Η εκδήλωση του Χ. Παπαστεργίου για την δύσκολη καθημερινότητα έβγαλε νικητή τις ανισότητες

Του: Σταύρου Αλχατζίδης

Στην Ευρώπη μειώνονται οι ανισότητες ενώ στην Ελλάδα αυξάνονται. Αυτό τόνισε ο επικεφαλής της παράταξης “πράξεις για την Μακεδονία” στη διάρκεια της χθεσινής εκδήλωσης που πραγματοποίησε σχετικά με την ακρίβεια. Αν και οι κακές καιρικές συνθήκες δεν βοήθησαν στην προσέλευση του κόσμου, ωστόσο έγινε ένας σημαντικός διάλογος για τα ζητήματα της καθημερινότητας.

Ο καιρός πάντως στάθηκε και ως αφορμή για τον κ. Παπαστεργίου για να κάνει ένα δηκτικό σχόλιο. “Δεν έχουμε Παπανδρέου, όπως στις Σέρρες για να πούμε μαζί και στην βροχή. Έχουμε έναν όμως που υποδύεται τον Παπανδρέου ( ενν. τον Αλέξη Τσίπρα), που ως πρωθυπουργός τα είχε κάνει μούσκεμα”, είπε.

Σε ότι αφορά την καθημερινότητα σημείωσε πως τα τελευταία επτά χρόνια οι μισθοί αυξάνονται λιγότερο σε σχέση με τα κέρδη των επιχειρήσεών όταν σε όλη την Ευρώπη συμβαίνει το αντίθετο.

Ανοίγοντας τη εκδήλωση ο συντονιστής της Χρόνης Μακρίδης τόνισε πως το ΠΑΣΟΚ φέρνει στο προσκήνιο την ακρίβεια με βασική στόχευση να μην μείνει στις διαπιστώσεις, αλλά να καταθέσει λύσεις. ” Απέναντι στις πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης που κατά τη γνώμη μας δεν εξυπηρετούν τον σκοπό αυτό”, πρόσθεσε.

Στον δικό του χαιρετισμό ο αντιδήμαρχος του δήμου Θεσσαλονίκης Γιώργος Αρβανίτης επισήμανε πως η αυτοδιοίκηση ζει καθημερινά την αγωνία των πολιτών που δεν τα βγάζουν πέρα. Συμπλήρωσε πως γίνεται προσπάθεια με όσα μέσα διαθέτει, “ωστόσο έχει χαθεί περίπου το 65% των πόρων μας και δεν έχουν επανέλθει”.

Στο πάνελ της συζήτησης βρέθηκαν και μίλησαν: Για το ιδιωτικό χρέος ο δικηγόρος Γιώργος Γκεσούλης. Για την ακρίβεια ο πολιτικός αναλυτής Δημήτρης Κατσαντώνης, για το κόστος της ενέργειας ο ηλεκτρολόγος μηχανικός – ενεργειακός ελεγκτής Γ τάξης Φίλιππος Κυανίδης και για τη στέγαση ο δικηγόρος και πρόεδρος της ΕΑΝΔΙΘ Γιώργος Παπαγεωργίου.

Στην εκδήλωση βρέθηκαν ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Χουρδάκης, οι αντιδήμαρχοι του δήμου Θεσσαλονίκης Δήμητρα Αγκαθίδου, Χρήστος Τζελέπης, Κούλα Γιαννακίδου, η δημοτική σύμβουλος Ελένη Αντωνιάδου, ο Δημήτρης Σαρηγιάννης από το γραφείο του Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη, ο πρώην δήμαρχος Νεάπολης Γρηγόρης Χατζησάββας, ο πρώην υπουργός Γιώργος Πασχαλίδης, ο πρώην γραμματέας της νομαρχιακής επιτροπής Α Θεσσαλονίκης Κώστας Μαμέλης, το μέλος της επιτροπής ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Τσαραμπουλίδης, οι υποψήφιοι βουλευτές Μιχάλης Πάππου, Γιώργος Φεστερίδης, ο πρώην πρόεδρος της ΔΕΘ Τάσος Τζήκας.