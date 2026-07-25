Η εικόνα των ζητούμενων τιμών ενοικίασης στις φοιτητουπόλεις της Ελλάδας

Ανοδικές τάσεις καταγράφονται στις μέσες ζητούμενες τιμές (ΜΖΤ) ενοικίασης φοιτητικών κατοικιών στις περισσότερες φοιτητουπόλεις της Ελλάδας κατά το 2ο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, με σημαντικές, ωστόσο, διαφοροποιήσεις τόσο ως προς το ύψος των ΜΖΤ όσο και ως προς την ετήσια μεταβολή τους.

Ειδικότερα σύμφωνα με στοιχεία από το Spitogatos Insights που αποτελεί ένα νέο Business Unit του Spitogatos, το οποίο αξιοποιεί την τεχνολογία Big Data και Data Intelligence για την παροχή ενημέρωσης στο επενδυτικό κοινό, τις υψηλότερες ΜΖΤ ενοικίασης φοιτητικής κατοικίας μεταξύ των φοιτητικών πόλεων καταγράφουν η Κέρκυρα με ΜΖΤ 13,4 ευρώ/τ.μ., η Ρόδος με 13,3 ευρώ/τ.μ. και το Ρέθυμνο με 13,2 ευρώ/τ.μ., ενώ ακολουθούν τα Χανιά με 12,9 ευρώ/τ.μ. και το Ηράκλειο με 12,0 ευρώ/τ.μ.

Στον αντίποδα, η χαμηλότερη ΜΖΤ εντοπίζεται στη Λαμία με 6,8 ευρώ/τ.μ., ενώ στις πιο προσιτές φοιτητουπόλεις συγκαταλέγονται επίσης το Αγρίνιο και η Δράμα με 7,2 ευρώ/τ.μ., οι Σέρρες και η Σάμος με 7,3 ευρώ/τ.μ.

Σε επίπεδο ετήσιων μεταβολών, τη μεγαλύτερη αύξηση καταγράφει η Ρόδος (+16,6%), ενώ σημαντική άνοδος σημειώνεται επίσης στη Δράμα (+15,2%), στη Χίο (+13,1%), στην Καστοριά (+12,3%) και στο Ηράκλειο (+12,0%). Αντίθετα, μειώσεις στις ΜΖΤ ενοικίασης φοιτητικών κατοικιών καταγράφονται στη Σπάρτη (-8,6%), στο Αγρίνιο (-2,2%) και στα Τρίκαλα (-0,6%), ενώ σε Βόλο, Πάτρα, Ρίο και Κατερίνη οι τιμές παραμένουν σταθερές σε ετήσια βάση.

Tα στοιχεία αναδεικνύουν ανοδική, αλλά ανομοιογενή, εικόνα της ενοικίασης φοιτητικής κατοικίας στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Οι υψηλότερες ΜΖΤ εξακολουθούν να εντοπίζονται κυρίως σε πόλεις και νησιωτικούς προορισμούς με έντονη τουριστική δραστηριότητα, όπου η φοιτητική ζήτηση συνυπάρχει με την ευρύτερη ζήτηση για κατοικία. Την ίδια στιγμή, οι σημαντικές αυξήσεις που καταγράφονται και σε πιο προσιτές φοιτητουπόλεις, όπως η Δράμα, δείχνουν ότι οι ανοδικές πιέσεις στις ΜΖΤ δεν περιορίζονται αποκλειστικά στους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς.

Αναλυτικά οι MZT ανά πόλη

* Δράμα: 7,2 ευρώ/τ.μ. – Ετήσια μεταβολή: +15,2%

* Λαμία: 6,8 ευρώ/τ.μ. – +5,5%

* Καστοριά: 7,4 ευρώ/τ.μ. – +12,3%

* Αγρίνιο: 7,2 ευρώ/τ.μ. – -2,2%

* Σέρρες: 7,3 ευρώ/τ.μ. – +4,7%

* Σάμος: 7,3 ευρώ/τ.μ. – +4,3%

* Αίγιο: 7,5 ευρώ/τ.μ. – +0,9%

* Κατερίνη: 8,3 ευρώ/τ.μ. – 0,0%

* Τρίκαλα: 8,5 ευρώ/τ.μ. – -0,6%

* Καβάλα: 8,4 ευρώ/τ.μ. – +5,0%

* Πρέβεζα: 9,0 ευρώ/τ.μ. – +9,8%

* Καρδίτσα: 8,1 ευρώ/τ.μ. – +0,2%

* Κομοτηνή: 8,5 ευρώ/τ.μ. – +3,0%

* Λέσβος: 8,3 ευρώ/τ.μ. – +4,1%

* Σπάρτη: 8,0 ευρώ/τ.μ. – -8,6%

* Φλώρινα: 8,9 ευρώ/τ.μ. – +1,6%

* Ξάνθη: 8,8 ευρώ/τ.μ. – +3,7%

* Χίος: 9,8 ευρώ/τ.μ. – +13,1%

* Ρίο: 8,3 ευρώ/τ.μ. – 0,0%

* Βόλος: 10,0 ευρώ/τ.μ. – 0,0%

* Λάρισα: 10,0 ευρώ/τ.μ. – +5,7%

* Ιωάννινα: 10,0 ευρώ/τ.μ. – +3,0%

* Πάτρα: 10,0 ευρώ/τ.μ. – 0,0%

* Χαλκίδα: 10,7 ευρώ/τ.μ. – +7,1%

* Αλεξανδρούπολη: 11,3 ευρώ/τ.μ. – +5,8%

* Καλαμάτα: 11,2 ευρώ/τ.μ. – +7,1%

* Ηράκλειο: 12,0 ευρώ/τ.μ. – +12,0%

* Ρόδος: 13,3 ευρώ/τ.μ. – +16,6%

* Χανιά: 12,9 ευρώ/τ.μ. – +4,7%

* Ρέθυμνο: 13,2 ευρώ/τ.μ. – +10,0%

* Κέρκυρα: 13,4 ευρώ/τ.μ. – +0,8%