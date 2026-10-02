Η ΕΣΗΕΜ-Θ στο πλευρό των εργαζομένων στα Δημοτικά ΜΜΕ Θεσσαλονίκης που στοχοποιούνται

Τις επανειλημμένες δημόσιες επιθέσεις επικεφαλής δημοτικής παράταξης και ιδιοκτήτη τηλεοπτικού σταθμού κατά των δημοτικών μέσων της Θεσσαλονίκης (TV100 και FM100) καταδικάζει με ανακοίνωση του το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΜ-Θ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:



Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΜ-Θ καταδικάζει τις επανειλημμένες δημόσιες επιθέσεις από επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης και ιδιοκτήτη τηλεοπτικού σταθμού κατά των Δημοτικών Μέσων Ενημέρωσης TV100 και FM100 και των εργαζόμενων σε αυτά.

Με πρόσχημα την αγωνία για τη διαχείριση δημόσιου χρήματος, από το βήμα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης ή με ανακοινώσεις, αναπτύσσεται μια εκστρατεία στοχοποίησης, που μάλιστα γίνεται με την επίκληση ανακριβών στοιχείων για δήθεν κατασπατάληση κονδυλίων.

Η χρηματοδότηση των δημοτικών Μέσων έχει μειωθεί κατά περίπου 70% το 2011 και έκτοτε παραμένει καθηλωμένη, παρά τον πληθωρισμό και την αύξηση του λειτουργικού κόστους. Με αυτούς τους πόρους λειτουργούν ένας τηλεοπτικός και δύο ραδιοφωνικοί σταθμοί, στους οποίους οι δημοσιογράφοι, οι τεχνικοί και οι διοικητικοί της ΔΕΠΘΕ προσφέρουν με συνέπεια και επαγγελματισμό την εργασία τους, αμειβόμενοι με νόμιμες συμβάσεις και σεβασμό στην εργατική νομοθεσία.

Τα δημόσια και δημοτικά Μέσα αποτελούν θεμέλιο της πολυφωνίας και της αξιοπιστίας της ενημέρωσης. Δίνουν βήμα σε φωνές που αλλιώς δεν θα ακούγονταν και λειτουργούν ως αντίβαρο στη συγκέντρωση της ιδιοκτησίας των Μέσων. Οι επιθέσεις αιρετού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο οποίος δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στον χώρο των ΜΜΕ, γεννούν καχυποψία για τα κίνητρά του και στρέφονται εναντίον της ενημέρωσης ως δημόσιου αγαθού.

Η ΕΣΗΕΜ-Θ στηρίζει τους δημοσιογράφους των δημοτικών ΜΜΕ της Θεσσαλονίκης και υπερασπίζεται την επαρκή χρηματοδότηση όλων των δημόσιων Μέσων, ως φορέων προάσπισης της αξιόπιστης ενημέρωσης.