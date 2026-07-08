Η ΔΟΕ ανοίγει τον δρόμο για την επιστροφή της Ρωσίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028

Η Ρωσία βρίσκεται ένα βήμα πιο κοντά στην επιστροφή της στουςΟλυμπιακούς Αγώνες με πλήρη εθνική ομάδα, σημαία και εθνικό ύμνο στη διοργάνωση του Λος Άντζελες το 2028, μετά την απόφαση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ) να χαλαρώσει τους περιορισμούς που είχαν επιβληθεί στους Ρώσους αθλητές.

Η ΔΟΕ ανακοίνωσε την Τρίτη ότι αίρει προσωρινά την αναστολή της Ρωσικής Ολυμπιακής Επιτροπής και συνέστησε στις διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες να τερματίσουν το τριετές καθεστώς κατά το οποίο οι Ρώσοι αθλητές έπρεπε να περνούν από ειδική διαδικασία ελέγχου προκειμένου να συμμετέχουν ως ουδέτεροι.

Σύμφωνα με τη ΔΟΕ, η απόφαση ελήφθη λόγω της έναρξης των προκριματικών αγώνων για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες και της ανάγκης να διασφαλιστεί «ισότιμη πρόσβαση» όλων των αθλητών στις διοργανώσεις.

Η θέση της ΔΟΕ και οι αντιδράσεις της Ουκρανίας

Η πρόεδρος της ΔΟΕ, Κίρστι Κόβεντρι, υποστήριξε ότι οι αθλητές δεν θα πρέπει να θεωρούνται υπεύθυνοι για τις αποφάσεις των κυβερνήσεών τους.

«Δεν θέλουμε να θεωρούμε τους αθλητές υπόλογους για τις ενέργειες των κυβερνήσεών τους», δήλωσε η Κόβεντρι, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια «δίκαιη απόφαση».

Η απόφαση προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Ουκρανίας. Ο υπουργός Αθλητισμού της χώρας, Ματβίι Μπίντνι, εξέφρασε την απορία του για την αλλαγή στάσης της ΔΟΕ, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση λόγω του πολέμου όχι μόνο δεν έχει βελτιωθεί, αλλά έχει επιδεινωθεί.

Οι δηλώσεις του έγιναν σε μια ημέρα κατά την οποία η Ουκρανία βρισκόταν σε εθνικό πένθος, μετά από ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και drones που, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 22 ανθρώπων.

Επιστροφή με σημαντικά εμπόδια

Η απόφαση της ΔΟΕ ανοίγει επίσης τον δρόμο για την πιθανή επιστροφή της Ρωσίας στα ομαδικά αθλήματα, ωστόσο οι κατευθυντήριες γραμμές της δεν είναι δεσμευτικές για τις επιμέρους διεθνείς ομοσπονδίες.

Ορισμένα αθλήματα εξακολουθούν να διατηρούν τους περιορισμούς. Η Διεθνής Ομοσπονδία Στίβου, έχει αποφασίσει να συνεχίσει την απαγόρευση συμμετοχής Ρώσων και Λευκορώσων αθλητών στις διοργανώσεις της.

Παράλληλα, η FIFA και η UEFA εξακολουθούν να αποκλείουν ρωσικές ομάδες από διεθνείς διοργανώσεις, όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο και το Champions League.

Οι προϋποθέσεις για τους Ρώσους αθλητές

Παρά την άρση των περιορισμών, οι Ρώσοι αθλητές θα συνεχίσουν να υπόκεινται σε αυστηρούς ελέγχους. Για να συμμετάσχουν, θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι δεν έχουν σχέσεις με στρατιωτικές ή κρατικές υπηρεσίες ασφαλείας και ότι δεν έχουν εκφράσει δημόσια υποστήριξη στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η ΔΟΕ επιβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις δημόσιες τοποθετήσεις των αθλητών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις αρχές του Ολυμπιακού Χάρτη.

Παράλληλα, η Αυστραλιανή Ολυμπιακή Επιτροπή ζήτησε να εφαρμοστούν αυστηρότατοι έλεγχοι κατά του ντόπινγκ, υπενθυμίζοντας το ιστορικό σοβαρών παραβάσεων της Ρωσίας στον τομέα αυτό.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής σημαίας και ύμνου

Η ΔΟΕ δεν έχει ακόμη αποφασίσει αν οι Ρώσοι αθλητές θα έχουν το δικαίωμα να αγωνιστούν με την εθνική σημαία και τον ύμνο της χώρας τους. Η σχετική απόφαση, όπως ανακοινώθηκε, θα ληφθεί «την κατάλληλη στιγμή».

Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024 μόλις 32 αθλητές από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία συμμετείχαν ως εγκεκριμένοι ουδέτεροι. Αντίθετα, η ρωσική αποστολή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2021 αριθμούσε περισσότερους από 300 αθλητές και κατέκτησε 71 μετάλλια, εκ των οποίων 20 χρυσά.

Η ΔΟΕ, πάντως, ξεκαθάρισε ότι θα συνεχίσει να μην οργανώνει διοργανώσεις στη Ρωσία και δεν θα προσκαλεί Ρώσους κυβερνητικούς ή κρατικούς αξιωματούχους στις εκδηλώσεις της.

Πηγή: AP