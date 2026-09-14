Η Ελλάδα δεν χρειάζεται άλλα επιδόματα. Χρειάζεται αλλαγή πολιτικής

Του Πέτρου Παππά, Βουλευτή ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη φετινή ΔΕΘ είχαν ένα βασικό χαρακτηριστικό: προσπάθησαν να παρουσιάσουν ως νέα αρχή τη διόρθωση, και μάλιστα μερική, προβλημάτων που η ίδια η κυβέρνηση άφησε να διογκωθούν επί επτά χρόνια.

Δεν υποτιμώ καμία ελάφρυνση που φτάνει στην τσέπη ενός πολίτη. Όταν όμως η ακρίβεια έχει ήδη αφαιρέσει πολλαπλάσια από το οικογενειακό εισόδημα, δεν μπορούμε να βαφτίζουμε κοινωνική πολιτική την επιστροφή ενός μικρού μέρους αυτών των χρημάτων.

Τα 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους δεν αποτελούν 13ο μισθό, και κυρίως όταν μετατίθενται σε ενάμισι χρόνο από σήμερα, για το τέλος του 2027. Τα 400 ευρώ στους συνταξιούχους δεν είναι 13η σύνταξη ούτε επαναφορά του ΕΚΑΣ. Είναι χαρακτηριστικό ότι, όταν το ΠΑΣΟΚ πρότεινε σταδιακή επαναφορά της 13ης σύνταξης με συγκεκριμένη κοστολόγηση και επαναφορά του ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους, η κυβέρνηση μιλούσε για «λεφτόδεντρα». Σήμερα αναζητά υποκατάστατα των ίδιων πολιτικών.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα, όμως, παραμένει η ακρίβεια. Γιατί καμία εφάπαξ παροχή δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη μόνιμη απώλεια αγοραστικής δύναμης. Ο πολίτης το βλέπει κάθε εβδομάδα στο σούπερ μάρκετ, στον λογαριασμό του ρεύματος, στο ενοίκιο. Χρειάζεται πραγματική σύγκρουση με τα ολιγοπώλια, ισχυρούς ελεγκτικούς μηχανισμούς και ουσιαστική μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Όχι άλλες «συμφωνίες κυρίων» με την αγορά. Το ίδιο ισχύει για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Η κυβέρνηση διατηρεί τον πυρήνα της άδικης τεκμαρτής φορολόγησης, ενώ χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις εξακολουθούν να βρίσκονται εκτός τραπεζικής χρηματοδότησης. Στη στέγη, συνεχίζει να επιδοτεί κυρίως τη ζήτηση αντί να δημιουργήσει πραγματικό απόθεμα κοινωνικής και προσιτής κατοικίας.

Και υπάρχει κάτι ακόμη που δεν μπορούμε να προσπεράσουμε. Δεν μπορείς να μιλάς για ευημερία όταν οι πολίτες πληρώνουν ολοένα περισσότερα από την τσέπη τους για την υγεία, όταν γιατροί και νοσηλευτές εξαντλούνται, όταν οι ανεκπλήρωτες ανάγκες υγείας είναι οι υψηλότερες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και όταν οι λίστες αναμονής για τα χειρουργεία στα δημόσια νοσοκομεία αρχίζουν και πάλι να μεγαλώνουν.

Η Ελλάδα δεν χρειάζεται μια κυβέρνηση που, ύστερα από επτά χρόνια, ζητά περισσότερο χρόνο για να διορθώσει τις συνέπειες της δικής της πολιτικής.

Χρειάζεται αλλαγή προτεραιοτήτων.

Ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα. Ισχυρό κοινωνικό κράτος. Αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις.

Προσιτή κατοικία. Παραγωγικές επενδύσεις και πραγματική στήριξη της μικρομεσαίας οικονομίας.

Αυτό είναι το στοίχημα του ΠΑΣΟΚ: όχι να μοιράσει υποσχέσεις μέχρι τις εκλογές, αλλά να αλλάξει το μοντέλο που παράγει ανισότητες.

Γιατί η ανάπτυξη έχει αξία μόνο όταν τη νιώθει ο πολίτης στην καθημερινή του ζωή.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα “Πολιτική” στις 12/09/2026