Η Ελλάδα πράττει το εθνικό της καθήκον απέναντι στην Κύπρο

Του Βαγγέλη Πλάκα

H Eλλάδα άμεσα και αποφασιστικά έκανε το εθνικό καθήκον της απέναντι στην Κύπρο. Η αποστολή σε “χρόνο μηδέν” δύο φρεγατών, της “Ψαρά” και της υπερσύγχρονης Βelh@rra “Κίμων”, στην πρώτη της αποστολή, μαζί με 4 αναβαθμισμένα F-16 Viber, είναι μια πολιτική κίνηση ουσίας και συμβολισμών και για τη σχέση Ελλάδας-Κύπρου και για τη θέση και το ρόλο της χώρας μας στην ανατολική Μεσόγειο.

H Eλλάδα δήλωσε παρούσα στο πεδίο για την προστασία της Κύπρου επιδεικνύοντας μια εξαιρετική επιχειρησιακή ετοιμότητα και ως η πρώτη χώρα που έστειλε στρατιωτικές δυνάμεις για την αμυντική θωράκιση του νησιού, θεμελιώνει την πρωταγωνιστική της παρουσία στην περιοχή. Συνάμα στο πλαίσιο των εξελίξεων τοποθετήθηκε δίχως να υπάρξει ουδεμία αντίδραση -όλοι καταλαβαίνουμε απο που- η πυροβολαρχία Patriot στην Κάρπαθο.

Οι εγχώριες αντιδράσεις στην ελληνική αποστολή δυνάμεων για την άμυνα της Κύπρου πως δήθεν η Ελλάδα προστατεύει τις βρετανικές βάσεις ή γίνεται μέρος του πολέμου είναι επιεικώς αβάσιμες. Η απάντηση είναι μια: η Ελλάδα έχει ευθύνη απέναντι στην Κύπρο και την ανέλαβε.

Ο σχεδιασμός της κυβέρνησης

Με το πρώτο χτύπημα Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ στο Ιράν στην κυβέρνηση σήμανε συναγερμός και υπήρξε άμεση κινητοποίηση στα Υπουργεία Άμυνας και Εξωτερικών. Μετά και την τηλεφωνική επικοινωνία Κυριάκου Μητσοτάλη-Νίκου Χριστοδουλίδη αποφασίσθηκε η τάχιστη αποστολή στρατιωτικής δύναμης απο τη χώρα μας για την ασφάλεια του νησιού ενώ στην Κύπρο βρέθηκε ουσιαστικά σε λίγες ώρες και ο ίδιος ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, συνοδεύομενος απο τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Δημήτρη Χούπη. «H παρουσία των τεσσάρων F-16 και των δύο φρεγατών μας – θυμίζω η μία έχει τον Κένταυρο, η άλλη είναι η πιο σύγχρονη φρεγάτα στον κόσμο – μπορούν να παράσχουν εξαιρετική ασφάλεια στην Κυπριακή Δημοκρατία», δήλωσε ο υπουργός σε συνέντευξή του και πρόσθεσε πως έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα αν υπάρξει απόπειρα χτυπήματος σε ελληνικό έδαφος.

Οι συσκέψεις μεταξύ Μαξίμου-Υπουργείου Άμυνας-Υπουργείου Εξωτερικών είναι διαρκείς ενώ συνεδρίασε την Τετάρτη και το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής. Ο πρωθυπουργός είχε σειρά επικοινωνιών με ηγέτες χωρών της περιοχής αλλά και με τις ελληνικές διπλωματικές αρχές ενώ τοποθετήθηκε και στη Βουλή. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για αμυντική και ειρηνική αποστολή και τόνισε πως μοναδικός της στόχος είναι να αποτραπούν απειλητικές ενέργειες εναντίον του ανεξάρτητου κράτους της Κύπρου. “Η Ελλάδα είναι παρούσα με ευθύνη όπου την καλεί το εθνικό καθήκον» και «θέτει τις αναβαθμισμένες Ένοπλες Δυνάμεις της στην υπηρεσία του οικουμενικού ελληνισμού» υπογράμμισε και επισήμανε πως «αυτό έχει και την ξεχωριστή του σημασία διότι καταδεικνύει στην πράξη πώς αντιλαμβανόμαστε την ενδυνάμωση της χώρας και ειδικά των Ενόπλων Δυνάμεών μας τα τελευταία χρόνια, αλλά και τη διπλωματική μας εμβέλεια».

Οι επιπτώσεις

Προφανώς όλος ο κυβερνητικός σχεδιασμός άλλαξε και το μόνο θέμα που απασχόλησε το Μέγαρο Μαξίμου είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις στη χώρα μας. Το πρώτο που έγινε είναι να τεθούν σε ετοιμότητα οι ένοπλες δυνάμεις και να εξεταστούν τρόποι για την ασφαλή αποχώρηση των Ελλήνων που βρίσκονται στην περιοχή. Ακόμη παρακολουθείται το θέμα της ανόδου των τιμών των καυσίμων και εξετάζονται τρόποι για την έκτακτη υποστήριξη των νοικοκυριών αν χρειαστεί, όπως και για τη διαχείριση τυχόν μεταναστευτικών ροών.

(Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα “Πολιτική”, 7-3-2026)