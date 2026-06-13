Η Ελλάδα υπέγραψε τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα SAFE για την ενίσχυση της άμυνας

Η Ελλάδα υπέγραψε τη συμμετοχή της στο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πρόγραμμα SAFE (Security Action for Europe), ενισχύοντας τη συνεργασία της με την Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Επίτροπος Άμυνας και Διαστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Άντριου Κουμπίλιους, γνωστοποίησε την υπογραφή της σχετικής συμφωνίας με την Ελλάδα.

Όπως ανέφερε στην ανακοίνωσή του:

«Ένα ακόμη ισχυρό ορόσημο για το SAFE και την ευρωπαϊκή ασφάλεια, μόλις υπογράψαμε τη συμφωνία SAFE με την Ελλάδα. Θα βοηθήσει την Ελλάδα να ενισχύσει τις αμυντικές της δυνατότητες στην περιοχή της Μεσογείου μέσω επενδύσεων σε στρατηγική επιτήρηση, ασφαλείς επικοινωνίες και τεχνολογίες αντιμετώπισης drones».