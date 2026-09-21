Η ΕΕ αίρει τις κυρώσεις σε Ρώσους ολιγάρχες – «Απαρέδεκτο» λέει η Ουκρανία

Τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν λόγω του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία στους επιχειρηματίες Αλισέρ Ουσμάνοφ και Μιχαήλ Φρίντμαν συμφώνησαν να άρουν οι απεσταλμένοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό την προϋπόθεση ότι καμία κυβέρνηση της ΕΕ δεν θα διαφωνήσει με την κίνηση αυτή εντός των επόμενων ωρών, σύμφωνα με διπλωμάτες.

Η συμφωνία των πρεσβευτών των 27 χωρών της ΕΕ συνήφθη στο πλαίσιο μιας συνολικής συμφωνίας για την ανανέωση των κυρώσεων εναντίον χιλιάδων άλλων προσώπων και οντοτήτων της Ρωσίας για τρία χρόνια – διάστημα πολύ μεγαλύτερο από τις συνήθεις περιόδους ανανέωσης των έξι ή 12 μηνών –, όπως ανέφεραν οι διπλωμάτες.

Προς έκπληξη και οργή ορισμένων χωρών της ΕΕ, η Γαλλία συντάχθηκε αυτό το μήνα με τη Σλοβακία, ασκώντας πιέσεις για την διαγραφή από τον κατάλογο των κυρώσεων του Ρωσο-ουζμπέκου δισεκατομμυριούχου Αλισέρ Ουσμάνοφ. Στη συνέχεια, το Λουξεμβούργο ζήτησε την διαγραφή από τον κατάλογο του Φρίντμαν, ενός Ρώσου επιχειρηματία, σύμφωνα με τους διπλωμάτες.

Η Γαλλία προέτρεψε την ΕΕ να άρει τις κυρώσεις κατά του Ουσμάνοφ, αφού, όπως ανέφερε, δέχτηκε πιέσεις από το Αζερμπαϊτζάν, το οποίο έχει συλλάβει τουλάχιστον δύο Γάλλους υπηκόους, όπως δήλωσαν τρεις Ευρωπαίοι διπλωμάτες στο Reuters την περασμένη εβδομάδα. Υψηλόβαθμος διπλωμάτης του Αζερμπαϊτζάν απέρριψε την Παρασκευή αυτούς τους ισχυρισμούς.

Η Γαλλία δεν έχει επιβεβαιώσει δημοσίως ότι άσκησε πιέσεις για την άρση των κυρώσεων της ΕΕ – οι οποίες περιλαμβάνουν ταξιδιωτική απαγόρευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων που διατηρούνται στην ΕΕ – εναντίον του Ουσμάνοφ.

Η ΕΕ επέβαλε κυρώσεις και στους δύο άνδρες το 2022. Κατά την επιβολή των κυρώσεων στον Ουσμάνοφ, η ΕΕ τον χαρακτήρισε ως πρόσωπο που διατηρεί «ιδιαίτερα στενούς δεσμούς» με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Φρίντμαν διεκδικεί 16 δισεκατομμύρια δολάρια από το Λουξεμβούργο σε μια υπόθεση που έχει παραπεμφθεί στη διαιτησία. Διπλωμάτες της ΕΕ ανέφεραν ότι το Λουξεμβούργο υποστήριξε ότι η θέση του υπέρ της διατήρησης των κυρώσεων της ΕΕ κατά του Φρίντμαν θα μπορούσε να αποδυναμωθεί, εάν διαγραφόταν μόνο ο Ουσμάνοφ από τον κατάλογο.

Ουκρανία: «Απαράδεκτη» η άρση των κυρώσεων σε Ρώσους ολιγάρχες

Η απόφαση αυτή στέλνει «το λάθος μήνυμα» στη Μόσχα υποστηρίζει η Ουκρανία που χαρακτηρίζει «απαράδεκτη» την άρση των κυρώσεων .

Οι δύο ολιγάρχες, ο Αλισέρ Ουσμάνοφ και ο Μιχαήλ Φρίντμαν, περιλαμβάνοντας στη λίστα αυτή «επειδή αποτελούν μέρος του επιθετικού καθεστώτος της Ρωσίας, το οποίο διεξάγει επιθετικό πόλεμο στην Ουκρανία» έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα

«Τι άλλαξε; Τίποτα», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι αυτή η «απαράδεκτη» αλλαγή «θα έστελνε το λάθος μήνυμα στη Μόσχα, τη στιγμή που η πίεση πρέπει να ενταθεί».

Η Γαλλία ζητούσε την άρση των κυρώσεων σε βάρος του Ρωσοουζμπέκου δισεκατομμυριούχου Αλισέρ Ουσμάνοφ, επικαλούμενη «λόγους εθνικής ασφαλείας». Σύμφωνα με την εφημερίδα Financial Times, το Παρίσι πίεζε προς αυτήν την κατεύθυνση προκειμένου να επιτύχει σε αντάλλαγμα την απελευθέρωση πολλών Γάλλων πολιτών που κρατούνται στο Αζερμπαϊτζάν.

Το Λουξεμβούργο από την πλευρά του ζητούσε να αφαιρεθεί από τη λίστα το όνομα του Ρώσου επιχειρηματία Μιχαήλ Φρίντμαν, εφόσον οι «27» κατέληγαν σε συμφωνία για τον Ουσμάνοφ.

Την περασμένη εβδομάδα ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι εμφανίστηκε ανήσυχος για αυτήν την κατάσταση, εκτιμώντας ότι «σίγουρα δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για την άρση των κυρώσεων» και για να στείλουν οι Ευρωπαίοι «δώρα στη Ρωσία».

Οι κυρώσεις της ΕΕ σε βάρος Ρώσων πολιτών αφορούν το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων τους και την απαγόρευση έκδοσης βίζας.