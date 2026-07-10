«Η Δημοκρατία μας πάντα νικά στο τέλος»: Το μήνυμα Χρυσοχοΐδη για επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και Marfin

«Η Δημοκρατία μας είναι πολύ ισχυρή. Η Δημοκρατία μας πάντα νικά στο τέλος», είναι το μήνυμα που έστειλε από την Κρήτη ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αναφερόμενος στις εξελίξεις με τις συλλήψεις για τις εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη όπου έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα και για την πολύνεκρη τραγωδία της Marfin.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης στον χαιρετισμό που έκανε στα εγκαίνια της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μεσαράς διευκρίνισε ότι οι νίκες της Δημοκρατίας έχουν να κάνουν με την απόδοση δικαίου και στο πλαίσιο του Συντάγματος και των Νόμων. « Η Δημοκρατία δεν νικάει εκδικητικά», ανέφερε. Και πρόσθεσε «δεν εννοείται έγκλημα και αφαίρεση ζωής χωρίς απόδοση Δικαιοσύνης. Δεν νοείται κάποιοι να έχουν πάρει για τον εαυτό τους το προνόμιο να επιχειρούν να φοβίζουν κάποιους άλλους. Τότε η Δημοκρατία υφίσταται πλήγμα. Όμως και σήμερα, όπως και στο παρελθόν, όπως και αύριο ακόμα περισσότερο, η Δημοκρατία είναι ισχυρή και νικάει“.

Και κατέληξε, «Αυτή είναι η απάντησή μας σε όσους αμετανόητους μετατρέπονται σε δολοφόνους, επιχειρούν να προβαίνουν σε παράνομες και έννομες ενέργειες, που αφαιρούν ανθρώπινες ζωές αθώων ανθρώπων, όπως έγινε πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη με την οικογένεια Νέστορα», κατέληξε ο κ. Χρυσοχοΐδης.