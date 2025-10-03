Η ΕΕ ετοιμάζεται για νέους δασμούς στο ρωσικό πετρέλαιο, αλλά συνεχίζει να αγοράζει

Την περασμένη εβδομάδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι ετοιμάζεται να επιβάλει δασμούς στις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου στην ΕΕ μέσω της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας.

Αυτό συμβαίνει καθώς ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ασκεί πίεση στα μέλη του ΝΑΤΟ να σταματήσουν να αγοράζουν ρωσική ενέργεια, σε μια προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Ο αμερικανός πρόεδρος αναφερόταν στα περισσότερα από 1,35 δισ. δολάρια που οι χώρες της ΕΕ εξακολουθούν να πληρώνουν κάθε μήνα στη Ρωσία για ορυκτά καύσιμα.

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί πως πριν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, η ΕΕ προμηθευόταν περισσότερο από το 45% των συνολικών εισαγωγών φυσικού αερίου και το 27% του πετρελαίου της από τη Ρωσία.

Μέχρι το 2024, τα ποσοστά αυτά είχαν μειωθεί στο 19% για το φυσικό αέριο και στο 3% για το πετρέλαιο.

Τα κράτη που εξακολουθούν να αγοράζουν ρωσική ενέργεια

Σύμφωνα με το Κέντρο Έρευνας για την Ενέργεια και τον Καθαρό Αέρα (CREA), το οποίο παρακολουθεί τις φυσικές ροές ορυκτών καυσίμων, η ΕΕ ξόδεψε 1,15 δισ. ευρώ για ρωσικά ορυκτά καύσιμα τον Αύγουστο, αναφέρει σχετικά το aljazeera.

Οι πέντε μεγαλύτεροι εισαγωγείς αντιπροσώπευαν το 85% του συνολικού ποσού, αγοράζοντας ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο αξίας 979 εκατ. ευρώ. Το υπόλοιπο 15% προήλθε από χώρες όπως η Ισπανία, η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Ιταλία, η Ελλάδα, η Κροατία, η Σλοβενία, η Αυστρία και η Πολωνία.

Οι κορυφαίοι αγοραστές ρωσικής ενέργειας περιλαμβάνουν:

Ουγγαρία: 416 εκατομμύρια ευρώ

Σλοβακία: 275 εκατομμύρια ευρώ

Γαλλία: 157 εκατομμύρια ευρώ

Ολλανδία: 65 εκατομμύρια ευρώ

Βέλγιο: 64 εκατομμύρια ευρώ

Η Ουγγαρία και η Σλοβακία αγόρασαν ρωσικό αργό πετρέλαιο και φυσικό αέριο μέσω αγωγών, ενώ η Γαλλία, η Ολλανδία και το Βέλγιο εισήγαγαν υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), το οποίο είναι φυσικό αέριο που έχει ψυχθεί σε υγρή μορφή, ώστε να μπορεί να μεταφερθεί με πλοίο αντί μέσω αγωγών.