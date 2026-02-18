Η Deutsche Welle προχωρά σε περικοπές 21 εκατ. ευρώ – Θα κλείσει και η ελληνική υπηρεσία ύστερα από 62 χρόνια

Ηδημόσια διεθνής ραδιοτηλεόραση της Γερμανίας Deutsche Welle προχωρά σε εκτεταμένα μέτρα εξοικονόμησης ύψους 21 εκατ. ευρώ για το 2026, μετά τη μείωση της ομοσπονδιακής επιδότησης.

Στο πλαίσιο του σχεδίου καταργείται η ελληνική υπηρεσία, περιορίζεται το δημοσιογραφικό έργο σε άλλες γλώσσες και επηρεάζονται περίπου 160 θέσεις πλήρους απασχόλησης, χωρίς να προβλέπονται απολύσεις.

Η απόφαση ελήφθη σε κοινή έκτακτη συνεδρίαση του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου, του Διοικητικού Συμβουλίου και της διοίκησης της DW.

Περικοπές και αναδιάρθρωση

Το σχέδιο προβλέπει:

κατάργηση της ελληνικής υπηρεσίας,

συγχώνευση της γερμανόφωνης δημοσιογραφικής προσφοράς με τα μαθήματα γερμανικής γλώσσας,

μείωση δημοσιογραφικών υπηρεσιών σε άλλες γλώσσες,

περικοπές επενδύσεων και λειτουργικών δαπανών,

κατάργηση περίπου 160 θέσεων (ο αριθμός ενδέχεται να μεταβληθεί).

Οι περικοπές θα υλοποιηθούν «με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο».

Σημειώνεται ότι, στον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό 2026 η γερμανική κυβέρνηση μείωσε τη χρηματοδότηση της DW κατά 10 εκατ. ευρώ, στα 415 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η μη κάλυψη μισθολογικών αυξήσεων δημιουργεί πρόσθετο κόστος 11 εκατ. ευρώ, οδηγώντας σε συνολική ανάγκη εξοικονόμησης 21 εκατ. ευρώ.

Τέλος της ελληνικής υπηρεσίας

Η DW ανακοίνωσε ότι διακόπτει τη λειτουργία της ελληνόγλωσσης υπηρεσίας, η οποία επί περισσότερα από 60 χρόνια παρείχε ανεξάρτητη ενημέρωση στην Ελλάδα.

Η υπηρεσία:

ενημέρωνε το ελληνικό κοινό ακόμη και κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής δικτατορίας,

αποτέλεσε σημαντικό δίαυλο διαλόγου κατά την περίοδο της ευρωκρίσης,

προέβαλε τη γερμανική οπτική στην Ελλάδα.

Η DW επισημαίνει ότι η Ελλάδα είναι πλέον σταθερή δημοκρατία με πολυφωνικό μιντιακό περιβάλλον, γεγονός που συνέβαλε στην απόφαση περικοπής.

Ο πρόεδρος του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου, Καρλ Γιούστεν, δήλωσε ότι η απόφαση ήταν δύσκολη και δεν ελήφθη χωρίς αντιδράσεις, αλλά κρίθηκε αναπόφευκτη.

Πρόσθεσε ότι «η DW πρέπει να παραμείνει μια ισχυρή φωνή για την ελευθερία, ειδικά σε περιορισμένες αγορές μέσων ενημέρωσης όπως η Ρωσία και το Ιράν».

Ειδικά για την Ελληνική Υπηρεσία επισημαίνει: «Λυπούμαστε ιδιαίτερα για το κλείσιμο της ελληνικής υπηρεσίας. Για πάνω από 60 χρόνια, ενίσχυσε τις γερμανο-ελληνικές σχέσεις και έκανε ορατή τη γερμανική προοπτική στην Ελλάδα. Δεν πήραμε αυτή την απόφαση ελαφρά τη καρδία και δεν εγκρίθηκε χωρίς διαφωνίες. Δυστυχώς, οι αναγκαστικές περικοπές έκαναν αυτό το βήμα αναπόφευκτο».