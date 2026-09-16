Η επιστροφή του Γιώργου Μυλωνάκη στα κοινοβουλευτικά έδρανα – Το καλωσόρισμα Μητσοτάκη

«Καλώς ήρθες Γιώργο! Σιδερένιος! Πιστεύω πως όλοι χαιρόμαστε που σε ξανά έχουμε μαζί μας!» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα κατά την έναρξη της ομιλίας του. Στα υπουργικά έδρανα επέστρεψε μετά από μήνες ο Γιώργος Μυλωνάκης, αφήνοντας πίσω την σοβαρή περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισε.

Λίγα λεπτά πριν από την ομιλία του πρωθυπουργού στη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, ο πρόεδρος της διακομματικής επιτροπής Αναθεώρησης, Μάκης Βορίδης, καλωσόρισε δημόσια την επιστροφή του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ στη Βουλή.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι, Γιώργο, που σε βλέπουμε ξανά. Γιώργο, σιδερένιος και καλή δουλειά!», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Βορίδης. Με εμφανώς συμβολικό τόνο, ο πρόεδρος της Επιτροπής ευχήθηκε στη συνέχεια «να έχουμε όλοι μας σκληρύνει αρκετά», ώστε –όπως είπε– «να μην μας επηρεάζει η ακραία τοξικότητα», κλείνοντας με αυτόν τον τρόπο το σύντομο αλλά ιδιαίτερα θερμό καλωσόρισμα προς τον Γιώργο Μυλωνάκη.