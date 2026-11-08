Η εκπροσώπηση της Περιφέρειας, η μεγάλη εκδήλωση Παπαγεωργίου στην Καλαμαριά, η δημοσκόπηση στην Α΄ Θεσσαλονίκης για την ΝΔ και η παρέλαση υποψηφίων δημάρχων στον Δήμο Θερμαϊκού 

Γράφει ο ” Φωτογράφος”

Επίσημα πλέον Νοέμβριος και οδεύουμε προς ολοταχώς για τα Χριστούγεννα. Μην σας πιάνει μελαγχολία, 6 -7 μήνες μέχρι το καλοκαίρι.. Η θερμοκρασία υψηλή στο πολιτικό θερμόμετρο και προχωράμε για να ενημερωθείτε ..

Δίπλα δίπλα Βιβή Κουρτίδου, προέδρος περιφερειακού συμβουλίου και Κώστας Γιουτίκας, αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης στον εορτασμό του Αγίου Δημητρίου, όπως με ενημέρωσαν βάση εθιμοτυπίας. Παρών στις εορταστικές εκδηλώσεις και η περιφερειάρχης Νανά Αηδονά και ο Απόστολος Τζιτζικώστας , πρώην περιφερειάρχης και νυν επίτροπος μεταφορών. Μου μεταφέρουν πως έχει επιστρέψει το θετικό κλίμα μετά την επιστροφή Αηδονά.

Ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην Β Θεσσαλονίκης και πρώην δήμαρχος Αρβανιτίδης , όπως έγραψε και ο σύντροφος Δημήτρης Συρμάτσης, στην εβδομαδιαία εφημερίδα “Πολιτική” δεν θα είναι υποψήφιος με τον Θόδωρο Καράογλου για την ΠΚΜ , αλλά θα κατέβει με το κόμμα Σαμαρά στην Β’ Θεσσαλονίκης. Είχα μάθει ότι στο παρελθόν ήταν και στον στρατηγικό σχεδιασμό του επιτελείου του Θόδωρου Καράογλου για την ΠΚΜ.

Πάντως με τον Καράογλου έμαθα πως θα κατέβει ο πρώην δήμαρχος Παύλου Μελά Δημήτρης Δερμουτζίδης .

Κανονικός χαμός με πλήθος κόσμου πραγματοποιήθηκαν οι δύο εκδηλώσεις του υποψήφιου βουλευτή στην Α Θεσσαλονίκης με την ΝΔ, Γιάννη Παπαγεωργίου σε Αμπελόκηπους και Καλαμαριά. Ειδικά η πρόσφατη εκδήλωση στην Καλαμαριά έδειξε περαιτέρω την δυναμική του Παπαγεωργίου . Κρατήστε πως ο Γιάννης κινείται μεθοδικά και στρατηγικά όπως μαθαίνω, έχοντας δημιουργήσει πυρήνες από όλες τις ηλικίες και όλες τις κοινωνικές ομάδες καταφέρνοντας να φέρει νέους ψηφοφόρους για την ΝΔ.

Πάμε τώρα σε ακόμα μια δημοσκόπηση , που δεν είδα , αλλά με πληροφόρησαν για την Νέα Δημοκρατία στην Α Θεσσαλονίκης. Σταθερά για να μην σας κουράζω το δίδυμο Γκιουλέκα -Καλαφάτη είναι μπροστά με αρκετή διαφορά από τους υπόλοιπους. Δυνατά απο κάτω η Έλενα Ράπτη και ο Γιώργος Φλωρίδης. Αυτό που ξεχώρισα απο τα λεγόμενα είναι ότι είναι ανεβασμένος πολύ ο Στράτος Σιμόπουλος και ο Γιάννης Παπαγεωργίου , καθώς και οι δύο αναπτύσσουν μεγάλη κινητικότητα ενώ ανοδική τάση επίσης έχει η Αφροδίτη Νέστορα.

