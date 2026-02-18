Η Ελλάδα συνεργάζεται με άλλες χώρες για τη δημιουργία κέντρων απέλασης μεταναστών εκτός ΕΕ

Η Ελλάδα συνεργάζεται με τέσσερις άλλες ευρωπαϊκές χώρες για τη δημιουργία κέντρων απέλασης σε τρίτες χώρες, πιθανότατα στην Αφρική, για μετανάστες των οποίων οι αιτήσεις ασύλου έχουν απορριφθεί, δήλωσε την Τετάρτη ο Θάνος Πλεύρης .

Ο υπουργός Μετανάστευσης δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ΕΡΤ ότι η Ελλάδα συνεργάζεται με τη Γερμανία, τις Κάτω Χώρες, την Αυστρία και τη Δανία για τη δημιουργία των λεγόμενων κέντρων επιστροφής, «κατά προτίμηση στην Αφρική». Οι υπουργοί των πέντε χωρών έχουν ήδη συναντηθεί για να συζητήσουν το θέμα, ενώ τεχνικές ομάδες θα συναντηθούν την επόμενη εβδομάδα, ανέφερε.

«Δεν μιλάμε πλέον θεωρητικά, μιλάμε πρακτικά», δήλωσε ο Πλεύρης. Δεν διευκρίνισε ποιες χώρες εξετάζονται για να φιλοξενήσουν τους κόμβους επιστροφής και ανέφερε ότι η επιλογή της αφρικανικής ηπείρου «δεν είναι δεσμευτική».

Οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές χώρες είναι αυτές που συζητούν απευθείας με τις χώρες όπου θα μπορούσαν να δημιουργηθούν τα κέντρα επιστροφής, «αλλά συμμετέχουμε και εμείς», πρόσθεσε.

Ποιοι θα πηγαίνουν στα κέντρα αυτά

Τα κέντρα επιστροφής θα χρησιμοποιούνται για άτομα των οποίων οι αιτήσεις ασύλου έχουν απορριφθεί και των οποίων οι χώρες προέλευσης δεν τα δέχονται πίσω, εξήγησε ο κ. Πλεύρης. Είπε ότι η ύπαρξή τους θα λειτουργήσει αποτρεπτικά για τους μετανάστες που είναι απίθανο να τους χορηγηθεί άσυλο. Ο υπουργός είπε ότι ο στόχος είναι να τεθεί σε εφαρμογή ένα αρχικό σχέδιο τους επόμενους μήνες, αν και δεν είναι σαφές πότε θα τεθούν σε λειτουργία τα κέντρα επιστροφής.

Σύμφωνα με το CNNi, δεκάδες χιλιάδες καταφέρνουν να εισέλθουν στη χώρα κάθε χρόνο, η συντριπτική πλειοψηφία τους μετά από επικίνδυνα θαλάσσια ταξίδια είτε από τις τουρκικές ακτές προς τα κοντινά ελληνικά νησιά του Αιγαίου, είτε μέσω μιας πολύ μακρύτερης διαδρομής στη Μεσόγειο από τη Βόρεια Αφρική προς τα νότια ελληνικά νησιά Γαύδος και Κρήτη.

Ο Πλεύρης δήλωσε ότι το 2025 σημειώθηκε μείωση κατά 21% των ατόμων που έφτασαν παράνομα στη χώρα σε σύγκριση με το 2024, ή 13.000 λιγότερες αφίξεις πέρυσι σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, και μείωση κατά 40% τους τελευταίους πέντε μήνες.

Την περασμένη εβδομάδα, οι ευρωπαίοι νομοθέτες ψήφισαν την έγκριση νέων μεταναστευτικών πολιτικών που επιτρέπουν στα κράτη να αρνούνται το άσυλο και να απελαύνουν μετανάστες επειδή προέρχονται από χώρα που έχει χαρακτηριστεί ασφαλής ή επειδή μπορούν να υποβάλουν αίτηση ασύλου σε χώρα εκτός της Ένωσης των 27 κρατών.

Ο Θάνος Πλεύρης δήλωσε ότι η κυβέρνηση επικεντρώνεται τώρα στην επιστροφή όσων έχουν απορριφθεί οι αιτήσεις ασύλου τους.

Ο Έλληνας υπουργός δήλωσε ότι θα ταξιδέψει στη Ρώμη την επόμενη εβδομάδα για συναντήσεις με τους Ιταλούς και Ισπανούς ομολόγους του. Είπε επίσης ότι θα συναντηθούν με τον «αντίστοιχο υπουργό» του Πακιστάν, στο πλαίσιο των συνομιλιών με τις χώρες προέλευσης για μεγαλύτερη συνεργασία στον τομέα των επιστροφών.