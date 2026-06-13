Η Ελλάδα ανεβαίνει στις προτιμήσεις των Βέλγων για το καλοκαίρι

Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε έναν από τους μεγάλους κερδισμένους του φετινού βελγικού καλοκαιριού, καθώς ανεβαίνει στην τρίτη θέση των δημοφιλέστερων προορισμών για τους Βέλγους, σύμφωνα με το θερινό βαρόμετρο 2026 του Συνδέσμου Φλαμανδικών Ταξιδιωτικών Γραφείων, το οποίο δημοσιεύουν οι εφημερίδες Nieuwsblad και Le Soir. Η άνοδος κατά 1,5% φέρνει τη χώρα πάνω από την Τουρκία, την ώρα που η Ισπανία διατηρεί την πρωτιά και η Γαλλία ακολουθεί στη δεύτερη θέση.

Ταυτόχρονα, ο μέσος προϋπολογισμός των Βέλγων για τις καλοκαιρινές διακοπές τους αυξάνεται κατά 5% και φτάνει τα 1.690 ευρώ ανά ταξιδιώτη, ένδειξη ότι παρά τις πιέσεις στο κόστος ζωής, η διάθεση για ταξίδι παραμένει ισχυρή. Το 90% των κρατήσεων έχει γίνει τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την αναχώρηση, στοιχείο που δείχνει ότι οι Βέλγοι οργανώνουν πλέον τις διακοπές τους με μεγαλύτερο προγραμματισμό.

Η εικόνα που αναδύεται είναι μιας αγοράς σχετικά σταθερής ως προς τον αριθμό των ταξιδιωτών, αλλά πιο επιλεκτικής ως προς τους προορισμούς. Σε αυτό το περιβάλλον, η Ελλάδα κερδίζει έδαφος ως κλασική μεσογειακή επιλογή, συνδυάζοντας αναγνωρισιμότητα, ποικιλία προορισμών και ισχυρή θερινή ελκυστικότητα.

ΠΗΓΗ/ ΕΡΤ