Στο ψηφοδέλτιο για την Α’ Θεσσαλονίκης με την ΝΔ αναμένεται να ανακοινωθεί όπως έμαθα ο Νίκος Ταχιάος.

Στην Β Θεσσαλονίκης με την ΝΔ η κυρία Ζιούτα ανακοινώθηκε και επίσημα, όμως σίγουρη είναι και η Σωτηράκογλου ενώ φαίνεται πως το σκέφτεται ακόμα αν θα κατέβει η Φανή Μπλιούμη . Εκει θα κατέβει ο ε.α. στρατηγός της ΕΛΑΣ Κώστας Ανεστίδης.

Πάντως τις προάλλες που ήμουν καλεσμένος σε γνωστό ψαράδικο στο κέντρο της πόλης απο εκλεκτή νεοδημοκράτικη παρέα που έχει παρέμβαση και λόγο στην πόλη μου έλεγαν πως ξεχωρίζουν πρώτον την πολύ καλή προσθήκη του Γιώργου Φλωρίδη , ο οποίος θα εκλεγεί κιόλας φέρνοντας νέους ψηφοφόρους στην ΝΔ , την κινητικότητα και θετική γνώμη για Σιμόπουλο και Γιάννη Παπαγεωργίου οι οποίοι παίζουν δυνατά αλλά και το πρόβλημα για μερικά πρόσωπα βουλευτές και μη που χάνουν σταδιακά δυνάμεις και δυναμική στους ψηφοφόρους. Επίσης μου ανέφεραν πως είναι πολύ ενισχυμένος ο υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης Κώστας Γκιουλέκας , κυρίως λόγο της αδιάκοπης κινητικότητας και εξωστρέφειας του υφυπουργείου αλλά και του συντονιστικού. Ίδωμεν φυσικά..

Στο ΠΑΣΟΚ στην Α Θεσσαλονίκης ασταμάτητα συνεχίζει ο Παπαστεργίου ενώ ο Λεκάκης κάθε μέρα βρίσκεται σε συναντήσεις και σε έντονη κινητικότητα προσπαθόντας να προσελκύση ακόμα περισσότερους ψηφοφόρους. Έμαθα πως είναι ηδη προς επεξεργασία μιας ακόμα δημοσκόπηση με δημοφιλία και πρόθεση ψήφου. Σύντομα θα έχετε νεότερα.

Μαθαίνω ότι κανονικός “πόλεμος” υποψηφίων δημάρχων γίνεται στον Δήμο Θερμαικού . Ήδη έχουν ακουστεί και έχουν ανακοινώσει κοντά στα 5 πρόσωπα για την διεκδίκηση του Δήμου. Βλεπουν προφανώς το κενό , όπως μαθαίνω από τους ίδιους αλλά και από τους κατοίκους της περιοχής της υφιστάμενης διοίκησης και το πρόβλημα του δημάρχου Τζέκου στα προβλήματα της καθημερινότητας . Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως είναι ο μοναδικός δήμος που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον τόσα πολλά ονόματα . Φυσικά ο χρόνος είναι αρκετός έως τις εκλογές του 2028.

Την ίδια κινητικότητα παρατηρούμε και στον Δήμο Καλαμαριάς όπου μέχρι σήμερα αρκετά πρόσωπα έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και αναμένονται να μπουν στο παιχνίδι και πολλά ακόμα. Είπαμε έχουμε δρόμο μέχρι τις αυτοδιοικητικές του 2028.

Για να συνεχίσουμε στα αυτοδιοικητικά έμαθα πως η πρώην αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής κα Ζωγράφου φλερτάρει πολιτικά με τον Θόδωρο Καράογλου για να κατέβει στην περιφέρεια . Πάντως εμένα κάτι φίλοι που μένουν στον Δήμο Αριστοτέλη , μου είπαν πως πρέπει και ζυγίζει να κατέβει και ως υποψήφια δήμαρχος στον Δήμο Αριστοτέλη και μάλιστα αν γίνει αυτό θα είναι πετυχημένη κίνηση.

Αυτά για σήμερα , καλή συνέχει