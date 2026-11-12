Η επόμενη μέρα μετά τον Τραμπ: Ποια ονόματα που κερδίζουν έδαφος για το 2028

Τέσσερις πιθανοί υποψήφιοι στην αναμέτρηση του 2028 για τον Λευκό Οίκο έχουν προσελκύσει την προσοχή των ψηφοφόρων: οι Ρεπουμπλικανοί Τζέι Ντι Βανς και Μάρκο Ρούμπιο και οι Δημοκρατικοί Τζον Οσοφ και Πιτ Μπούτιτζετζ, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos.

Κανείς από τους τέσσερις δεν έχει ξεκινήσει επίσημα εκστρατεία και οι προκριματικές εκλογές των κομμάτων για το 2028 απέχουν έναν και πλέον χρόνο, αφήνοντας άπλετο χρόνο για νέους διεκδικητές της εξουσίας και για αλλαγή των απόψεων των ψηφοφόρων.

Περίπου το 45% των Ρεπουμπλικανών ψηφοφόρων απάντησε ότι πιστεύει πως ο υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο θα ήταν ένας «εξαιρετικός» προεδρικός υποψήφιος, με το 43% να λέει το ίδιο για τον αντιπρόεδρο Βανς. Ο πρώην υπουργός Μεταφορών Μπούτιτζετζ και ο γερουσιαστής Οσοφ, από την Τζόρτζια, πιστώνονται ο καθένας από 29% στους Δημοκρατικούς ψηφοφόρους.

Η δημοσκόπηση, στην οποία έλαβαν μέρος 1.705 ενήλικες Αμερικανοί σε όλη τη χώρα, περιλαμβανομένων 500 εγγεγραμμένων ψηφοφόρων από κάθε κόμμα, και ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα, έχει περιθώριο λάθους πέντε ποσοστιαίες μονάδες για τους Ρεπουμπλικανούς και τους Δημοκρατικούς ψηφοφόρους.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, η δημοτικότητα του οποίου βρίσκεται κοντά στο χαμηλότερο σημείο της σταδιοδρομίας του, «καραδοκεί» στη συζήτηση και για τα δύο κόμματα. Οι Ρεπουμπλικανοί είναι διχασμένοι για το αν θέλουν έναν υποψήφιο που απομακρύνεται από τον Τραμπ ή ακολουθεί τα βήματά του, ενώ οι Δημοκρατικοί είναι διχασμένοι ως προς το πόσο επιθετικά θα πρέπει να κινηθούν απέναντι στον πρόεδρο, όπως μέσω διαδικασίας παραπομπής.

Ο Τραμπ έχει ρωτήσει συμμάχους του για το ποιον προτιμούν, τον Βανς ή τον Ρούμπιο, και σε συνέντευξη που παραχώρησε την Κυριακή στο CBS είπε ότι δεν θα δώσει «κατ’ ανάγκην» στήριξη σε κάποιον στις προκριματικές των Ρεπουμπλικανών.

Οι προτιμήσεις των Ρεπουμπλικανών

Η Μπάρμπαρα Ρέζνερ, δικηγόρος στη Φλόριντα που ψήφισε τον Τραμπ στις τρεις τελευταίες προεδρικές εκλογές, είπε πως προτιμάει τον Ρούμπιο από τον Βανς, την οποίο θεωρεί πολύ δεξιό και πολύ κοντά στον πρόεδρο.

«Ο Ρούμπιο κατάφερε να κάνει τη δουλειά του. Έμεινε μακριά από το ραντάρ των περισσότερων ανθρώπων, επειδή δεν έχει κάνει τίποτα τόσο (ακρο)αριστερό, τόσο (ακρο)δεξιό, τόσο τρελό», είπε η Ρέζνερ.

Η μικρή μεν, αυξανόμενη δε, δυσαρέσκεια με τον Τραμπ μεταξύ των Ρεπουμπλικανών επικεντρώνεται στην απόφαση του προέδρου να εξαπολύσει πόλεμο εναντίον του Ιράν που έχει προκαλέσει αύξηση των τιμών των καυσίμων. Ο Ρούμπιο ήταν εμφανώς απών από πολλές από τις μέχρι τώρα άκαρπες ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν, παρότι είναι ο ανώτατος διπλωμάτης της χώρας. Ο Βανς έδειξε επίσης ότι ήθελε να αποστασιοποιηθεί, λέγοντας δημόσια ότι η συντριπτική ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές οφειλόταν στον πόλεμο με το Ιράν.

