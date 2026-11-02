Η εξωτερική πολιτική απαιτεί στρατηγική, όχι επικοινωνιακές αυταπάτες

Της Πέννυ Δαλαμπούρα

Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος

Μέλος Κεντρικής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

Η πρόσφατη απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης να εγκρίνει το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο αποτελεί μια εξαιρετικά ανησυχητική εξέλιξη για τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα. Πρόκειται για μια σοβαρή διπλωματική ανατροπή, η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ούτε με επικοινωνιακούς εξωραϊσμούς ούτε με την επανάληψη καθησυχαστικών κυβερνητικών διαβεβαιώσεων.

Το τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019 παραβιάζει θεμελιώδεις αρχές του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, επιχειρώντας να αγνοήσει την επήρεια της Κρήτης και άλλων ελληνικών νησιών στις θαλάσσιες ζώνες. Αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης αναθεωρητικής στρατηγικής της Τουρκίας, η οποία επιδιώκει να δημιουργήσει τετελεσμένα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Το κρίσιμο ερώτημα, ωστόσο, δεν είναι μόνο τι επιδιώκει η Άγκυρα. Είναι τι έκανε η ελληνική κυβέρνηση για να αποτρέψει αυτή την εξέλιξη.

Επί επτά χρόνια, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παρουσίαζε τις διπλωματικές επαφές με τη Λιβύη ως απόδειξη προόδου. Καλλιεργούσε την εντύπωση ότι οι σχέσεις με την Ανατολική Λιβύη μπορούσαν να λειτουργήσουν ως αντίβαρο στην τουρκική επιρροή. Σήμερα, οι εξελίξεις θέτουν υπό σοβαρή αμφισβήτηση αυτή την εκτίμηση.

Το ΠΑΣΟΚ είχε προειδοποιήσει εγκαίρως για τους κινδύνους. Είχε ζητήσει συγκεκριμένες διπλωματικές πρωτοβουλίες, ενεργότερη ελληνική παρουσία τόσο στην Τρίπολη όσο και στη Βεγγάζη και ουσιαστική ευρωπαϊκή κινητοποίηση. Δυστυχώς, οι ανησυχίες αυτές αποδεικνύονται περισσότερο επίκαιρες από ποτέ.

Η εξωτερική πολιτική δεν μπορεί να εξαντλείται σε φωτογραφίες συναντήσεων, δηλώσεις καλών προθέσεων και επικοινωνιακές αφηγήσεις περί σταθερότητας. Αξιολογείται από τα αποτελέσματά της, από την ικανότητα πρόληψης δυσμενών εξελίξεων και από τη διασφάλιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας.

Για εμάς στο ΠΑΣΟΚ, η απάντηση οφείλει να είναι θεσμική, αποφασιστική και βαθιά ευρωπαϊκή.

Απαιτείται άμεση ενημέρωση της Βουλής και των πολιτικών δυνάμεων, συγκροτημένη διπλωματική πρωτοβουλία προς τη Λιβύη και αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων ευρωπαϊκών μηχανισμών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να περιορίζεται σε γενικόλογες εκφράσεις αλληλεγγύης, όταν αμφισβητούνται τα κυριαρχικά δικαιώματα κράτους-μέλους της.

Παράλληλα, η Ελλάδα οφείλει να προστατεύσει έμπρακτα τον ενεργειακό της σχεδιασμό, τις έρευνες νοτίως της Κρήτης και στρατηγικές υποδομές, όπως η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου. Η ενεργειακή ασφάλεια και η γεωπολιτική ισχύς αποτελούν αλληλένδετες προτεραιότητες.

Η χώρα χρειάζεται μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, με σταθερές συμμαχίες, αξιοπιστία, διορατικότητα και συνέχεια. Μια πολιτική που δεν θα παρακολουθεί παθητικά τις εξελίξεις, αλλά θα παρεμβαίνει έγκαιρα στη διαμόρφωσή τους.

Στα εθνικά ζητήματα δεν χωρούν μικροκομματικές σκοπιμότητες. Χωρά, όμως, και επιβάλλεται, η ουσιαστική λογοδοσία.

Το ΠΑΣΟΚ παραμένει προσηλωμένο στην υπεράσπιση του Διεθνούς Δικαίου, της εθνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, με υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα.

Γιατί ο πατριωτισμός δεν μετριέται από την ένταση των δηλώσεων, αλλά από την αποτελεσματικότητα των επιλογών. Και η Ελλάδα αξίζει μια εξωτερική πολιτική που να προλαμβάνει τις κρίσεις, όχι απλώς να τις διαχειρίζεται.