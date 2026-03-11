Η… ενδιαφέρουσα πολιτική πορεία της Νιόβης Παυλίδου

Στα πρόσωπα που ανακοινώθηκαν στη 2η λίστα με τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ, συμπερίληφθηκε και η καθηγήτρια του Πολυτεχνείου Θεσσαλονίκης Νιόβη Παυλίδου.

Η πολιτική της πορείας έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς για πρώτη φορά μπήκε στην πολιτική το 2015 ως υποψήφια περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας με την παράταξη “Πολίτες Μπροστά” με την στήριξη της “Ελιάς”, δηλαδή κατά βάση του ΠΑΣΟΚ που τότε άλλαζε ονόματα.

Αργότερα την ίδια χρονιά πέρασε στο “Ποτάμι” και ήταν υποψήφια βουλευτής στην Α’ Θεσσαλονίκης.

Υποψήφια βουλευτής στην Α’ Θεσσαλονίκης ήταν και στις εκλογές του 2019 αλλά αυτή τη φορά με τη Νέα Δημοκρατία.

Το 2020 δε προτάθηκε απο τη διοίκηση Τζιτζικώστα και εκλέχθηκε με την αυξημένη πλειοψηφία που απαιτείται Συμπαραστάτρια του Πολίτη και της Επιχείρησης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.