνικής δικτύωσης τώρα».

Η νέα αυτή πρωτοβουλία με έδρα την Ολλανδία, με την ονομασία Eurosky, δεν είναι μια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. Αντίθετα, προσφέρει στους χρήστες μια ενιαία ψηφιακή ταυτότητα που υπόσχεται πλήρη έλεγχο των δεδομένων τους, τα οποία φιλοξενούνται σε ευρωπαϊκούς διακομιστές και συμμορφώνονται με τη νομοθεσία της ΕΕ. Η ψηφιακή αυτή ταυτότητα επιτρέπει στους χρήστες να συνδέονται με το AT Protocol, το πλαίσιο πάνω στο οποίο βασίζονται υπηρεσίες όπως το Bluesky και άλλες εφαρμογές.

«Οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας έχουν αφαιρέσει εντελώς την κοινωνική διάσταση. Η πραγματική ευκαιρία εδώ είναι να επαναφέρουμε τον κοινωνικό χαρακτήρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο Σεμπάστιαν Βόγκελσανγκ, συνιδρυτής του Eurosky και διευθύνων σύμβουλος της Flashes.app, μιας εφαρμογής που ανταγωνίζεται το Instagram και βασίζεται στο Bluesky.

Η ψηφιακή ταυτότητα —ή αλλιώς personal data server (PDS)— είναι το σημείο όπου συγκεντρώνονται οι αναρτήσεις, το προφίλ και οι συνδέσεις του χρήστη. Η πλατφόρμα αναφέρει ότι όσο το οικοσύστημα επεκτείνεται, θα γίνονται διαθέσιμες περισσότερες εφαρμογές.

«Μόνο μέσα σε ένα ακμάζον οικοσύστημα καινοτομίας στα κοινωνικά δίκτυα μπορούμε να απειλήσουμε την κυριαρχία της Meta, του X, της Alphabet και της ByteDance», δήλωσε ο Βόγκελσανγκ.

Προς το παρόν, το Eurosky εξακολουθεί να βασίζεται εν μέρει στην υποδομή του Bluesky, ιδιαίτερα για τη διαχείριση περιεχομένου. Ωστόσο, έχει παρουσιάσει έναν οδικό χάρτη προς πλήρη ανεξαρτησία, που περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός κοινού συστήματος μετριασμού περιεχομένου, το οποίο θα μπορούν να αδειοδοτούν Ευρωπαίοι προγραμματιστές εφαρμογών.

Το Eurosky έκανε αρχικά διαθέσιμους τους προσωπικούς διακομιστές δεδομένων του σε προεγγεγραμμένους χρήστες τον Φεβρουάριο. Στην πρωτοβουλία αυτή συμμετέχουν επιχειρηματίες, τεχνολόγοι και ομάδες της κοινωνίας των πολιτών, μεταξύ των οποίων και ο Ρόμπιν Μπέρτζον, πρώην στρατηγικός αναλυτής δεδομένων των New York Times.

Πηγή: Euronews