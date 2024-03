Έβελυν Καζαντζόγλου: Φόρεσε το ανοιξιάτικο σύνολο που μας έχει λείψει

Τα denim της γκαρνταρόμπας μας είναι εκείνα στα οποία στρεφόμαστε κάθε εποχή του χρόνου όπως και για κάθε πιθανή περίσταση. Ειδικά την εποχή της άνοιξης την οποία διανύουμε, τα denim κομμάτια της συλλογής μας είναι η go to επιλογή μας για stylish και ταυτόχρονα κατάλληλες για τη σεζόν εμφανίσεις. Την άνοιξη του 2023 η επιστροφή απο τα 90s, των total denim looks όπως και των denim on denim outfits, ήταν μια από τις πρωταγωνίστριες τάσεις που μπορέσαμε με ευκολία να εντάξουμε στα day to day looks μας.

Λόγω της απλότητας, του stylish χαρακτήρα όπως και της διαχρονικότητας που εμπεριέχει ένα total denim ή denim on denim look, το trend είναι ακόμα επίκαιρο γι’ αυτό και οι ενημερωμένες fashion lovers δείχνουν ξανά και ξανά την προτίμηση τους στην τάση που μας έφερε ακόμη πιο κοντά με το αγαπημένο μας casual ύφασμα, το denim.

Σε πρόσφατη εμφάνισή της, η Έβελυν Καζαντζόγλου δημιούργησε ένα απόλυτα ανοιξιάτικο αλλά και stylish σύνολο καθώς φόρεσε όλα τα κομμάτια τα οποία είναι σήμα κατατεθέν της ανοιξιάτικης εποχής όπως και μίας ανάλαφρης spring εμφάνισης. Συγκεκριμένα , η Έβελυν Καζαντζόγλου επέλεξε να φορέσει ένα denim on denim look το οποίο αποτελούταν από denim παντελόνι και denim πουκάμισο ίδιας απόχρωσης. Το σύνολό της ολοκλήρωσε με καμπαρντίνα σε μπεζ χρώμα και ψάθινο τσαντάκι χειρός.

Δες την εμφάνισή της