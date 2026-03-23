Η έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας Καράογλου, ο Γλαβίνας και ο Ζαγοράκης και οι αλλαγές στο πρωθυπουργικό γραφείο

Γράφει ο “Φωτογράφος”

Πολλά πολιτικά γεγονότα διαδραματίστηκαν τις προηγούμενες ημέρες με πολλά παραπολιτικά και παραδημοτικά φυσικά… Για να δούμε τι έχουμε σήμερα για εσάς..

Σε συνεδριακούς ρυθμούς το ΠΑΣΟΚ αλλά το βλέμμα στρέφεται και στα ψηφοδέλτια. Μαθαίνω ότι υπάρχει “βέτο” του Θανάση Γλαβίνα, στενότατου συνεργάτη του Νίκου Ανδρουλάκη, για υποψηφιότητα του Θοδωρή Ζαγοράκη στην Β’ περιφέρεια. Άρα ή ο Γλαβίνας θα πάει σε εκλόγιμη θέση στο Επικρατείας ή ο Ζαγοράκης, αν τελικά κατέβει, στην Α’ περιφέρεια.

Την προεκλογική του εκστρατεία για την Περιφέρεια φαίνεται πως ξεκίνησε ήδη ο Θόδωρος Καράογλου με την πρόσφατη περιοδεία του στις Σέρρες όπου συναντήθηκε σχεδόν με όλους τους θεσμικούς. Τα… απόνερα απο την εκδήλωσή του πάντως ακόμη συζητούνται στους πολιτικούς κύκλους. Συζητήθηκε δε έντονα η απουσία απο αυτήν των δημάρχων Λαγκαδά Νίκης Ανδρεάδου και Δέλτα Γερακίνας Μπισμπινά που αν δεν βοηθήθηκαν απο τον Καράογλου στην εκλογή τους… Πάντως απορώ γιατί κάποιοι επιμένουν στο σενάριο υποψηφιότητας στην Περιφέρεια του πρώην αντιπροέδρου της Κομισιόν Μαργαρίτη Σχοινά. Όχι ότι ποτέ τον απασχόλησε αλλά φρόντισε με την παρουσία του στο κλειστό δείπνο του Καράογλου μετά την εκδήλωση να το διαψεύσει.

Ο Καράογλου πάντως ξεκίνησε τις περιοδείες αμέσως μετά την εκδήλωση, με πρώτο σταθμό τις Σέρρες , όπου είχε και επαφές με τον Μητροπολίτη , τον δήμο καθώς και με στελέχη της τοπικής ΝΔ. Οι περιοδείες θα συνεχίσουν κάθε εβδομάδα σε όλους τους νομούς της ΠΚΜ, όπως μαθαίνω..

Πάντως για να κλείσω με τον Καράογλου, από τα ονόματα που μου έχουν μεταφέρει ότι έχουν κλείσει για το ψηφοδέλτιο του είναι αρκετοί πρώην αντιδήμαρχοι του Δήμου Θεσσαλονίκης την περίοδο διοίκησης Ζέρβα.

Πάντως για την ονοματολογία στην ΠΚΜ , που ακόμα είναι νωρίς όπως έχουμε πει , κρατήστε ότι υπάρχει ένα όνομα πιο δυνατό απο όσα έχουν ακουστεί έως σήμερα και είναι στο μυαλό του Τζιτζικώστα, ο οποίος ξερει ότι ακόμα είναι νωρίς..

Για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας , στην ονοματολογία προσθέστε και το όνομα του γνωστού αθλητικού δημοσιογράφου Νίκου Πετρουλάκη , ο οποίος στις ευρωεκλογές με την Ελληνική Λύση πήγε πολύ καλά ειδικά στους νομούς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και στην Θεσσαλονίκη… Όνομα δυνατό με μεγάλη αναγνωρισιμότητα..

Δημοσκοπήσεις μαθαίνω, έχουν ξεκινήσει και στην Α Θεσσαλονίκης για την Νέα Δημοκρατία και πραγματικά μου λένε η τετράδα είναι “κλειδωμένη” με τους δύο πρώτους να είναι σταθερά μπροστά .. Χωρίς σειρά προτεραιότητας για να μην παρεξηγηθώ για ακόμα μια φορά, Γκιουλέκας, Καλαφάτης, Ράπτη, Ευθυμίου είναι πολύ μακριά από την επόμενη τριάδα (Σιμόπουλους, Γκολιδάκης, Κούβελας) που γίνεται σφαγή κανονική.. Βέβαια έχουμε ακόμα δρόμο μέχρι τις εκλογές..

Μου μετέφεραν μια “είδηση” που έγινε πριν μερικές μέρες .. Προτάθηκε στο Σίμο Διαμαντίδη , πρώην πρόεδρο του Συνδέσμου Εξαγωγέων , να κατέβει στο ψηφοδέλτιο Β’ Θεσσαλονίκης με την ΝΔ . Εκείνος το αρνήθηκε ευγενικά .. Και του αντιπροτάθηκε να αναλάβει συντονιστής στο πρωθυπουργικό γραφείο στην θέση του Γιάννη Παπαγεωργίου, ο οποίος θα κατέβει στις επόμενες εκλογές ως βουλευτής στην Α’ Θεσσαλονίκης… Ο λόγος αντικατάστασης, που θα γίνει σε κάποιους μήνες από σήμερα, δεν είναι η απόδοση του, το αντίθετο μάλιστα καθώς είναι πανταχού παρών και λύνει πολλά καθημερινά θέματα, αλλά η γκρίνια των βουλευτών…

