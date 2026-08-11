Η Ευρώπη αναζητά Patriot για να εξοπλίσει την Ουκρανία – Πώς μπορεί να επηρεαστεί η Ελλάδα

ΗΕυρώπη προσπαθεί απεγνωσμένα να εξασφαλίσει περισσότερους πυραύλους αναχαίτισης Patriot για να τους παραχωρήσει στην Ουκρανία, η οποία αγωνίζεται να ενισχύσει την άμυνά της έναντι βαλλιστικών πυραύλων πριν από την αναμενόμενη χειμερινή επίθεση της Ρωσίας.

Όπως αναφέρει το Politico, το Κίεβο ζητά εκατοντάδες πυραύλους αναχαίτισης, αλλά η νέα παραγωγή θα έρθει πολύ αργά, ο πόλεμος με το Ιράν έχει εξαντλήσει τα αποθέματα των ΗΠΑ, ενώ αρκετοί από τους κύριους Ευρωπαίους υποστηρικτές της Ουκρανίας δηλώνουν ότι τους έχουν απομείνει ελάχιστοι που μπορούν να δωρίσουν με ασφάλεια.

Η Γερμανία, ένας από τους κύριους δωρητές στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία, έχει ήδη παραδώσει συστήματα Patriot και πυραύλους στην Ουκρανία. Ωστόσο, το Βερολίνο πρέπει πλέον να εξισορροπήσει τις ολοένα και πιο επείγουσες ανάγκες του Κιέβου με τα ελάχιστα αποθέματα που απαιτούνται για την προστασία της Γερμανίας και την εκπλήρωση των δεσμεύσεών της στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Και άλλες ευρωπαϊκές χώρες εξετάζουν επίσης αν θα κρατήσουν τους αναχαιτιστικούς πυραύλους τους ή αν θα τους παραδώσουν στην Ουκρανία.

Το Βερολίνο και άλλες πρωτεύουσες της Βόρειας Ευρώπης έχουν παροτρύνει τους ομολόγους τους σε άλλες περιοχές της ηπείρου να εξετάσουν τι επιπλέον στρατιωτικό εξοπλισμό και οικονομική υποστήριξη θα μπορούσαν να διαθέσουν.

Αυτό ασκεί πίεση σε χώρες που διαθέτουν αποθέματα πυραύλων Patriot, όπως η Πολωνία, η Ισπανία και η Ελλάδα. Η έλλειψη αφορά κυρίως τους πυραύλους Patriot PAC-3 και PAC-2, οι οποίοι συγκαταλέγονται στα λίγα αποτελεσματικά αμυντικά μέσα της Ουκρανίας ενάντια στα ταχέως κινούμενα ρωσικά βαλλιστικά όπλα.

Η Ουκρανία μπορεί να χρησιμοποιήσει άλλα, συχνά φθηνότερα, συστήματα αεροπορικής άμυνας κατά των drones και των πυραύλων κρουζ. Η χώρα αγωνίζεται να αναπτύξει τον εγχώριο αναχαιτιστικό πύραυλο «Freyja», αλλά το αντιβαλλιστικό σύστημα απαιτεί ακόμη επενδύσεις, τεχνικές εργασίες και δοκιμές προτού μπορέσει να καλύψει αυτόν τον ρόλο.

Η εξάρτηση του Κιέβου από τα Patriot καθιστά τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απαραίτητο για το Κίεβο: οι περισσότεροι πύραυλοι PAC-3 κατασκευάζονται στην Αμερική, πράγμα που σημαίνει ότι η πώλησή τους και τυχόν συμφωνίες παραγωγής υπόκεινται στις αποφάσεις του Λευκού Οίκου.