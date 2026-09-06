Η ΕΛ.Α.Σ. απέναντι στην πολιτική των κουπονιών και των προσωρινών λύσεων

Του: Μίλτου Τόσκα – μέλος του εθνικού συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης

Τα τελευταία χρόνια έξι χρόνια η κυβερνητική απάντηση σχεδόν σε κάθε κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα ακολουθεί το ίδιο μοτίβο.

Ενα επίδομα, ένα pass, μια έκτακτη ενίσχυση, ένα κουπόνι με ημερομηνία λήξης. Απέναντι στην ακρίβεια, στην ενεργειακή ανασφάλεια, στο στεγαστικό κόστος και στη συρρίκνωση του πραγματικού εισοδήματος, η κυβέρνηση δεν επιχειρεί να αλλάξει τις συνθήκες που γεννούν το πρόβλημα. Όταν τα κουπόνια αντικαθιστούν τη μισθολογική πολιτική, τους ελέγχους στην αγορά και το ισχυρό κοινωνικό κράτος, δεν έχουμε λύση. Έχουμε μια πολιτική που κρατά τους πολίτες όρθιους για λίγες εβδομάδες, αφήνοντας άθικτες τις αιτίες που τους γονατίζουν.

Η ακρίβεια αποτελεί το καθαρότερο παράδειγμα αυτής της αποτυχίας. Αν το κράτος επιστρέφει ένα μικρό μέρος του αυξημένου κόστους στους πολίτες, ενώ οι τιμές στα τρόφιμα, στην ενέργεια και στις βασικές υπηρεσίες παραμένουν υψηλές, η επιδότηση καταλήγει να συντηρεί το ίδιο πρόβλημα. Ο καταναλωτής λαμβάνει προσωρινή βοήθεια, αλλά τα ολιγοπώλια συνεχίζουν να λειτουργούν χωρίς ουσιαστικούς περιορισμούς και το Δημόσιο εξακολουθεί να εισπράττει αυξημένα έσοδα από τον ΦΠΑ. Τα έσοδα από τον ΦΠΑ έχουν αυξηθεί κατά περίπου 8 δισεκατομμύρια ευρώ, χωρίς η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών να ενισχύεται αντίστοιχα. Ο πολίτης επομένως χρηματοδοτεί ο ίδιος ένα σημαντικό μέρος της ενίσχυσης που αργότερα του παρουσιάζεται ως κυβερνητική παροχή.

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη επιμένει ότι η ακρίβεια πρέπει να αντιμετωπιστεί στην πηγή της: με αποτελεσματικό έλεγχο της αγοράς, διαφάνεια στη διαμόρφωση των τιμών, περιορισμό των καρτέλ και πολιτικές που αυξάνουν σταθερά το διαθέσιμο εισόδημα.

Αντίστοιχη είναι η κατάσταση στη στέγη. Μια προσωρινή επιδότηση ενοικίου μπορεί να ανακουφίσει ένα νοικοκυριό, αλλά δεν αρκεί όταν η προσφορά προσιτής κατοικίας παραμένει περιορισμένη και οι τιμές αυξάνονται ταχύτερα από τους μισθούς. Το

αποτέλεσμα είναι ο νέος εργαζόμενος να λαμβάνει ένα μικρό βοήθημα, αλλά να εξακολουθεί να αδυνατεί να ζήσει αυτόνομα, να δημιουργήσει οικογένεια ή να σχεδιάσει το μέλλον του.

Η πολιτική των κουπονιών υπονομεύει την ίδια την έννοια της αξιοπρέπειας. Ο πολίτης θέλει να αμείβεται δίκαια για την εργασία του, να μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες του και να έχει πρόσβαση σε ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες. Το ισχυρό κοινωνικό κράτος δεν δημιουργεί εξάρτηση, αλλά ελευθερία, ασφάλεια και κοινωνική κινητικότητα. Αντίθετα, η διαρκής εξάρτηση από έκτακτες κυβερνητικές αποφάσεις μετατρέπει ένα κοινωνικό δικαίωμα σε προσωρινή παραχώρηση. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη επιδιώκει μια Πολιτεία που θα εγγυάται σταθερούς κανόνες και καθολικές υπηρεσίες, ώστε ο πολίτης να μη χρειάζεται κάθε λίγους μήνες να περιμένει μια νέα ανακοίνωση για να καλύψει βασικές ανάγκες.

Η μετάβαση από τις προσωρινές ενισχύσεις στις μόνιμες λύσεις προϋποθέτει αλλαγή οικονομικής κατεύθυνσης. Δεν αρκεί να μοιράζουμε διαφορετικά μια περιορισμένη οικονομική πίτα, πρέπει να τη μεγαλώσουμε και να κατανείμουμε δικαιότερα τα οφέλη της. Η Ελλάδα χρειάζεται παραγωγική ανασυγκρότηση, στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σύγχρονη βιομηχανική πολιτική, ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, επένδυση στην έρευνα και δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας. Παράλληλα θεμελιώδη λίθο αποτελεί η φορολογική δικαιοσύνη, ώστε να μη χρηματοδοτούν διαρκώς το κράτος οι μισθωτοί και η καθημερινή κατανάλωση. Απαιτείται επίσης διαφάνεια στις δημόσιες συμβάσεις και αποφασιστικός περιορισμός της σπατάλης.

H Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κατέθεσε ένα κοστολογημένο τετραετές σχέδιο που συνδέει την άμεση κοινωνική ανακούφιση με τις αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές. Η έκτακτη ενίσχυση θα παραμένει διαθέσιμη για όποιον πραγματικά τη χρειάζεται, αλλά δεν θα υποκαθιστά τους αξιοπρεπείς μισθούς, τις δημόσιες υπηρεσίες, την προσιτή κατοικία και τη δίκαιη λειτουργία των αγορών. Αυτή είναι η ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στη διαχείριση και στην αλλαγή πολιτικής: η πρώτη ανακυκλώνει τα προβλήματα και χρηματοδοτεί προσωρινά τις συνέπειές τους, ενώ η δεύτερη παρεμβαίνει στις αιτίες και δημιουργεί σταθερή προοπτική. Η ΕΛ.Α.Σ. επιλέγει τη δεύτερη διαδρομή: με μία οικονομία που παράγει περισσότερο, μοιράζει δικαιότερα και επιτρέπει στους ανθρώπους να ζουν από την εργασία τους, όχι να επιβιώνουν περιμένοντας το επόμενο κουπόνι.