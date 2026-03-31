Η Ελλάδα και άλλες εννέα χώρες ζητούν την ασφάλεια της ειρηνευτικής δύναμης των Η.Ε. στο Λίβανο

Δέκα ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, κάλεσαν όλες τις πλευρές να διασφαλίσουν την ασφάλεια της προσωρινής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στο Λίβανο (UNIFIL), μετά τη δολοφονία τριών μελών της ειρηνευτικής δύναμης τις τελευταίες ημέρες.

«Καλούμε όλα τα μέρη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, να διασφαλίσουν την ασφάλεια και την προστασία του προσωπικού και των εγκαταστάσεων της UNIFIL, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο», δήλωσαν σε κοινή ανακοίνωση οι υπουργοί Εξωτερικών του Βελγίου, της Κροατίας, της Κύπρου, της Γαλλίας, της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Μάλτας, των Κάτω Χωρών, της Πορτογαλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναλυτικά η κοινή δήλωση:

«Εμείς, οι Υπουργοί Εξωτερικών του Βελγίου, της Κροατίας, της Κύπρου, της Γαλλίας, της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Μάλτας, των Κάτω Χωρών, της Πορτογαλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, και η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκφράζουμε την πλήρη υποστήριξή μας στην κυβέρνηση και τον λαό του Λιβάνου, οι οποίοι για άλλη μια φορά υφίστανται τις δραματικές συνέπειες ενός πολέμου που δεν είναι δικός τους. Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες των θυμάτων και την αλληλεγγύη μας στον άμαχο πληθυσμό που επλήγη από αυτόν τον πόλεμο τόσο στον Λίβανο όσο και στο Ισραήλ.

Η ευθύνη για αυτήν την κατάσταση βαρύνει τη Χεζμπολάχ. Καταδικάζουμε απερίφραστα τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ υπέρ του Ιράν εναντίον του Ισραήλ, οι οποίες πρέπει να σταματήσουν αμέσως. Προτεραιότητα είναι να αποφευχθεί η περαιτέρω κλιμάκωση της περιφερειακής σύγκρουσης με το Ιράν.

Υποστηρίζουμε τις ιστορικές και θαρραλέες αποφάσεις που έλαβε η κυβέρνηση του Λιβάνου. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να προστατευτεί ο Λίβανος από ξένες παρεμβάσεις παρά μόνο με την ενίσχυση του κράτους του, των θεσμών και της κυριαρχίας του. Στο πλαίσιο αυτό, ζητούμε άμεση πολιτική διαπραγμάτευση μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, η οποία μπορεί να συμβάλει στον οριστικό τερματισμό αυτής της σύγκρουσης και να θέσει τις προϋποθέσεις για ειρηνική περιφερειακή συνύπαρξη.

Η λιβανική εκτελεστική εξουσία έχει την πλήρη υποστήριξή μας στην προσέγγισή της και την ενθαρρύνουμε να συνεχίσει σε αυτή την πορεία μέσω της εφαρμογής συγκεκριμένων και μη αναστρέψιμων μέτρων, σε όλα τα επίπεδα, για την αποκατάσταση της κυριαρχίας της σε ολόκληρη την λιβανική επικράτεια, συμπεριλαμβανομένου του κρατικού μονοπωλίου στα όπλα. Σε αυτό το πλαίσιο, δεσμευόμαστε να υποστηρίξουμε τις Λιβανικές Ένοπλες Δυνάμεις και τις Λιβανικές Δυνάμεις Ασφαλείας, συμμετέχοντας ενεργά στη διεθνή διάσκεψη υποστήριξης που θα πραγματοποιηθεί μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες. Με στόχο να μπορέσουν οι λιβανικές δυνάμεις ασφαλείας να γίνουν οι μοναδικοί ανεξάρτητοι εγγυητές της κυριαρχίας του Λιβάνου μακροπρόθεσμα, καλούμε επίσης τις λιβανικές αρχές να συνεχίσουν να υιοθετούν τις απαραίτητες χρηματοπιστωτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΝΤ.

Καλούμε όλα τα μέρη να αποκλιμακώσουν αμέσως και να επιστρέψουν στη συμφωνία κατάπαυσης των εχθροπραξιών και στο ψήφισμα 1701 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Ζητούμε την προστασία του άμαχου πληθυσμού, του ανθρωπιστικού προσωπικού, των ειρηνευτικών δυνάμεων και των πολιτικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των αεροδρομίων, των λιμανιών και των γεφυρών σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Επιβεβαιώνουμε την ανησυχία μας σχετικά με τον αναγκαστικό εκτοπισμό άνω του 1 εκατομμυρίου ανθρώπων στον Λίβανο. Καλούμε το Ισραήλ να αποφύγει περαιτέρω διεύρυνση της σύγκρουσης, μεταξύ άλλων μέσω χερσαίας επιχείρησης στο λιβανέζικο έδαφος. Επιβεβαιώνουμε σθεναρά ότι η εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου πρέπει να γίνει σεβαστή.

Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την κυβέρνηση του Λιβάνου στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε όσους έχουν πληγεί από τη σύγκρουση, συμπεριλαμβανομένων των άνω του 1 εκατομμυρίου εκτοπισμένων, και να διατηρήσουμε την εσωτερική συνοχή του Λιβάνου, βασιζόμενοι στα μέτρα έκτακτης ανάγκης που έχουν ήδη λάβει οι αντίστοιχες χώρες μας. Καλούμε ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα να συμμετάσχει σε αυτή τη ζωτικής σημασίας ανθρωπιστική προσπάθεια για την εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης για τα πολλά θύματα αυτής της σύγκρουσης.

Τέλος, επαναβεβαιώνουμε την ισχυρή μας υποστήριξη για την εντολή της Προσωρινής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL) στο Νότιο Λίβανο και ζητούμε να διασφαλιστεί ότι οι δίαυλοι αποκλιμάκωσης θα παραμείνουν ανοιχτοί. Καταδικάζουμε έντονα όλες τις πρόσφατες επιθέσεις εναντίον αποσπασμάτων της UNIFIL, οι οποίες προκάλεσαν απαράδεκτες απώλειες μεταξύ των ειρηνευτικών δυνάμεων τις τελευταίες ημέρες. Προτρέπουμε όλα τα μέρη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, να διασφαλίσουν την ασφάλεια του προσωπικού και των εγκαταστάσεων της UNIFIL, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Επαινούμε το αξιοσημείωτο έργο της σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες».