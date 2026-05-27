Η ΕΛΛΑΣ και ο ΕΛΑΣ του Τσίπρα

Του Βαγγέλη Πλάκα

Είναι δεδομένο ότι το κόμμα του κ. Τσίπρα προκαλεί συζητήσεις όπως και το ίδιο όποιο όνομα και αν επέλεγε για αυτό. Η επιλογή του ονόματος ενός νέου κόμματος όμως έχει ιδιαίτερους συμβολισμούς και εμπερικλείει το βασικό πολιτικό του μήνυμα, την κατεύθυνσή του. Προκαλεί ταυτίσεις με τα κοινά που στοχεύει να απευθυνθεί, λειτουργεί στο θυμικό και τη λογική.

Το ΕΛΑΣ (ως ακρωνύμιο του Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη) παραπέμπει ευθέως στον ΕΛΑΣ, τον Ελληνικό Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό του Άρη Βελουχιώτη. Άλλωστε απο το 2012 και μετά αλλά και κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του, ο πρώην πρωθυπουργός πολλές φορές ανακάλεσε απο την ιστορική περίοδο της εθνικής αντίστασης το πολιτικό του αφήγημα. Για να μην θυμηθούμε τις νύχτες με αντάρτικα στο πιάνο μέσα στο Μαξίμου ή τα πορτρέτα του “Αρχηγού των Ατάκτων” στα υπουργεία…

Το ΕΛΑΣ όμως παραπέμπει και στην Ελληνική Αστυνομία αλλά ακούγεται ίδια και με το ΕΛΛΑΣ, το όνομα της πατρίδας μας.

Προφανώς ο ίδιος και οι συνεργάτες του το σκέφθηκαν αυτό και προφανώς συνειδητά θα το επέλεξαν ώστε ο καθένας να δει πίσω απο το όνομα το συμβολισμό που παραπέμπει στις δικές του ιδεολογικές τοποθετήσεις.

Δεν είναι η μόνη αμφισημία στο πολιτικό μήνυμα που στέλνει μέσα απο τέτοιους συμβολισμούς. Επέλεξε τη λέξη “Ελληνική” στον τίτλο, διόλου συνηθισμένο για κόμματα της αριστεράς, παραπέμποντας ίσως στην Ελληνική Αριστερά, του Λεωνίδα Κύρκου, κόμμα της ανανεωτικής αριστεράς αλλά την ίδια ώρα έχει το επαναστατικό αστέρι στον τίτλο του. Λίγο απο ριζοσπαστική και λίγο απο ανανεωτική αριστερά δηλαδή… Λίγο ΕΛΛΑΣ και λίγο ΕΛΑΣ…

Και λίγη σκηνική παρουσία Ανδρέα (του αριστερού των αρχών του ’80), με τη διακήρυξη, την “Αννούλα” και το ραντεβού με την ιστορία…

Γενικώς, λίγο απ’ όλα, απ’ όπου μαζέψουμε. Μόνο που στην πολιτική ένα αμφίσημο μήνυμα συνήθως προκαλεί αποταυτίσεις.