Η ελληνική σημαία υψώνεται στη φρεγάτα Belharra «Κίμων»

Ιστορική είναι η σημερινή μέρα (18/12/25) για το Πολεμικό Ναυτικό, καθώς η πρώτη φρεγάτα Belharra , «Κίμων» περνά επίσημα από το στάδιο του «προγράμματος» στο στάδιο της «Μονάδας του Στόλου», με την ονοματοδοσία και την ύψωση της ελληνικής σημαίας στο Λοριάν.

Μετά 26 χρόνια το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό παραλαμβάνει καινούργια κύρια μονάδα επιφανείας για τον στόλο.

Στην τελετή παρίστανται ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Θανάση Δαβάκη, τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), στρατηγό Δημήτριο Χούπη και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ), αντιναύαρχο Δημήτριο – Ελευθέριο Κατάρα ΠΝ.

Δένδιας: Μια νέα μέρα σε μια νέα εποχή

Ο Νίκος Δένδιας τόνισε ότι «ζούμε μια απόδειξη της στρατηγικής σχέσης ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Γαλλία» και δήλωσε περήφανος που η σχέση αυτή φέρει την υπογραφή του. «Δεν είναι απλώς η παράδοση ενός εξαιρετικού πλοίου, αλλά η είσοδος των Ενόπλων Δυνάμεων και του Πολεμικού Ναυτικού σε μια νέα εποχή, με την “Ατζέντα 2030″», επισήμανε.

«Πρόκειται για μια νέα μέρα σε μια νέα εποχή, ο συμβολισμός εισόδου των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή επί της βάσης της Ατζέντας 2030», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια ευχαρίστησε τη γαλλική κυβέρνηση και την υπουργό Άμυνας της Γαλλίας, ενώ χαρακτήρισε τις ελληνογαλλικές σχέσεις «θερμότατες».

Ανέφερε ακόμη ότι προσκάλεσε τη Γαλλίδα ομόλογό του να επισκεφθεί την Αθήνα κατά την υποδοχή της φρεγάτα στην Ελλάδα.

Η φρεγάτα Κίμων θα είναι πλήρως ενταγμένη και επιχειρησιακά έτοιμη στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο εντός του 2026.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση σχετικά με τα επόμενα βήματα για το Πολεμικό Ναυτικό ο Νίκος Δένδιας ξεκαθάρισε ότι «έχουμε ανακοινώσει ένα καθαρό φύλλο πορείας».

Γαλλίδα υπουργός Άμυνας: Μας αποδίδει μεγάλη τιμή η Ελλάδα που αποκτά αυτή τη φρεγάτα

Η Γαλλίδα υπουργός Άμυνας, Κατρίν Βοτρίν, εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίησή της για την παράδοση του πλοίου στην ελληνική κυβέρνηση, χαρακτηρίζοντας τη στιγμή «εξαιρετικά σημαντική» τόσο για τη Γαλλία όσο και για την Ελλάδα.

Όπως τόνισε, η συγκεκριμένη φρεγάτα αποτελεί προϊόν γαλλικής τεχνογνωσίας υψηλού επιπέδου, η οποία εξάγεται στην Ελλάδα, γεγονός που –όπως είπε– συνιστά τιμή για όλους όσοι εργάστηκαν για την κατασκευή της. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι αποτελεί μεγάλη τιμή για τη Γαλλία το γεγονός ότι η Ελλάδα επιλέγει να εντάξει στο Πολεμικό της Ναυτικό ένα πλοίο αυτού του τύπου, ευχαριστώντας την ελληνική πλευρά για την εμπιστοσύνη της.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σημασία της τήρησης του θεσμικού πλαισίου χρηματοδότησης, επισημαίνοντας ότι για τη Naval Group είναι κρίσιμη η αυστηρή εφαρμογή του νόμου σε ζητήματα χρηματοδότησης αμυντικών προγραμμάτων.

Η Γαλλίδα υπουργός σημείωσε ακόμη ότι η παραγωγή φρεγατών Belharra δεν περιορίζεται μόνο στην Ελλάδα, καθώς προβλέπεται η κατασκευή πλοίων και για άλλα ευρωπαϊκά κράτη, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με ενδιαφερόμενες χώρες.

Τέλος, αναφέρθηκε στην ανάγκη προστασίας της γαλλικής αμυντικής βιομηχανίας, τονίζοντας ότι η Γαλλία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλισή της, ιδίως απέναντι σε φαινόμενα παρείσφρησης, υπογραμμίζοντας ότι κάθε μορφή παρείσφρησης σε στρατιωτικούς χώρους απαγορεύεται αυστηρά.

