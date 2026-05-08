Η διεθνής πατέντα της ΕΥΑΘ αποκαλύπτει τα μυστικά της αρχαίας Πέλλας

Στον αρχαιολογικό χώρο της Πέλλας εφαρμόστηκε, σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας, η κατοχυρωμένη τεχνολογία-πατέντα της ΕΥΑΘ για υπόγειους αγωγούς και πιθανές διαρροές, αυτήν τη φορά όμως για την ανίχνευση ενδείξεων υπόγειων αρχαιολογικών δομών.

Η κατοχυρωμένη τεχνολογία της ΕΥΑΘ, η οποία διαθέτει ήδη εθνικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και βρίσκεται σε διεθνή διαδικασία προστασίας μέσω αίτησης PCT, εφαρμόστηκε στην Πέλλα, έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας, με στόχο τη μη επεμβατική ανίχνευση ενδείξεων υπόγειων δομών μέσω δορυφορικής ανάλυσης. Με τη χρήση της δορυφορικής μεθόδου της ΕΥΑΘ στην πρωτεύουσα του Μακεδονικού Βασιλείου επιβεβαιώθηκαν δομές ήδη γνωστές από προηγούμενες συμβατικές έρευνες και υπήρξαν ενδείξεις για πρόσθετες υπόγειες δομές, που χρήζουν περαιτέρω επιστημονικής διερεύνησης.

Η μέθοδος αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου συστήματος δορυφορικής παρακολούθησης που αναπτύσσει η ΕΥΑΘ για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της υδροδότησης και την αξιοπιστία των κρίσιμων υποδομών της. Αρχικά εφαρμόστηκε στον υπόγειο υδαταγωγό της Αραβησσού, ο οποίος διέρχεται από την ευρύτερη περιοχή του αρχαιολογικού χώρου της Πέλλας, κι ήταν αυτή ακριβώς η γεωγραφική εγγύτητα που δημιούργησε τις προϋποθέσεις εφαρμογής κι επιστημονικής τεκμηρίωσης της μεθοδολογίας στον πρόσφορο γειτνιάζοντα αρχαιολογικό χώρο. Άλλωστε, εξαρχής η εταιρεία θεώρησε ότι η συγκεκριμένη μέθοδος ανοίγει ένα νέο πεδίο στη μελέτη υπεδάφιων δομών, δημιουργώντας προοπτικές για ερευνητικές συνεργασίες και μεταφορά τεχνογνωσίας σε νέους τομείς εφαρμογών.

«Η ΕΥΑΘ αναπτύσσει τεχνολογίες που υπηρετούν πρωτίστως την ασφάλεια και την αξιοπιστία των υποδομών ύδρευσης. Η αξιοποίησή τους όμως στην Αρχαιολογία αναδεικνύει τη δύναμη της διεπιστημονικής συνεργασίας και μας δίνει μεγάλη χαρά. Μηχανικοί, αρχαιολόγοι και ειδικοί επιστήμονες συνδυάζουν τη γνώση τους, ώστε να συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση και τεκμηρίωση σημαντικών αρχαιολογικών χώρων. Άλλη μια απόδειξη ότι η ύδρευση δεν αποτελεί μόνο τεχνικό ζήτημα, αλλά αναπόσπαστο μέρος της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, μια ‘γέφυρα’ ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον», δηλώνει ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘ, Άνθιμος Αμανατίδης.

