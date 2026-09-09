Η ESA ανακοίνωσε την αποστολή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό το 2027

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) θα υλοποιήσει για λογαριασμό της Ελλάδας αποστολή του αστροναύτη Αδριανού Γολέμη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Η πτήση θα αποτελέσει μέρος της πρώτης ιδιωτικής αποστολής αστροναυτών προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό που η NASA ανέθεσε στη Vast.

«Με την επιφύλαξη της εξέτασης και έγκρισης από το Multilateral Crew Operations Panel (MCOP), ο Αδριανός Γολέμης, ιατρός πτήσεων που εργάζεται για την ESA, θα συμμετάσχει ως ειδικός αποστολής (mission specialist). Οι αποφάσεις του MCOP λαμβάνονται με συναίνεση μεταξύ των εκπροσώπων και των πέντε εταίρων του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού: της NASA, της ESA, της Roscosmos, της Ιαπωνικής Υπηρεσίας Αεροδιαστημικής Εξερεύνησης (JAXA) και της Καναδικής Διαστημικής Υπηρεσίας[EL1] . Εφόσον δοθεί η σχετική έγκριση, ο Αδριανός Γολέμης θα γίνει ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης» επισημαίνεται.

Ο Αδριανός Γολέμης προβλέπεται να συμμετάσχει στην αποστολή μαζί με τον αστροναύτη της ESA Thomas Pesquet, ο οποίος έχει οριστεί κυβερνήτης (Commander) της αποστολής Vast, και τον Project Astronaut της ESA Aleš Svoboda, ο οποίος έχει οριστεί χειριστής (Pilot).

Η αποστολή, η οποία καθίσταται δυνατή μέσω της πρωτοβουλίας της NASA για ιδιωτικές αποστολές αστροναυτών, προγραμματίζεται για το 2027. Η μεταφορά θα πραγματοποιηθεί από τη SpaceX με διαστημόπλοιο Dragon, το οποίο θα εκτοξευθεί με πύραυλο Falcon 9.

«Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή για την Ελλάδα: μία εθνική φιλοδοξία μετατρέπεται σε μια συγκεκριμένη αποστολή επανδρωμένης διαστημικής πτήσης», υπογράμμισε ο Γιόζεφ Ασμπάχερ, γενικός διευθυντής της ESA. «Ωστόσο, πρόκειται για κάτι περισσότερο από μία μόνο πτήση. Η αυξημένη επένδυση της Ελλάδας ενισχύει τον διαστημικό της τομέα και δημιουργεί ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών για μία νέα γενιά επιστημόνων και μηχανικών. Η ESA είναι υπερήφανη που συμβάλλει στη μετατροπή της φιλοδοξίας σε ευρωπαϊκή ικανότητα – και τώρα σε μία πορεία προς το Διάστημα», συμπληρώνει.

«Η αποστολή αυτή είναι το αποτέλεσμα μίας συνεπούς εθνικής προσπάθειας που η Ελλάδα έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια μέσω της Εθνικής Διαστημικής Στρατηγικής της, σημαντικών επενδύσεων σε διαστημικά προγράμματα και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, καθώς και της κινητοποίησης της ελληνικής βιομηχανίας και της ερευνητικής κοινότητας.

Η συνεργασία μας με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος και τη Vast φέρνει αυτή την προσπάθεια σε ένα ιστορικό νέο ορόσημο, ανοίγοντας τον δρόμο για την πρώτη ελληνική επανδρωμένη διαστημική πτήση και αποδεικνύοντας τι μπορεί να επιτευχθεί μέσω ισχυρών διεθνών συνεργασιών.

Η αποστολή θα δημιουργήσει επίσης σημαντικές ευκαιρίες για ελληνικά επιστημονικά πειράματα και επιδείξεις τεχνολογιών σε τομείς όπως η ιατρική, η ανθρώπινη φυσιολογία, ο αγροδιατροφικός τομέας, τα υλικά και οι αισθητήρες.

Πάνω απ’ όλα, θέλουμε αυτή η αποστολή να εμπνεύσει μία νέα γενιά Ελλήνων μαθητών και φοιτητών να ακολουθήσουν σταδιοδρομία στις επιστήμες, την τεχνολογία και τη μηχανική», δήλωσε ο Δημήτρης Παπαστεργίου, υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Ο Αδριανός Γολέμης συμμετείχε ήδη σε ορισμένες ενότητες της εκπαίδευσης της Εφεδρείας Αστροναυτών (Astronaut Reserve Training), η οποία πραγματοποιήθηκε νωρίτερα μέσα στο έτος, και πλέον έχει οριστεί επίσημα ως Project Astronaut της ESA. Τώρα εισέρχεται σε μία νέα φάση της πορείας του και θα ξεκινήσει ειδική εκπαίδευση για την αποστολή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Τους επόμενους μήνες θα συμμετάσχει σε μία σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, κατά τη διάρκεια των οποίων θα προετοιμαστεί για τις διάφορες φάσεις της αποστολής – από την εκτόξευση έως την επιστροφή στη Γη.

Ένα από τα πρώτα βήματα αυτής της νέας φάσης προετοιμασίας θα φέρει τον Αδριανό στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Σεπτέμβριο. Εκεί θα συμμετάσχει σε πρόγραμμα εκπαίδευσης με ομάδες της Vast, της SpaceX και της NASA. Η SpaceX θα παρέχει εκπαίδευση σχετικά με τον πύραυλο Falcon 9 και το διαστημόπλοιο Dragon, εκπαίδευση ετοιμότητας για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, ασκήσεις με τη διαστημική στολή και διαδικασίες εισόδου και εξόδου από το διαστημόπλοιο, καθώς και μερικές και πλήρεις προσομοιώσεις.