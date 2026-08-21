Η επίσκεψη του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, η ΔΕΘ και το Επικρατείας της ΝΔ

Του Βαγγέλη Πλάκα

Tην προσεχή Πέμπτη 27 Αυγούστου θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη ο πρωθυπουργός στην καθιερωμένη επίσκεψή του πριν τη Διεθνή Έκθεση ώστε να συναντήσει τους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων της Βόρειας Ελλάδας και τις προτάσεις και τα αιτήματά τους ενόψει της ομιλίας του στα εγκαίνια. Το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί κάτι που αναμένεται να γίνει τη Δευτέρα –ημέρα που επίσης η κυβέρνηση μετά το καλοκαίρι αναμένεται να επιστρέψει σε πλήρεις ρυθμούς και να συνεδριάσει και το Υπουργικό Συμβούλιο.

Είναι δεδομένο όμως ότι ο πρωθυπουργός θα παραστεί το πρωί στην έναρξη λειτουργίας της γραμμής του Μετρό προς Καλαμαριά και θα πραγματοποιήσει και κάποιες ακόμη συμβολικές επισκέψεις. Στο Μέγαρο Μουσικής δε, για τρίτη χρονιά, θα πραγματοποιηθεί μια μεγάλη εκδήλωση με τη συμμετοχή ευρέως υπουργικού κλιμακίου για την παρουσίαση του κυβερνητικού έργου στη Θεσσαλονίκη. Επίσης ο πρωθυπουργός θα έχει συναντήσεις με τους βουλευτές Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης της ΝΔ και τον Υφυπουργό Μακεδονίας-Θράκης και διαδοχικές συσκέψεις με παραγωγικούς-επαγγελματικούς-επιστημονικούς φορείς. Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί εκ νέου για τα εγκαίνια της ΔΕΘ το τριήμερο 4 με 6 Σεπτεμβρίου.

Οι ανακοινώσεις

Η ομιλία του βράδυ του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου θα εστιαστεί, σύμφωνα με επιτελείς του Μεγάρου Μαξίμου, στη μείωση των φορολογικών και ασφαλιστικών βαρών, την προστασία της μικρομεσαίας τάξης και των συνταξιούχων, την επένδυση στο κοινωνικό κράτος και τη δημιουργία «αναχωμάτων» για την αντιμετώπιση κρίσεων. Ο βασικός άξονας των παρεμβάσεων έχει διαμορφωθεί και θα οριστικοποιηθεί στο τέλος του μήνα ωστόσο το «πακέτο» θα φθάσει και φέτος τα 2 δισεκατομμύρια Ευρώ.

Από την κυβέρνηση επισημαίνουν πως οι ΔΕΘ είναι σταθερό σημείο αναφοράς για την κυβερνητική πολιτική ασχέτως του αν πρόκειται για προεκλογική περίοδο ή όχι και προσθέτουν πως στις πρωθυπουργικές ανακοινώσεις υπάρχει μια λογική συνέχεια, θέλοντας να δείξουν πως τα όσα παρουσιάζονται υπηρετούν ένα συγκεκριμένο σχέδιο, αναφέροντας ως παραδείγματα τα μέτρα για το στεγαστικό, τις οικογένειες και τις φοροελαφρύνσεις.

Τα ψηφοδέλτια

Την προσεχή Δευτέρα όμως ο πρωθυπουργός θα έχει στο Μαξίμου μια ιδιαίτερα σημαντική συνάντηση: θα δεχθεί την πολιτεύτρια της ΝΔ στην Α’ Θεσσαλονίκης Αφροδίτη Νέστορα που πριν 50 ημέρες έπεσε θύμα τρομοκρατικής επίθεσης που κόστισε τη ζωή της μητέρας της. Η συνάντηση εκτός από συμβολική ενδεχομένως κρύβει και ειδήσεις δεδομένου ότι στο πρωθυπουργικό γραφείο πυκνώνουν οι εισηγήσεις να ενταχθεί η Νέστορα στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας της ΝΔ.

Από τη Θεσσαλονίκη για το γαλάζιο ψηφοδέλτιο Επικρατείας ακούγεται και το όνομα του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά, σε συνδυασμό να αναλάβει καθήκοντα εκπροσώπου Τύπου της ΝΔ κατά την προεκλογική περίοδο.

(Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Πολιτική», 21-8-2026).