Η Ελλάδα εκπαιδεύεται από τις ΗΠΑ στις επιστροφές παράνομων μεταναστών

Ξεκίνησε επισήμως σήμερα 27/3, με τη διεξαγωγή του πρώτου ενημερωτικού σεμιναρίου η ενημέρωση και εκπαίδευση των υπηρεσιών του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την εντατικοποίηση των επιστροφών παράνομων μεταναστών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, η δράση αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο συνεργασίας για τη διαχείριση ζητημάτων που σχετίζονται με την παράνομη μετανάστευση, ενώ η πρωτοβουλία υλοποιείται κατόπιν απόφασης του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου παρουσιάστηκε η ψηφιακή εφαρμογή Customs Border Protection Home, την οποία χρησιμοποιούν οι αμερικανικές αρχές στο πλαίσιο των διαδικασιών επιστροφών. Όπως επισημαίνεται, η συγκεκριμένη εφαρμογή συμβάλλει στην οργάνωση αξιοπρεπών και εθελοντικών επιστροφών, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα των σχετικών διαδικασιών.

Το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου υπογραμμίζει ότι πρόθεση τόσο του ίδιου όσο και της ελληνικής κυβέρνησης είναι η περαιτέρω ενίσχυση και διεύρυνση της συνεργασίας με τις ΗΠΑ. Η συνεργασία αυτή αναμένεται να επεκταθεί και «σε άλλους κρίσιμους τομείς της διαχείρισης της παράνομης μετανάστευσης, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των συνόρων και στην ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών».