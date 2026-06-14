Η εκδήλωση της ΔΕΕΠ Χαλκιδικής της ΝΔ, οι Χατζηδάκης και Σχοινάς, οι ανακοινώσεις στη ΔΕΘ και τα 20 δισ. Ευρώ

Γράφει ο «Γέρων»

Βοήθησε και η ωραία βραδιά και η κεντρική πλατεία της Νέας Τρίγλιας, μιας κατ’ εξοχήν αγροτικής περιοχής της Χαλκιδικής, γέμισε ασφυκτικά για την εκδήλωση της τοπικής ΔΕΕΠ της ΝΔ για έναν ανοικτό διάλογο –όχι και σύνηθες σε κομματικές εκδηλώσεις- των ομιλητών με τους πολίτες.

Προσκεκλημένοι ήταν δύο κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης, ο αντιπρόεδρός της Κωστής Χατζηδάκης και ο Μαργαρίτης Σχοινάς που κάθεται το τελευταίο διάστημα στην «ηλεκτρική καρέκλα» του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Φίλοι από τα χρόνια των Βρυξελλών οι δυο τους, πλέον συναντώνται τα καλοκαίρια στη Χαλκιδική, από την οποία ο Σχοινάς κατάγεται και την οποία ο Χατζηδάκης επισκέπτεται μετά τον γάμο του κάθε καλοκαίρι, όπως είπε.

Στο ακροατήριο πολλοί νέοι καθώς και ο τοπικός βουλευτής Γιάννης Γιώργος, με γύψο στο πόδι μετά το πρόσφατο ατύχημά του, και ο βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης Θόδωρος Καράογλου. Επίσης, η αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής Κατερίνα Ζωγράφου και οι δήμαρχοι Προποντίδας Μανόλης Καρράς και Αριστοτέλη Στέλιος Βαλιάνος. Από κομματικούς, εκεί ήταν ο γραμματέας Οργανωτικού Βορείου Ελλάδος Ηλίας Τάπρας, ο πρόεδρος της ΝΔ Θεσσαλονίκης Ζήσης Ιωακείμοβιτς κ.ά.

Ο Χατζηδάκης, που ανέλαβε και την ευθύνη κατάρτισης του προγράμματος της ΝΔ για τις επόμενες εκλογές, ερωτήθηκε και για τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, αρκούμενος να πει πως θα αφορούν νέες μειώσεις φόρων και μέτρα στήριξης των πιο ευάλωτων. Για το πρόγραμμα την κατάρτιση του οποίου θα ξεκινήσει, είπε πως θα δίνει μεταξύ άλλων έμφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη και τη Βόρεια Ελλάδα, καθώς είναι μια περιοχή που είναι πιο πίσω από τις άλλες.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης έκανε έναν μίνι-απολογισμό του κυβερνητικού έργου ζήτησε όμως στις επόμενες εκλογές η ΝΔ να κριθεί για το πρόγραμμά της. «Να μην την ξαναπάθουμε από το λαϊκισμό», είπε και σχολίασε δηκτικά ότι τη μια μέρα ο Ανδρουλάκης υποσχέθηκε ελεύθερες μετακινήσεις με τις αστικές συγκοινωνίες στους κάτω των 24 ετών και την άλλη μέρα ο Τσίπρας σε όλους.

Την είδηση έδωσε ο Σχοινάς ο οποίος αφού ζήτησε από τους αγρότες που έθεσαν το θέμα κανονικοποίησης των επιδοτήσεων «στρατηγική υπομονή» αυτόν τον χρόνο, είπε πως οι πόροι που θα έρθουν από την ΚΑΠ για τον πρωτογενή τομέα την περίοδο 2028-2034 θα είναι τουλάχιστον 20 δις. Ευρώ.

Στους ομιλητές μπήκαν πολλά ζητήματα για τη «Χαλκιδική που σαν και αυτήν δεν έχει» και τα πολλά της προβλήματα: πέραν από τα αγροτικά, το θέμα της έλλειψης νερού και υποδομών, της υποστελέχωσης των υπηρεσιών και υποχρηματοδότησης, των παράνομων καταλυμάτων, της άναρχης δόμησης, οι καθυστερήσεις στα σύνορα για τους τουρίστες τρίτων χωρών κ.ά. τα περισσότερα απο τα οποία έθεσε εύστοχα ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου και περιφερειακός σύμβουλος Γιάννης Κουφίδης.