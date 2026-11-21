Με την έναρξη της εποχής του Τοξότη, στις 22 Νοεμβρίου, τρία ζώδια βλέπουν την καθημερινότητά τους να βελτιώνεται. Η σύνοδος Άρη και Δία φέρνει ενθουσιασμό και νέες ευκαιρίες και η συνέχεια γίνεται πιο αισιόδοξη.

Ταύρος

Η εβδομάδα μπορεί να ξεκινήσει με εντάσεις στις προσωπικές και οικογενειακές σχέσεις. Αντί να επιμένετε στη δική σας άποψη, δείξτε μεγαλύτερη ευελιξία και ακούστε τους άλλους. Αποφύγετε τις συναισθηματικές αντιδράσεις και μην επιδεινώνετε τις διαφωνίες. Με την έναρξη της εποχής του Τοξότη, το κλίμα αλλάζει προς το καλύτερο.

Λέων

Η σύνοδος Άρη και Δία σάς δίνει ώθηση να κυνηγήσετε τους στόχους σας. Αποφύγετε, όμως, τις βιαστικές αποφάσεις και μην πιέζετε καταστάσεις. Δώστε χώρο και στις απόψεις των άλλων, ιδιαίτερα αν εργάζεστε ομαδικά. Με την έναρξη της εποχής του Τοξότη, οι προσπάθειές σας αρχίζουν να αποδίδουν.

Σκορπιός

Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις μπορεί να αυξηθούν και να σας προκαλέσουν πίεση. Αποφύγετε τις εντάσεις και τις παρορμητικές αντιδράσεις, τόσο στη δουλειά όσο και στις προσωπικές σας σχέσεις. Βάλτε προτεραιότητα την ξεκούρασή σας και μην προσπαθείτε να αποδείξετε την αξία σας σε όλους. Η εποχή του Τοξότη φέρνει καλύτερες ημέρες.