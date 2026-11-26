Σήμερα και αύριο θα βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη η Άννα Διαμαντοπούλου. Η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο του ” μαζί σχεδιάζουμε – εκεί που η χώρα παράγει το μέλλον της” θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου αύριο το απόγευμα σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης. Νωρίτερα θα επισκεφθεί πέντε καινοτόμες επιχειρήσεις. Σήμερα το βράδυ πάντως θα μιλήσει στο επετειακό συνέδριο για τα 20 χρόνια της “Τεχνόπολης”.

Μετά τον Γιώργο Παπαγεωργίου, πρόεδρο της Ένωσης Ασκούμενων Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης ένας ακόμη νεαρός συνάδελφος του ο Θωμάς Καμπουρίδης αναμένεται να βρεθεί στο ψηφοδέλτιο του κόμματος στην Α’ περιφέρεια. Και μάλιστα προέρχεται από την Δυτική Θεσσαλονίκη ( Αμπελόκηποι) στην οποία το κόμμα αναζητούσε εναγωνίως αναφορά. Λίγο πιο δίπλα πάντως είναι ο Εύοσμος από τον οποίο αναμένεται να προκύψει ακόμη μία υποψηφιότητα.

Σε ότι αφορά τον Τάσο Τζήκα η εκτίμηση είναι πως η απάντηση του θα δοθεί σύντομα.

Πολλά χιλιόμετρα έχει γράψει ο υπεύθυνος του συντονιστικού της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Θωμάς Μπουρνάρης. Και αυτό γιατί επισκέπτεται τακτικά όλους τους νομούς της ευθύνης του. Προχθές πάντως ήταν στο Κιλκίς.

Και μία και αναφερθήκαμε στον συγκεκριμένο νομό να πούμε πως ούτε εκεί θα είναι υποψήφιος ο τομεάρχης αγροτικής ανάπτυξης Θωμάς Μόσχος, όπως είχε ακουστεί. Το όνομα του είχε εμπλακεί και για την Β’ Θεσσαλονίκης, όμως αυτήν την ώρα, μάλλον ούτε ο ίδιος γνωρίζει την εκλογική περιφέρεια που θα είναι υποψήφιος.

Αγωνία τέλος για αρκετά στελέχη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, αφού θα μάθουν αν θα είναι υποψήφιοι. Στην κεντρική Μακεδονία ο “χάρτης” των ονομάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Στις Σέρρες υποψήφιος θα είναι ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου Κώστας Καρπουχτσής. Το 2023 είχε εκλεγεί βουλευτής, όμως ένα μήνα μετά στις επαναληπτικές εκλογές, έχασε την έδρα του αφού ο ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. δεν εξέλεξε βουλευτή στον νομό. Υποψήφια αναμένεται να είναι και η Μαρία Τρούπη.

Στην Πιερία ως υποψήφιοι φέρονται ο Σάκης Γκούνας και η δασολόγος Συμέλα Ελευθεριάδου. Επίσης η Μπέτυ Σκουφά και ο Φοίβος Τσικλιάς διεκδικούν την είσοδο τους.

Στην Χαλκιδική πιθανοί είναι ο τραπεζικός Γιώργος Παραλής, ο δικηγόρος Δημήτρης Φωτακίδης, και η Μιχαέλα Κυργιαφίνη. Ανοιχτό φυσικά το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος και ο οι Απόστολος Πάνας που πρόσφατα αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ παραδίδοντας και τη βουλευτική του έδρα.

Στην Πέλλα ο πρόεδρος του εμπορικού συλλόγου Κρύας Βρύσης Γιώργος Παπαδόπουλος και ο φαρμακοποιός Νίκος Σαπουντζής είναι πιθανοί υποψήφιοι. Επίσης ακούγονται τα ονόματα του αντιδημάρχου Πέλλας, Νίκου Δόντση και της Εύης Δάντση. Ανοιχτό της προέδρου του Εργατικού Κέντρου Πέλλας, Θεανώ Ζουρνατζίδου με τις πιο πολλές πιθανότητες να είναι αρνητικές.

Στο Κιλκίς υπάρχει συνωστισμός υποψηφίων. Έτσι ως υποψήφιοι καταγράφονται οι: Σοφία Ψαρά, ο εκπαιδευτικός ‘Αρης Παπαδόπουλος, ο προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ δικηγόρος Θανάσης Γραμματικόπουλος, ο Νίκος Τερζής και ο Παύλος Τονικίδης.

Τέλος στην Ημαθία υπάρχει προδιάθεση να βρεθούν στο ψηφοδέλτιο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης ο οδοντίατρος Θανάσης Τσιάπλας, ο δικηγόρος Βασίλης Δημητριάδης και ο πρώην βουλευτής Άγγελος Τόλκας. Κινητικότητα και από την Φρόσω Καρασαρλίδου και Χρήστο Αντωνίου ( πρώην βουλευτές), αλλά και τον αυτοδιοικητικό Νίκο Μπέκη. Επίσης και από τον πρώην περιφεριακός σύμβουλο κ. Χειμώνα.

ΣΤ.ΑΛ.