«Η συγκεκριμένη εφαρμογή αναδεικνύει ένα μοντέλο συνεργασίας μεταξύ φορέων της χώρας μας που μπορεί να λειτουργήσει ως υπόδειγμα. Η ΕΥΑΘ διαθέτει τεχνογνωσία με πεδία εφαρμογών που ξεπερνούν τα όρια της Θεσσαλονίκης, ενισχύοντας τη θέση της στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα καινοτομίας», σημειώνει ο διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού, Έργων & Ανάπτυξης της ΕΥΑΘ, Αλέξανδρος Μεντές, ενώ ο επιστημονικός υπεύθυνος – εφευρέτης της μεθόδου από το Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης της ΕΥΑΘ, Γιάννης Λιούμπας, επισημαίνει: «Η εφαρμογή της μεθόδου σε ένα τόσο απαιτητικό πεδίο, το αρχαιολογικό, αποτελεί ένδειξη ωρίμανσης της τεχνολογίας. Αναδεικνύει τη δυνατότητα ευρύτερης εφαρμογής της σε πολλαπλά πεδία πέρα από την ύδρευση και δείχνει πώς μια εταιρεία ύδρευσης μπορεί να παράγει εσωτερικά καινοτομία, με διεθνή όμως προοπτική».

Τα αποτελέσματα της συνεργασίας αυτής παρουσιάστηκαν πρόσφατα στο διεθνές συνέδριο CAA2026 (Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology) στη Βιέννη, ένα από τα σημαντικότερα διεθνή συνέδρια στον τομέα των ψηφιακών μεθόδων στην αρχαιολογική έρευνα.

Η μέθοδος αποτελεί κατοχυρωμένη τεχνολογία της ΕΥΑΘ Α.Ε. με εθνικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από τον ΟΒΙ, είναι δηλαδή πατενταρισμένη στην Ελλάδα, και βρίσκεται πλέον σε διεθνή διαδικασία προστασίας μέσω αίτησης PCT (Patent Cooperation Treaty). Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, ως Διεθνής Αρχή Έρευνας, διατύπωσε θετική γνώμη για τα βασικά χαρακτηριστικά της εφεύρεσης: τον νέο χαρακτήρα της, την εφευρετική της διάσταση και τη δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής της. Υπενθυμίζεται ότι η τεχνολογία, που βασίζεται στη μελέτη χρονικών μεταβολών στο χρώμα και στη φασματική απόκριση της επιφάνειας του εδάφους, έχει τη δυνατότητα να αναδεικνύει τις λεπτές αλλά επίμονες «υπογραφές», τα ίχνη δηλαδή που αφήνουν οι υπόγειοι αγωγοί και γενικότερα οι υπεδάφιες δομές στην επιφάνεια του εδάφους.

Η ΕΥΑΘ με μια ματιά: Η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (με διακριτικό τίτλο ΕΥΑΘ Α.Ε.) δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης από το 1998. Προήλθε από τη συγχώνευση των ανώνυμων εταιρειών Οργανισμός Ύδρευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. και Οργανισμός Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (είχε προηγηθεί το 1997 η μετατροπή τους από ΝΠΔΔ σε Α.Ε.). Η εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χ.Α. από το 2001, παρέχει υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης σε περισσότερους από 1,2 εκατ. πολίτες. Στον τομέα της ύδρευσης διαχειρίζεται καθημερινή κατανάλωση νερού 250.000 κ.μ., 520.000 υδρόμετρα και ένα δίκτυο διανομής μήκους 2.758 χλμ. Στον τομέα της αποχέτευσης επεξεργάζεται καθημερινά 190.000 κ.μ. αστικών λυμάτων, σε ένα αποχετευτικό δίκτυο μήκους 1.783 χλμ., ενώ λειτουργεί δύο εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων. Η εταιρεία, πιστή στις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, παρουσιάζει σταθερά υψηλή κερδοφορία και ισχυρή ταμειακή βάση. Η αντίληψή της για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη συμπορεύεται με την επίτευξη των στρατηγικών επιχειρηματικών της στόχων, επιδιώκοντας μακροπρόθεσμα την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σε περιβαλλοντικά θέματα. Οι βασικοί άξονες του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας που υλοποιεί η εταιρεία αφορούν στη φροντίδα για το περιβάλλον και ειδικά τον Θερμαϊκό κόλπο, στην υπεύθυνη στάση στη διαχείριση των υδάτινων πόρων και στην πρόσβαση όλων των πολιτών σε νερό υψηλής ποιότητας.