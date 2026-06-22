Η Ελλάδα των υπερκερδών και η Ελλάδα των λογαριασμών

Του: Μίλτου Τόσκα

Υπάρχουν σήμερα δύο Ελλάδες που συνυπάρχουν στον ίδιο γεωγραφικό χώρο, αλλά μοιάζουν να ζουν σε διαφορετικές πραγματικότητες.

Την ώρα που ο Economist γράφει για το χάσμα μεταξύ της οικονομίας των αριθμών και της βιωμένης εμπειρίας, στην πατρίδα μας νιώθουμε όσο λίγοι Ευρωπαίοι πολίτες το φαινόμενο αυτό να απλώνεται σε βάθος 15ετίας. Ειδικότερα όμως μετά την έξοδο από τα μνημόνια και την αλλαγή κυβέρνησης το 2019 έχουμε την Ελλάδα των αριθμών, των ανακοινώσεων για την ανάπτυξη, των επενδυτικών παρουσιάσεων, των εταιρικών κερδών και των θετικών δεικτών. Είναι η Ελλάδα που βλέπει τις χρηματιστηριακές αποτιμήσεις να αυξάνονται, τις μεγάλες επιχειρήσεις να καταγράφουν υψηλές επιδόσεις και τα οικονομικά αποτελέσματα ορισμένων κλάδων να κινούνται σε ιστορικά επίπεδα.

Έχουμε όμως και την Ελλάδα των λογαριασμών, των συμπολιτών μας που στο τέλος κάθε μήνα μετρούν τα ευρώ στο πορτοφόλι τους. Ένα σύνολο που κοιτάζει το καλάθι του σούπερ – μάρκετ και διαπιστώνει, ότι αγοράζει λιγότερα με περισσότερα χρήματα, που πληρώνει ακριβότερο ρεύμα, ακριβότερο ενοίκιο, ακριβότερα καύσιμα και ακριβότερες υπηρεσίες. Η Ελλάδα που δυσκολεύεται να μετατρέψει την εργασία της σε αξιοπρεπή ζωή.

Φυσικά σε μια υγιή οικονομία οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι κερδοφόρες, να επενδύουν, να δημιουργούν θέσεις εργασίας και να παράγουν πλούτο. Το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου όμως είναι, ποιος ωφελείται από αυτή την ανάπτυξη; Πως κατανέμεται ο παραγόμενος πλούτος και κυρίως γιατί η καθημερινότητα των πολλών μοιάζει να βαλτώνει απέναντι από τα οικονομικά αποτελέσματα των λίγων;

Τα τελευταία χρόνια διαμορφώνεται ένα επικίνδυνο χάσμα ανάμεσα στην οικονομική εικόνα της χώρας και στην κοινωνική πραγματικότητα. Οι ανισότητες διευρύνονται. Από τη μία πλευρά ακούμε διαρκώς ότι η οικονομία πηγαίνει καλύτερα, από την άλλη η πλειοψηφία του λαού αισθάνεται ότι η ζωή τους γίνεται ακριβότερη, δυσκολότερη, αβέβαιη. Αυτή η αντίφαση είναι πολιτικό και κοινωνικό πρόβλημα.

Όταν η ανάπτυξη δεν έχει αντίκρισμα στο εισόδημα του εργαζόμενου, όταν η αύξηση των κερδών δε συνοδεύεται από αντίστοιχη βελτίωση των μισθών, όταν η οικονομική πρόοδος δε μεταφράζεται σε κοινωνική πρόοδο, τότε η κοινωνία αρχίζει να αισθάνεται ότι παρακολουθεί μια επιτυχία στην οποία δεν συμμετέχει. Αυτό ακριβώς επιβεβαιώνεται και στις δημοσκοπήσεις των τελευταίων μηνών, παρατηρώντας τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά.

Η ενεργειακή κρίση είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, ενώ χιλιάδες νοικοκυριά δυσκολεύονται να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους, η συζήτηση περιστρέφεται συχνά γύρω από μηχανισμούς επιδότησης της ακρίβειας αντί για μόνιμες λύσεις μείωσης του κόστους. Το ίδιο συμβαίνει και με τη στέγη, οι τιμές ανεβαίνουν, τα ενοίκια αυξάνονται, οι νέοι δυσκολεύονται να φύγουν από το πατρικό τους σπίτι και όμως η αγορά ακινήτων παρουσιάζεται ως ακόμη μία επιτυχία της οικονομίας.

Εδώ ακριβώς βρίσκεται η μεγάλη αντίφαση της εποχής μας, η οικονομία μπορεί να αναπτύσσεται, αλλά η κοινωνία να αισθάνεται ότι μένει πίσω.

Μία εναλλακτική κυβερνητική πρόταση, μίας σύγχρονης κυβερνώσας Αριστεράς δεν μπορεί να περιορίζεται στην καταγραφή των δεικτών. Οι δείκτες έχουν σημασία, αλλά δεν είναι αυτοσκοπός. Σκοπός είναι η βελτίωση της ζωής των ανθρώπων, των λαϊκών στρωμάτων, των μη προνομιούχων και σήμερα αυτή η θεμελιώδης παράμετρος λείπει από την εξίσωση.

Η Ελλάδα χρειάζεται μια νέα κοινωνική συμφωνία, ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο που θα αναγνωρίζει ότι η οικονομική επιτυχία πρέπει να μετριέται και από το αν οι άνθρωποι μπορούν να ζουν με αξιοπρέπεια, από το αν έχουν πρόσβαση σε προσιτή κατοικία, από το αν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους χωρίς άγχος, από το αν βλέπουν προοπτική για τα παιδιά τους.

Προς αυτήν την κατεύθυνση καταθέσαμε τις 5 εμβληματικές μας προτάσεις για το ενεργειακό κόστος, τη στέγη, τις δημόσιες συγκοινωνίες, την παιδεία και την υγεία που αποτυπώνουν μια διαφορετική φιλοσοφία. Η πολιτική οφείλει να παρεμβαίνει εκεί όπου η αγορά αποτυγχάνει να προστατεύσει την κοινωνική συνοχή.

Η Ελλάδα απαιτείται να συνδέσει την ανάπτυξη και την κοινωνική δικαιοσύνη. Να δημιουργήσει μια οικονομία που παράγει πλούτο, αλλά και τον κατανέμει δικαιότερα. Στόχος είναι μία οικονομία που ανταμείβει την εργασία, στηρίζει την παραγωγή και προστατεύει τους πιο αδύναμους χωρίς να εγκλωβίζεται στη λογική των προσωρινών επιδομάτων.

Όσο η απόσταση ανάμεσα στην Ελλάδα των υπερκερδών και των λογαριασμών μεγαλώνει, τόσο θα μεγαλώνει και η ανάγκη για μια νέα πολιτική κατεύθυνση, για αλλαγή πολιτικής που τελικά θα φέρει την πολιτική αλλαγή.