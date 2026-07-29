Η ΕΕ κάλεσε τον Ρώσο επιτετραμμένο στις Βρυξέλλες σχετικά με την εισβολή ρωσικών drones στη Ρουμανία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάλεσε τον επιτετραμμένο της Μόσχας στις Βρυξέλλες για την είσοδο ρωσικών drones στον ρουμανικό εναέριο χώρο.

«Μεταφέραμε την σθεναρή καταδίκη μας για την εκούσια παραβίαση του ρουμανικού εναέριου χώρου από ρωσικά drones», δήλωσε την Τρίτη εκπρόσωπος της επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλλας.

Η Ρουμανία μοιράζεται σύνορα περίπου 600 χιλιομέτρων με την Ουκρανία, η οποία αποκρούει μια ρωσική εισβολή για περισσότερα από τέσσερα χρόνια.

Αυτή η «απερίσκεπτη πράξη» αποτελεί «μια σοβαρή, πολύ σοβαρή κλιμάκωση από τη Ρωσία και απειλεί την ασφάλεια των πολιτών της ΕΕ, την περιφερειακή σταθερότητα και τη διεθνή ειρήνη», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

H Κάλλας πρότεινε επίσης προς έγκριση από τα κράτη μέλη της ΕΕ πρόσθετες κυρώσεις κατά της Ρωσίας σε σχέση με τέτοιες εισβολές, καθώς και για μια ρωσική επίθεση που κατέστρεψε το επίτιμο προξενείο της Λετονίας στην ανατολική Ουκρανία.

Η Ρουμανία και η Λετονία «έχουν την πλήρη αλληλεγγύη και υποστήριξή μας», δήλωσε η εκπρόσωπος.

Οι ρουμανικές αρχές κατήγγειλαν τις τελευταίες ημέρες τις επανειλημμένες παραβιάσεις του ρουμανικού εναέριου χώρου από τη Ρωσική Ομοσπονδία, μεταξύ 24-26 Ιουλίου 2026, κατά τις οποίες ο ρουμανικός στρατός κατέρριψε τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που εισήλθαν στην εθνική επικράτεια χωρίς άδεια.