Μητσοτάκης: «Η καρδιά της Ελλάδος χτυπάει κάποιες δεκάδες χιλιόμετρα από εδώ, στο ναυπηγείο του Λοριάν»

«Η καρδιά της Ελλάδος χτυπάει κάποιες δεκάδες χιλιόμετρα από εδώ, στο ναυπηγείο του Λοριάν, όπου θα υψωθεί η εθνική σημαία στην πρώτη από τις τέσσερις φρεγάτες Belharra, τη φρεγάτα “Κίμων”», τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες.

«Είναι, νομίζω, μια στιγμή που πρέπει να κάνει όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες υπερήφανους. Η ελληνική κυβέρνηση στηρίζει έμπρακτα τις Ένοπλες Δυνάμεις και η φρεγάτα “Κίμων” είναι η καλύτερη απόδειξη ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις μας περνάνε πια σε μια νέα εποχή», συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός.

Αφού ακουστεί το όνομα της φρεγάτας και υψωθεί η ελληνική σημαία στην πρύμνη του καραβιού, θα ακολουθήσει και η επιβίβαση των 128 στελεχών, μελών του πληρώματος.

Σχεδιασμένη για πρώτης κατηγορίας ναυτικά με στόχο τη διασφάλιση της κυριαρχίας τους, το FDI είναι ένα πλοίο έτοιμο για μάχη ικανό να χειριστεί τρέχουσες και αναδυόμενες απειλές.

Ένα πολυδύναμο και ανθεκτικό σκάφος ανοικτής θάλασσας, θα επιτρέψει στο Πολεμικό Ναυτικό να διασφαλίσει τη ναυτική υπεροχή του στην Ανατολική Μεσόγειο χάρη στις υψηλού επιπέδου δυνατότητές του σε όλους τους τομείς της ναυτικής μάχης: αντιαεροπορική, ανθυποβρυχιακή, αντιπλοϊκή και επίδειξης ισχύος με μοναδικές δυνατότητες έναντι ασύμμετρων απειλών. Επωφελείται επίσης από τις τελευταίες καινοτομίες της Thales στο ραντάρ, το σόναρ και τον ηλεκτρονικό πόλεμο.

Σχεδιασμένες και κατασκευασμένες με ψηφιακά εργαλεία τελευταίας γενιάς, είναι επίσης οι πρώτες φρεγάτες που επωφελούνται από μια ψηφιακή αρχιτεκτονική επί του σκάφους που θα τους επιτρέψει να προσαρμόζονται συνεχώς στις τεχνολογικές και επιχειρησιακές εξελίξεις, επιτρέποντάς τους να αντιμετωπίζουν συνεχώς εξελισσόμενες απειλές. Η αρχιτεκτονική και οι ψηφιακές υποδομές τους εγγυώνται ένα δυναμικό ανάπτυξης που εξασφαλίζει την προσαρμογή σε μελλοντικές απειλές κατά τη διάρκεια ολόκληρης της ζωής του πλοίου, με σταδιακές αναβαθμίσεις αντί για δαπανηρή αναβάθμιση Μέσης-Ζωής.

Οι FDI προστατεύονται επίσης εγγενώς από την απειλή στον κυβερνοχώρο, με μια πλεονάζουσα αρχιτεκτονική πληροφορικής που βασίζεται σε δύο κέντρα δεδομένων που φιλοξενούν, με εικονικά διαμορφωμένο τρόπο, μεγάλο ποσοστό του λογισμικού του πλοίου. Όσον αφορά την επιχειρησιακή καινοτομία, οι FDI εγκαινιάζουν την έννοια μιας πύλης υπολογιστών που είναι αφιερωμένη στην καταπολέμηση των ασύμμετρων απειλών. Το σύστημα αυτό θα καταστήσει δυνατό τον συντονισμό και την καθοδήγηση της καταπολέμησης μικρών, κοντινών εναέριων και επιφανειακών απειλών.

Ισχυρά οπλισμένο (αντιαεροπορικοί πύραυλοι MBDA Exocet MM40 B3c και Aster, σύστημα RAM, ανθυποβρυχιακές τορπίλες MU90, πυροβολικό), το FDI για το Πολεμικό Ναυτικό επιβιβάζει ταυτόχρονα ελικόπτερο καθώς και χωρητικότητα για μη-επανδρωμένο εναέριο όχημα (UAV). Επωφελείται επίσης από την τεχνογνωσία της Thales, της MBDA και όλων των άλλων συνεργατών και υπεργολάβων του προγράμματος.