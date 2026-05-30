Η ελληνική μοναστηριακή κουζίνα κατέκτησε την Ιταλία μέσα από βιωματικές δράσεις του ΕΟΤ

Δύο στοχευμένες γαστρονομικές εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στην Ιταλία, τις οποίες διοργάνωσε η Υπηρεσία ΕΟΤ Ιταλίας σε συνεργασία με την Aldemar Resorts, στο πλαίσιο δράσεων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, για την προώθηση και προβολή του ελληνικού τουρισμού τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι εκδηλώσεις είχαν στόχο την ανάδειξη της ελληνικής γαστρονομικής κουλτούρας και την ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος προς τη χώρα μας. Το γαστρονομικό «ταξίδι» βασίστηκε στο πρωτοποριακό concept «Sympossio», έναν επιτυχημένο θεσμό γαστρονομικού τουρισμού που έχει αναπτύξει η Aldemar Resorts, προβάλλοντας αυθεντικές ελληνικές γεύσεις σε σημαντικές αγορές του εξωτερικού.

Η φετινή διοργάνωση ξεκίνησε με διαδραστικό σεμινάριο μαγειρικής (cooking class) στο Τορίνο στις 19 Μαΐου, στη σχολή Studio Food 33, και ολοκληρώθηκε στο Μιλάνο στις 21 Μαΐου, στη σχολή Food Genius Academy.

Κεντρικό θέμα των δύο εκδηλώσεων αποτέλεσε η «Μοναστηριακή Κουζίνα», ένας ιδιαίτερα ενδιαφέρων πυλώνας της ελληνικής γαστρονομικής παράδοσης. Υπό την καθοδήγηση των έμπειρων chefs της Aldemar Resorts, οι συμμετέχοντες δημιούργησαν βήμα-βήμα ένα μενού τριών πιάτων, βασισμένο σε αυθεντικά ελληνικά προϊόντα και παραδοσιακές συνταγές, ενώ στη συνέχεια απόλαυσαν τις δημιουργίες τους σε ιδιαίτερα ζεστό και φιλικό κλίμα. Το δείπνο ολοκληρώθηκε με παραδοσιακούς λουκουμάδες και παγωτό.

Πριν από την έναρξη του διαδραστικού μέρους των εκδηλώσεων, απηύθυναν σύντομους χαιρετισμούς η Προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΕΟΤ Ιταλίας, κα Κυριακή Μπουλασίδου, καθώς και η Διευθύντρια Πωλήσεων της Aldemar Resorts, Μάντυ Καλλιοντζή, οι οποίες παρουσίασαν τη φιλοσοφία και τους στόχους της πρωτοβουλίας. Παρόντες ήταν επίσης εκπρόσωποι της Aegean Airlines, η οποία στηρίζει έμπρακτα τη διασύνδεση Ελλάδας και Ιταλίας.

Στις εκδηλώσεις συμμετείχαν σημαντικοί tour operators, δημοσιογράφοι και εκπρόσωποι του ταξιδιωτικού και γαστρονομικού ρεπορτάζ της Ιταλίας. Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για τη βιωματική εμπειρία, καθώς είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν σε βάθος την αυθεντική ελληνική κουζίνα και τις τεχνικές της.