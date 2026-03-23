Η Έφη Θεοδωράκη αναλαμβάνει τα ηνία της ΜΑΘ

Αλλαγή σκυτάλης για ακόμη μία φορά στην Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης – ΜΑΘ Α.Ε. ΑΟΤΑ, με την τέως αντιδήμαρχο Παιδείας Έφη Θεοδωράκη να αναλαμβάνει πλέον την προεδρία της. Πρόκειται για μια αναπτυξιακή εταιρεία με ιδιαίτερη δυναμική, που έχει αναλάβει τη μελετητική ωρίμανση σημαντικών έργων, ανάμεσα στα οποία και το ξύλινο ντεκ στην παλιά παραλία.

Όταν ανέλαβε καθήκοντα η δημοτική αρχή του Στέλιου Αγγελούδη, η προεδρία της ΜΑΘ είχε ανατεθεί στον Βασίλη Διαμαντάκη. Στην πορεία καθήκοντα προέδρου ανέλαβε ο Αστέριος Ζαφειράκης, που δεν είναι αιρετός στην αυτοδιοίκηση. Τώρα η προεδρία της ΜΑΘ επιστρέφει για ακόμη μία φορά στα χέρια εκλεγμένου μέλους στο δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης.

Σε σχετική ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η κ. Θεοδωράκη τονίζει: “Με ιδιαίτερη τιμή αναλαμβάνω την Προεδρία της Αναπτυξιακής Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης (ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ), του αναπτυξιακού οργανισμού που υποστηρίζει τους δήμους της μητροπολιτικής περιοχής Θεσσαλονίκης σε έργα, στρατηγικές και δράσεις βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.

Ευχαριστώ θερμά τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη για την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπό μου, καθώς και τα μέλη της ΜΑΘ για τη συνεργασία και την υποδοχή. Αναλαμβάνω τα νέα μου καθήκοντα με αίσθημα ευθύνης, πίστη στη δύναμη της συνεργασίας και στόχο να συμβάλω ουσιαστικά σε μια πιο δίκαιη, βιώσιμη και σύγχρονη Θεσσαλονίκη”.