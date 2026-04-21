Η Ελλάδα ολοκληρώνει την πρώτη φάση ανθρωπιστικής βοήθειας προς τον Λίβανο

Ανθρωπιστική βοήθεια στον Λίβανο πραγματοποίησαν σήμερα Τρίτη 21/4 oι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, κατόπιν συνεργασίας και συντονισμού με τους αρμόδιους φορείς (ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και Πρεσβεία του Λιβάνου στην Αθήνα).

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή μεταγωγικού αεροσκάφους της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) με το αντίστοιχο προσωπικό, καθώς και προσωπικού της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ).

Υπήρξε συνεχής παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο, από το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΕΘΚΕΠΙΧ).

Ανθρωπιστική βοήθεια στον Λίβανο Υπουργείο Εξωτερικών

Σε ανάρτησή του στο Χ το Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει:

«Συνεπής με τον ρόλο της ως πυλώνας σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, η Ελλάδα στέκεται σταθερά στο πλευρό της κυβέρνησης και του λαού του Λιβάνου, ανταποκρινόμενη στην Έκκληση του ΟΗΕ με συγκεκριμένες δράσεις».

«Μέσω της Hellenic Aid, η Ελλάδα έχει:

Συνεισφέρει 300.000 € στο Ανθρωπιστικό Ταμείο του Λιβάνου του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών

Διέθεσε 500.000 € μέσω του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την υποστήριξη του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης του Λιβάνου

Παρέδωσε 3 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας σε 🇱🇧συντονισμό με το 🇬🇷 Υπουργείο Εθνικής Άμυνας».

«Η Ελλάδα επιβεβαιώνει την ακλόνητη δέσμευσή της στη σταθερότητα, την κυριαρχία και την ανθεκτικότητα του Λιβάνου, καθώς και στην προώθηση συντονισμένης διεθνούς ανθρωπιστικής δράσης», καταλήγει η ανάρτηση.