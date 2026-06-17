Η εκδήλωση της Ένωσης Ρουμελιωτών Βορείου Ελλάδος για τα 200 χρόνια απο την έξοδο του Μεσολογγίου

Στην εκδήλωση τιμήθηκε από την Ε.Ρ.Β.Ε., ένας από τους πιο σεβαστούς και εμβληματικούς επιχειρηματίες της Χώρας, ο Ρουμελιώτης κ. Νίκος Χόντος, με καταγωγή από τα Άγραφα Ευρυτανίας.

Στην κατάμεστη από κόσμο αίθουσα «Μανώλης Αναγνωστάκης», του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την Κυριακή 24 Μαΐου, η εκδήλωση για τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου, που διοργάνωσε η Ένωση Ρουμελιωτών Βορείου Ελλάδος, υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, με συνδιοργανωτέςτο Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας –Θράκης), την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Δήμο Θεσσαλονίκης.

Η εκδήλωση, την οποία παρουσίασε η δημοσιογράφος Έφη Ντίνη, μέλος της Ένωσης, περιελάβανε επίσης πλούσιο πρόγραμμα από την Χορωδία «Ελεύθερες Φωνές» του Συλλόγου Φίλων της Μουσικής , των Γραμμάτων και των Τεχνών «Τα Θέσφατα», που διεύθυνε η μαέστρος Ελευθερία Μεταξά, με αφηγήτρια την κα Εύη Αμπαδίνη και χορευτικά με τη συμμετοχή σε Σύμπραξη, των χορευτικών του Συλλόγου Αργιθεατών Βορείου Ελλάδος “Ο Κατσαντώνης” και του Συλλόγου Τρικαλινών Ν. Θεσσαλονίκης “Ο Ασκληπιός”.

Ο κ. Κατωπόδης, αφού μίλησε για το εγχώριο και διεθνές αποτύπωμα της πτώσης του Μεσολογγίου και την επίδρασή της στην εξέλιξη του Αγώνα της Ανεξαρτησίας, έκλεισε την εισήγησή του με την ανάγνωση της αναγγελίας της Εξόδου στην επαναστατική “Γενική Εφημερίδα της Ελλάδος”. Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η υπογράμμιση της φράσης “Ο εχθρός δεν ημπορεί να καυχηθεί ότι εκυρίευσε το φρούριον εκείνο διά της δυνάμεως. Το Μεσολόγγιον έπεσε, αλλά και πεσόν ζει”.

Ο κεντρικός ομιλητής, ιστορικός κι ερευνητής, Άρης Κατωπόδης, ο οποίος καθήλωσε το κοινό με το λόγο του, ανέπτυξε την εισήγησή του υπό τον τίτλο: “Καὶ γγιζ᾿ ἡ σπίθα τὰ μαλλιὰ καὶ τὰ λιωμένα ροῦχα: Η βραδιά της Εξόδου”. Ο ομιλητής, αφού εξήγησε τη σημασία των οχυρώσεων και του εφοδιασμού κατά τις πολιορκίες του πρώιμου 19ου αιώνα, ανέλυσε τη διαδικασία κατάστρωσης σχεδίων για την Έξοδο. Έπειτα, βασιζόμενος σε αυθεντικές, δημοσιευμένες και αδημοσίευτες πηγές, κυρίως δε στα απομνημονεύματα του Αγωνιστή Νικολάου Κασομούλη, αφηγήθηκε τα περιστατικά της θρυλικής Εξόδου και της απέλπιδας προσπάθειας των Εξοδιτών να διαφύγουν και να σωθούν από τα οθωμανικά στρατεύματα.

