Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη οργανώνεται

Λογική του να γνωριστούμε μεταξύ μας είχε το πρώτο εθνικό συμβούλιο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Πολλά τα νέα πρόσωπα με κάποιους να αισθάνονται αμήχανα. Πιο “άνετοι” οι κομματικοί, αφού είναι σαφώς πιο εξοικειωμένοι με ανάλογες διαδικασίες. Όπως και να έχει το όργανο έκανε την πρώτη του συνεδρίαση και πλέον το βάρος πέφτει στην καθημερινότητα. Που περιλαμβάνει πολλές εκδηλώσεις σε διάφορα μέρη της χώρας.

Χαρακτηριστικό πως στην Θεσσαλονίκη την Δευτέρα το κόμμα θα πάει Δυτικά και συγκεκριμένα στον Εύοσμο. Μοναδικός ομιλητής στην εκδήλωση, που θα γίνει καφέ ” ΠΙΤΖΙ” (20.00), θα είναι ο Γραμματέας του πολιτικού συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Μίλτος Χατζηγιαννάκης.

Επίσης κάτι που αφορά την κεντρική Μακεδονία. Θα οριστούν δύο υπεύθυνοι οργανωτικού. Ο ένας θα είναι υπεύθυνος για την Α’ και τη Β’ Θεσσαλονίκης Ο δεύτερος για την υπόλοιπη Κεντρική Μακεδονία. Ακόμη δεν υπάρχουν οργανώσεις βάσης. Στην θέση του θα δημιουργηθούν πιο ευέλικτα σχήματα που θα λειτουργούν ως ομάδες.

Κατά τα άλλα το Εθνικό Συμβούλιο αποτελεί το ανώτατο όργανο του κόμματος. Η Πολιτική Επιτροπή θα είναι το όργανο που συναντιούνται όλες οι λειτουργίες του κόμματος. Την αποτελούν οι τομεάρχες, τα μέλη του οργανωτικού, τα μέλη του κεντρικού συντονιστικού, ο γραμματέας και ο πρόεδρος. Και το Κεντρικό Συντονιστικό που θα λειτουργεί ως επιχειρησιακό κέντρο που θα λειτουργεί καθημερινά.

Να σημειωθεί πως η συγκρότηση όλων των οργάνων είναι προσωρινή. Μετά τις εκλογές θα υπάρξουν νέες διαδικασίες.

ΣΤ.ΑΛ.