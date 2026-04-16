Η ΕΕ συζητά την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης λόγω της ενεργειακής κρίσης στον Κόλπο

Καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αυξάνει τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ετοιμάζονται να προχωρήσουν σε ταχύτερη ανάπτυξη καθαρών μορφών ενέργειας για την αντιμετώπιση των ελλείψεων σε ορυκτά καύσιμα, σύμφωνα με ένα προσχέδιο συμφωνίας που περιήλθε σε γνώση του POLITICO.

Την ερχόμενη εβδομάδα, οι 27 υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ αναμένεται να συνυπογράψουν μια σειρά συμπερασμάτων που σκιαγραφούν την τάση που αναμένεται να ακολουθήσει στο άμεσο μέλλον η ενεργειακή και κλιματική διπλωματία της ΕΕ.

Με φόντο την άνοδο των τιμών των ορυκτών καυσίμων λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, το προσχέδιο του κειμένου είναι γεμάτο ανησυχίες σχετικά με την αυτάρκεια και την ασφάλεια της ΕΕ, ενώ η κύρια λύση που προτείνεται είναι η επιτάχυνση της μετάβασης στην καθαρή ενέργεια.

«Οι εχθροπραξίες στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή απειλούν την περιφερειακή και παγκόσμια ασφάλεια και ευημερία», αναφέρει το κείμενο, το οποίο εγκρίθηκε από την επιτροπή ασφάλειας του Συμβουλίου της ΕΕ στις 14 Απριλίου και τώρα απαιτεί την υποστήριξη των πρεσβευτών και των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ.

«Αναγνωρίζοντας την επικίνδυνη γεωπολιτική και οικονομική έκθεση της ΕΕ λόγω της σημαντικής εξάρτησης από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα, το Συμβούλιο επιβεβαιώνει ότι η ενεργειακή μετάβαση που βασίζεται σε καθαρή, άφθονη και εγχώρια ενέργεια παραμένει η πιο αποτελεσματική στρατηγική για την επίτευξη της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης», προσθέτει.

Οι χώρες σημειώνουν ότι «η επιτάχυνση της ανάπτυξης και ενσωμάτωσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και πηγών ενέργειας χαμηλών εκπομπών άνθρακα» θα μείωνε τις τιμές και καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η μετάβαση στην καθαρή ενέργεια «είναι επίσης μια πηγή ενισχυμένης ενεργειακής και οικονομικής κυριαρχίας».

Η ΕΕ θα πρέπει επίσης να προετοιμαστεί για τις γεωπολιτικές και εμπορικές επιπτώσεις που προκύπτουν από τη «μειωμένη ζήτηση εισαγωγών ορυκτών καυσίμων στην ΕΕ κατά την επόμενη δεκαετία».

Το κείμενο υπογραμμίζει επίσης ότι η ΕΕ πρέπει να χρησιμοποιήσει την εξωτερική και αμυντική της πολιτική για να υποστηρίξει την ανάπτυξη του τομέα καθαρών τεχνολογιών της, ιδίως «στο πλαίσιο των αυξημένων αμυντικών δαπανών».

Οι στρατηγικές επενδύσεις στην άμυνα που βασίζονται στην ενεργειακή μετάβαση της ΕΕ «μπορούν να ενισχύσουν τόσο τις βιομηχανίες καθαρής τεχνολογίας όσο και τις αμυντικές βιομηχανίες της ΕΕ, να αυξήσουν την αμυντική ετοιμότητα και την ανθεκτικότητα του στρατού, βελτιώνοντας την προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής», προσθέτει.

Το προσχέδιο κειμένου επαναλαμβάνει στη συνέχεια την υποστήριξη της ΕΕ σε πολυμερείς πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, συμπεριλαμβανομένης της Συμφωνίας του Παρισιού, η οποία «θα πρέπει να θεωρείται ουσιαστικό στοιχείο στις μελλοντικές εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες», και ζητά μορατόριουμ στις αμφιλεγόμενες τεχνολογίες μείωσης της ηλιακής ακτινοβολίας που επιδιώκουν να ψύξουν τον πλανήτη.

Συνολικά, το κείμενο επιμένει ότι η εξωτερική και αμυντική πολιτική της ΕΕ θα πρέπει «να αυξήσει επειγόντως την ανθεκτικότητα και την ετοιμότητα της ΕΕ έναντι των απειλών για το κλίμα, το περιβάλλον και την ενεργειακή ασφάλεια».

Πηγή: POLITICO