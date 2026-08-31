Η ενημέρωση για τις μειώσεις τιμών από τον Θεοδωρικάκο

Από δύο έως τέσσερις μήνες θα ισχύει το μέτρο μείωσης τιμών έως 30% σε 1.740 κωδικούς στα ράφια των σούπερ μάρκετ , σύμφωνα με τα όσα δήλωσαν σήμερα ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Τάκης Θεοδωρικάκος και η πρόεδρος και διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή Δέσποινα Τσαγγάρη, με αφορμή την έναρξη της πρωτοβουλίας.

Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών σε βασικά προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης και σχολικά είδη έρχεται να δώσει μια ανάσα στους καταναλωτές σημείωσε ο ΥΠΑΝ κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων στο υπουργείο το πρωί της Δευτέρας 31/8.

«Πρόκειται για 1.740 προϊόντα με μέση μείωση τιμής κατά 9,5%» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η λίστα των προϊόντων περιλαμβάνει 100 κωδικούς κρέατος με μέση μείωσης τιμής 7%, 405 σχολικά είδη με μείωση κατά 12% και 360 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας με μέση μείωση τιμής 8%

Συνολικά, περιλαμβάνονται 875 επώνυμοι κωδικοί, με μέση μείωση τιμής 6,6%, η οποία ανεβαίνει στο 9% εάν συνυπολογίσουμε τη συνεισφορά που έχουν οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ στη μείωση των τιμών. Σε επιμέρους προϊόντα οι μειώσεις φθάνουν έως και το 30%.

Έχουν ενταχθεί περισσότερες από 90 προμηθευτικές εταιρείες, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και τρεις αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών.

Ακόμα και σήμερα που μιλάμε μπαίνουν νέοι κωδικοί στην πρωτοβουλία και η λίστα θα συνεχίσει να ενημερώνεται, δήλωσε η διοικήτρρια Δέσποινα Τσαγγάρη και πρόσθεσε: «Είναι μια δράση που θέλουμε να έχει διάρκεια και αντίκτυπο».

«Από την 1η Νοεμβρίου θα έχουμε κάποιους ίδιους κωδικούς και κάποιους διαφορετικούς κωδικούς. Θέλουμε διάρκεια και θέλουμε να έχει πραγματικά αντίκτυπο στον προϋπολογισμό του ελληνικού νοικοκυριού», ανέφερε.

Εργαλείο σύγκρισης για τους καταναλωτές το «PosoKanei»

Η σημασία της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών δεν αποτυπώνεται μόνο στον αριθμό των κωδικών, αλλά και στη σύνθεση της λίστας, καθώς περιλαμβάνονται προϊόντα υψηλής συχνότητας αγοράς και βασικά αγαθά του καθημερινού καλαθιού, σημειώνουν οι άνθρωποι του υπουργείου Ανάπτυξης.

Οι μειωμένες τιμές αποτυπώνονται στο ράφι με ειδική σήμανση, ενώ οι καταναλωτές μπορούν να ενημερώνονται ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας «PosoKanei».

Μέσω της πλατφόρμας παρέχεται ενημέρωση για τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν, τους κωδικούς που έχουν ενταχθεί στην πρωτοβουλία και τις μειώσεις που εφαρμόζονται. Για τα επώνυμα προϊόντα αποτυπώνεται και εύρος μείωσης, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η διαφορετική πρόσθετη έκπτωση που εφαρμόζει κάθε αλυσίδα.

Για τις επιχειρήσεις που έχουν δεσμευθεί για δίμηνη συμμετοχή προβλέπεται η ένταξη νέων κωδικών στο επόμενο δίμηνο, ενώ για άλλους κωδικούς η δέσμευση είναι τετράμηνη.

Συγκράτηση τιμών στα καύσιμα

Σήμερα αναμένεται να γίνουν και οι σχετικές ανακοινώσεις για τις μειώσεις τιμών στα καύσιμα και συγκεκριμένα στο diesel.

«Το diesel μας καίει» δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Ανάπτυξης, καθώς είναι το καύσιμο που επηρεάζει τις εφοδιαστικές αλυσίδες και έχει τη δύναμη να ανεβάσει τις τιμές των τροφίμων