Στη συνέχεια, έγινε η απονομή της τιμητικής πλακέτας σε έναν ισχυρό επιχειρηματία, τον κ. Νίκο Χόντο, ο οποίος έχει αναδείξει τις επιχειρήσεις του σε Εθνικό επίπεδο, από τη Γενική Γραμματέα της ΕΡΒΕ, Ξένια Κωνσταντινοπούλου-Πολυζωίδου. Από τα πρώτα του επιχειρηματικά βήματα, ο κ. Χόντος, έφερε την ποιότητα και την καινοτομία στα προϊόντα του, προωθώντας τις αξίες της Ρούμελης, σε όλη την Ελλάδα. Η απόδοση τιμητικής πλακέτας, από την Ένωση Ρουμελιωτών Βορείου Ελλάδας, δεν είναι μόνο μία αναγνώριση της επαγγελματικής του πορείας, αλλά και μία επιβεβαίωση της ισχυρής κληρονομιάς μας. Κάθε επιτυχία του κ. Νίκου Χόντου, γεμίζει με υπερηφάνεια όλους τους Ρουμελιώτες, αποδεικνύοντας ότι με σκληρή δουλειά, όραμα και αφοσίωση, μπορούμε να πραγματοποιούμε όνειρά και να κάνουμε τη Ρούμελη γνωστή σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο. Στη συνέχεια, έγινε η απονομή της τιμητικής πλακέτας σε έναν ισχυρό επιχειρηματία, τον κ. Νίκο Χόντο, ο οποίος έχει αναδείξει τις επιχειρήσεις του σε Εθνικό επίπεδο, από τη Γενική Γραμματέα της ΕΡΒΕ, Ξένια Κωνσταντινοπούλου-Πολυζωίδου. Από τα πρώτα του επιχειρηματικά βήματα, ο κ. Χόντος, έφερε την ποιότητα και την καινοτομία στα προϊόντα του, προωθώντας τις αξίες της Ρούμελης, σε όλη την Ελλάδα. Η απόδοση τιμητικής πλακέτας, από την Ένωση Ρουμελιωτών Βορείου Ελλάδας, δεν είναι μόνο μία αναγνώριση της επαγγελματικής του πορείας, αλλά και μία επιβεβαίωση της ισχυρής κληρονομιάς μας. Κάθε επιτυχία του κ. Νίκου Χόντου, γεμίζει με υπερηφάνεια όλους τους Ρουμελιώτες, αποδεικνύοντας ότι με σκληρή δουλειά, όραμα και αφοσίωση, μπορούμε να πραγματοποιούμε όνειρά και να κάνουμε τη Ρούμελη γνωστή σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

Μια αναμνηστική πλακέτα, απένειμε στον κεντρικό ομιλητή κ. Κατωπόδη, ο Πρόεδρος της Ε.Ρ.Β.Ε., Κωνσταντίνος

Στρατόπουλος, ως ελάχιστη ένδειξη της ευγνωμοσύνης, για τη συμμετοχή του στην συγκεκριμένη επετειακή εκδήλωση.

Στη συνέχεια, το μέλος της Ένωσης, Αγγελική Ζαννέτου, απένειμε μία αναμνηστική πλακέτα στην μαέστρο της χορωδίας, που ερμήνευσε ιστορικά τραγούδια αναδεικνύοντας αυτή την ηρωική πορεία και την ανδρεία των προγόνων μας, ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού και αναγνώρισης στους ήρωες του Μεσολογγίου που αγωνίστηκαν για την ελευθερία μας.

Ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού και αναγνώρισης για την εξαιρετική τους συμμετοχή και την ανεκτίμητη συμβολή τους στην προώθηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, η Αντιπρόεδρος της Ε.Ρ.Β.Ε Σμαρώ Σαντά, έδωσε μια αναμνηστική πλακέτα στο Σύλλογο «Ο Κατσαντώνης, και το μέλος της Ε.Ρ.Β.Ε Κορνηλία Παλαιοδημοπούλου, αντίστοιχα, στο Σύλλογο «Ο Ασκληπιός». Να σημειωθεί εδώ ότι και οι δυο σύλλογοι ανταπέδωσαν απονέμοντας τιμητική πλακέτα στο Δ.Σ της Ε.Ρ.Β.Ε.