Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων ζητάει από την Πολιτεία μέτρα για να ανακτηθεί η κοινωνική εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη

Ψήφισμα εκδόθηκε μετά το τέλος της γενικής συνέλευσης των μελών της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων με το οποίο ζητούν από την Πολιτεία τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων σε συνταγματικό και νομοθετικό επίπεδο ώστε να ανακτηθεί η κοινωνική εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και παράλληλα ζητούν από τα πολιτικά κόμματα να απέχουν από προτροπές και παρεμβάσεις σε ανοιχτές δικαστικές υποθέσεις, ενισχύοντας έτσι την αμφισβήτηση και δυσπιστία στον θεσμό.

Αναλυτικότερα, το ψήφισμα της ΕνΔΕ αναφέρει:

«Οι Δικαστές και Εισαγγελείς – μέλη της κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2025, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εφετείου Αθηνών:

– Ζητούμε από την Πολιτεία τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων σε συνταγματικό και νομοθετικό επίπεδο ώστε να ανακτηθεί η κοινωνική εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη. Ειδικότερα διεκδικούμε στα πλαίσια της επικείμενης συνταγματικής αναθεώρησης: α) την αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης ώστε να μην αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο της εκάστοτε κυβέρνησης αλλά να λαμβάνεται δεσμευτικά υπόψη η δημοκρατικά διατυπωμένη άποψη του Δικαστικού Σώματος, β) την απαγόρευση κατάληψης δημοσίων θέσεων από δικαστικούς λειτουργούς που αφυπηρέτησαν από το Δικαστικό Σώμα την τελευταία 3ετία πριν την αφυπηρέτησή τους. Απαιτούμε την λήψη νομοθετικών μέτρων που διασφαλίζουν την ομαλή διεξαγωγή των δικών και την προστασία των δικαστικών λειτουργών εντός και εκτός δικαστικής αίθουσας.

– Ζητούμε από τα πολιτικά κόμματα να απέχουν από προτροπές και παρεμβάσεις σε ανοιχτές δικαστικές υποθέσεις, ενισχύοντας έτσι την αμφισβήτηση και δυσπιστία στον θεσμό.

– Εκφράζουμε την αγωνία και την ανησυχία των Ευρωπαίων Δικαστών για τις ολοένα και περισσότερες παρεμβάσεις των εθνικών κυβερνήσεων στο δικαιοδοτικό τους έργο.

– Ο θεμιτός στόχος της επιτάχυνσης στους ρυθμούς έκδοσης των δικαστικών αποφάσεων οφείλει να συνδυάζεται με τη διατήρηση της ποιότητας τους, την ενδελεχή επεξεργασία των υποθέσεων και την αποτροπή της εργασιακής εξουθένωσης των δικαστικών λειτουργών. Στα πλαίσια αυτά καθίσταται αναγκαία τόσο η αύξηση των οργανικών θέσεων στα Εφετεία της χώρας όσο και η θεσμοθέτηση της δικαστικής μεσολάβησης ως κύριου εργαλείου εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών.

Διεκδικούμε την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στον δημόσιο τομέα. Την αύξηση των βασικών μισθών κατά 20% και των επιδομάτων στα επίπεδα πριν την οικονομική κρίση της δεκαετίας του 2010, ώστε να αποκατασταθούν οι απώλειες από την διαρκή υποτίμηση του πραγματικού μισθού μας».