Τα ονόματα και άλλων Ρεπουπλικανών βρίσκονται στη δημόσια συζήτηση σχετικά με τους διεκδικητές της προεδρίας το 2028, με τον κυβερνήτη της Φλόριντα Ρον Ντε Σάντις μεταξύ εκείνων με τις καλύτερες γνώμες, με το 32% των Ρεπουμπλικανών να τον χαρακτηρίζουν εξαιρετική επιλογή. Αλλοι -όπως ο γιος του Τραμπ, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και ο γερουσιαστής του Τέξας Τεντ Κρουζ- έχουν τους οπαδούς τους, αλλά και πολλούς επικριτές.

Όσοφ και Μπούτιτζετζ

Στους Δημοκρατικούς, ο Όσοφ βρίσκεται στην κορυφή του καταλόγου πολλών ψηφοφόρων, με το 29% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων του κόμματος να τον χαρακτηρίζει εξαιρετική επιλογή. Ο Όσοφ έγινε πρωτοσέλιδος τίτλος τους τελευταίους μήνες όταν αποκάλεσε τον Τραμπ διεφθαρμένο και ακατάλληλο για τον θώκο, σε μια ασυνήθιστα ευθεία γλώσσα, και την περασμένη εβδομάδα κέρδισε την επανεκλογή του με διαφορά 18 ποσοστιαίων μονάδων στην Τζόρτζια, μια πολιτεία που κέρδισε με δύο μονάδες ο Τραμπ το 2024.

Ο Μπούτιτζετζ εξασφαλίζει επίσης «εξαιρετική» αξιολόγηση από το 29% των Δημοκρατικών. Ο Μπούτιτζετζ ήταν υποψήφιος για την προεδρία το 2020 και είναι πιο γνωστός σε εθνικό επίπεδο από τον Όσοφ.

Ένας στους πέντε Δημοκρατικούς δηλώνει πως δεν έχει ακούσει ποτέ τον Μπούτιτζετζ, σε σύγκριση με έναν στους τρεις που λέει το ίδιο για τον Όσοφ. Πολύ λίγοι Ρεπουμπλικανοί δεν γνωρίζουν τον Βανς, όμως ένας στους έξι είπε ότι δεν ξέρει ποιος είναι ο Ρούμπιο. Για τους υποψηφίους είτε του ενός είτε του άλλου κόμματος, το να ξεκινούν τον εκλογικό κύκλο με περισσότερη αναγνωρισιμότητα μπορεί να τους εξοικονομήσει χρήματα, αλλά τα παραδείγματα αφθονούν όσον αφορά λίγο γνωστούς υποψηφίους που ανέβηκαν πολύ στη διάρκεια της εκστρατείας, όπως συνέβη με τον πρώην πρόεδρο Μπιλ Κλίντον.

Ο Μπούτιτζετζ και ο Οσοφ θεωρούνται μετριοπαθείς μεταξύ των Δημοκρατικών, και αυτό ελκύει Δημοκρατικούς ψηφοφόρους όπως ο Εντ Μπλερ, ένας συνταξιούχος χοιροτρόφος στο νότιο Ιλινόι, που δίνει στον Μπούτιτζετζ καλύτερη αξιολόγηση εν μέρει επειδή ο Όσοφ δεν είναι τόσο γνωστός.

«Όντως, είμαι υπέρ των πιο μετριοπαθών υποψηφίων παρά των πιο προοδευτικών», είπε ο Μπλερ, που είναι πιο επιφυλακτικός απέναντι σε προτεινόμενες μεγάλες αλλαγές όπως η διεύρυνση της κάλυψης της ομοσπονδιακής ασφάλισης υγείας Medicare από όλους τους ηλικιωμένους σε καθέναν στη χώρα. Ο Μπλερ θα προτιμούσε σταδιακές αλλαγές, όπως η διεύρυνση του Medicare ώστε να καλύψει όλα τα παιδιά. «Στον δρόμο προς προοδευτικές πολιτικές, πρέπει να γίνουν μικρά βήματα αντί μεγάλα για να δώσουμε στους ανθρώπους χρόνο να προσαρμοστούν».

Η δημοσκόπηση του Ipsos/Reuters δείχνει ότι γνωστοί μετριοπαθείς -όπως η πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις που έχασε από τον Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του 2024 και ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια Γκάβιν Νιούσομ– λαμβάνουν «εξαιρετική» αξιολόγηση ως υποψήφιοι (23%) στους Δημοκρατικούς, έναντι ενός 15% που βλέπει την αφοσιωμένη προοδευτική Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτές, βουλευτή της Νέας Υόρκης, ως τέτοια.

Η Οκάσιο-Κορτές είπε στο CNN μετά τις ενδιάμεσες εκλογές ότι η παραπομπή του Τραμπ θα πρέπει να είναι μια επιλογή, ενώ ο Μπούτιτζετζ είπε στο περιοδικό New Yorker ότι «δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα» για την παραπομπή Τραμπ.