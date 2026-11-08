Η Εγνατία Οδός σε αριθμούς: Τι κρύβεται πίσω από μία διαδρομή

Για τον οδηγό, η εμπειρία του αυτοκινητοδρόμου αρχίζει και τελειώνει συνήθως στο ταξίδι.

Πίσω όμως από κάθε διαδρομή λειτουργεί καθημερινά ένας μεγάλος επιχειρησιακός μηχανισμός.

Η Εγνατία Οδός φροντίζει για την ασφάλεια περίπου 250.000 οχημάτων κάθε ημέρα.

Παράλληλα, διαχειρίζεται περισσότερα από 2.600 συμβάντα τον μήνα, ενώ:

επιλύει περίπου 1.000 βλάβες υποδομών μηνιαίως,

βλάβες υποδομών μηνιαίως, εξυπηρετεί μέσω τηλεφωνικής υπηρεσίας περίπου 15.000 κλήσεις κάθε μήνα,

κλήσεις κάθε μήνα, διαχειρίζεται 5.200 κλήσεις κατά μέσο όρο στην γραμμή έκτακτης ανάγκης (1077) μηνιαίως.

Οι αριθμοί αυτοί αποτυπώνουν το εύρος της λειτουργίας ενός δικτύου που απαιτεί συνεχή παρακολούθηση, συντήρηση και επιχειρησιακή ετοιμότητα. Πίσω από αυτούς βρίσκονται περισσότεροι από 1.000 εργαζόμενοι που υποστηρίζουν καθημερινά τη λειτουργία του αυτοκινητοδρόμου σε 24ωρη βάση.

Μαζί με αυτούς, στα επτά εργοτάξια της Νέας Εγνατίας Οδού, εργάζονται σήμερα περίπου 1.120 άνθρωποι, από μηχανικούς και τεχνικούς έως χειριστές μηχανημάτων και εξειδικευμένα συνεργεία, υλοποιώντας ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα ανακατασκευής και εκσυγχρονισμού οδικών υποδομών που βρίσκεται σήμερα σε εξέλιξη στη χώρα.

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό πλάνο που αναβαθμίζει ριζικά τις μετακινήσεις και την ασφάλεια σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Είναι η νέα Εγνατία Οδός.